Çinli teknoloji devi Vivo, online satış platformu myvivoshop.com’da telefon meraklılarına özel fırsatlar ve kampanyalar sunmaya devam ediyor. vivo’nun “Süper ikili fırsatlar!” kampanyası kapsamında 1 – 7 Nisan tarihleri arasında myvivoshop.com üzerinden alışveriş yapan tüketiciler, V25 5G ve Y35 model telefon aldıklarında akıllı kulaklık hediyesi ile birlikte toplam 4.500 TL’ye varan kazan kazanç elde ediyor.

Vivo V25 5G satın alanlara 1.599 TL değerinde TWS2 ANC kulaklık ve 1 yıl ek garanti hediye ediliyor. Y35 satın alan tüketiciler de 1.100 TL indirimin yanı sıra 1.199 TL değerinde TWS2e kulaklık ve 1 yıl ek garanti sahibi oluyor. myvivoshop.com’a üye olanlar ekstra 200 TL de indirim kazanıyor.

Vivo V25 5G, yüksek enerji verimliliği oranına ve mükemmel kapasiteye sahip güçlü işlemcisi, en yeni soğutma teknolojisi ve hızlı şarj yetenekleri ile, kullanıcılara uzun ömürlü ve sorunsuz bir telefon deneyimi sunuyor. Fotoğraf ve video ile kendini ifade eden kullanıcılar için özel olarak tasarlanan cihaz yüksek performanslı, enerji tasarruflu donanımla güçlendirilmiş çarpıcı kamerasıyla ve en yeni görüntüleme teknolojileri ile yaratıcılığı yeni bir boyuta taşıyor, göz alıcı renklerle şık görüntüleme imkânı veriyor.

Yükseltilmiş OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve EIS özelliklerine sahip 64MP OIS ultra algılamalı arka kamera ve 8MP geniş açılı kamerası ile V25 5G, kullanıcılara mükemmel bir görüntüleme deneyimi ve yüksek kalitede süper geniş açılı kareleri kolaylıkla yakalama olanağı veriyor. V25 5G’nin amiral gemisi seviyesindeki 64MP OIS ultra algılamalı arka kamerası bulanık çekimleri en aza indiriyor, daha uzun pozlama süresini destekleyerek loş ışık koşullarında bile daha parlak görüntüler ve videolar çekilmesini sağlıyor.

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Optik Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde fotoğraf çekilirken titremeler de olsa, karanlık ortamlarda ve loş ışıkta bile son derece kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Otomatik odaklama ve göz odaklama özelliklerine sahip 50MP ön kamerası ile V25 5G, kullanıcıların gece karanlığında bile berrak görüntüler ve videolar çekmelerini sağlıyor. Renk Değiştiren Florit AG Cam sayesinde telefonun Gün Doğumu Işıltısı ve Turkuaz Mavisi renk seçeneklerinde arka panel güneş ışınlarına ve UV ışığına maruz kaldığında renk değiştirerek kullanıcıların dinamik kişiliklerini yansıtıyor.

Vivo Y35, kullanıcılara güçlü Snapdragon 680 işlemcisiyle yüksek performans, 8 GB RAM’i ile de yüksek hız sunuyor. 8 GB’a kadar boş olan ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanılarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapılabiliyor, tüm uygulamalar tereddütsüz indirilip donma yaşamadan çalıştırılabiliyor.

Vivo Y35’in geniş hafızası ve depolama alanıyla kullanıcılar tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirip oyunları hızlı ve kesintisiz oynayabiliyor. 256 GB depolama alanı kullanıcıların fotoğraf, video ve oyunlarını diledikleri kadar uzun süre güvenle saklamalarına olanak verirken, üçlü kart yuvası tasarımı sayesinde telefonun depolama alanı 1 TB’a kadar da genişletilebiliyor.

Video ve oyun severlere kusursuz görüntü ve keyifli bir izleme deneyimi sunan Y35 ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynamak, 14 saatin üzerinde HD film izlemek mümkün. 5000 mAh uzun ömürlü pili ve 18 W hızlı sarjı bulunan cihaz, yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde yüzde 100 şarj edildiğinde yaklaşık 2 gün boyunca açık kalabiliyor. vivo Türkiye fabrikasında üretilen 32.000 kez düşürme, 6.500 kez kulaklık bağlantısı, 6.000 kez USB kablo takıp çıkarma gibi zorlu testlerden başarıyla geçtikten sonra tüketici ile buluşan telefon toza karşı IP5X ve suya karşı IPX4 sertifikalarına da sahip.