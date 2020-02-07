Akıllı Telefonlar
Vivo Y91C 2020 modeli duyuruldu!
Vivo, yeni akıllı telefonu Y91C 2020 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni model, telefonu aktif olarak kullanmayanlar için giriş segmenti bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
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Vivo, 2019 yılında piyasaya sürdüğü telefonlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Çinli teknoloji üreticisi, gerek fiyat performans ürünleri gerekse amiral gemisi sınıfındaki telefonlar ile adından söz ettirmeyi başardı.
Şirket, yakalamış olduğu bu ilgiyi yukarı çıkarmak istiyor. Büyük ilgi gören NEX 3 modelinden sonra yeni modeli olan giriş seviye telefonu Y91C 2020’yi duyurdu. Vivo, Y91C 2020’nin şimdilik Bangladeş için internet sitesinde satışa çıkması bekleniyor.
Cihazın özelliklerine bakıldığında performans açısından iddialı olduğunu söylemek doğru olmaz. Şirket bu cihazda uygun fiyat politikasını önde tutuyor. Buna rağmen kameralar yapay zeka ile desteklenmiş olup yüz tanıma özelliğinin bulunması da cihazı ilgi çekici kılıyor.
Vivo Y91C 2020 teknik özellikleri
- Ekran: 6.22 inç, HD+ çözünürlük sunan IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: f/2.2 diyafram açıklığında, 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 4.030 mAh
- Bağlantı: Çift SIM, 4G LTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v5.0, microUSB
- İşletim Sistemi: Android 8.1 tabanlı Funtouch OS 4.5
- Ağırlık: 163.5 gram
Son olarak Vivo Y91C 2020 modelinin fiyatı, 117 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra kamera kurulumu ortaya çıktı!
Samsung, önümüzdeki hafta Galaxy S20 serisini göreceğimiz bir etkinlik düzenliyor. Lansmandan altı gün önce Galaxy S20 Ultra ve S20+‘ın ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı ve bunlar önceki sızıntıların resmedildiği gibi çıktı.
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Samsung Galaxy S20 Ultra kamera kurulumu nasıl olacak?
Galaxy S20 Ultra neredeyse ekranın yarısı kadar genişlikte bir kamera kurulumuyla gelicek. Üç kamera, bir mikrofon, bir led flaş ve koruyucu cam altında başka bir sensör olan periskop kamerası ile gelecek. Kamera, sensörler,led flaş ve mikrofon büyük bir dikdörtgen içinde gelecek.
Söylentilere göre cihaz, şirket içi ISOCELL Bright HMX sensörlü 108 MP ana kameraya, 10X optik ve 100X hibrit zoom sağlayacak 48 MP periskop kameraya, ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Dizilimin üstünde cam bir kaplama olacak ve aralarında boşluk olmayacak.
Farklı bir kaynakta ise Samsung S20 Ultra ve S20+ içeren bir başka sızdırılmış görüntü ortaya çıktı. S20+‘da bir ToF sensörünün olduğunu görüyoruz. Diğer üç kamerada ise 12 MP ana kamera, 64 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera içereceği tahmin ediliyor. Ayrıca S20+‘da led ve OIS destekli bir ana kamera bulunacağı da tahmin edilenler arasında. Haftaya bütün detaylarıyla Galaxy S20 ailesini görmüş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
ABD ile arasındaki lisans krizi ile sarsılan Huawei, bu yıl duyuracağı yeni modelleri ile gövde gösterisi yapmak istiyor. Huawei P40 hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonun tanıtım tarihini ortaya çıkarıyor!
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Huawei P40 serisi, 26 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak!
Huawei’nin Avrupa bölge başkanı ve tüketici iş grubu CEO’su Yu Chengdong, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla serinin Mart ayında duyurulacağını belirtmişti. Ancak lansmanın tam olarak ne zaman yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Huawei’ye yakın bir kaynağa göre, Huawei P40 serisi 26 Mart tarihinde yapılacak bir lansman ile resmen duyurulacak. Bunun yanı sıra tanıtım etkinliğinin Paris’te düzenlenecek olması da dikkat çeken bir başka detay olarak yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir bilgi, seriye Premium Edition adlı yeni bir versiyonun ekleneceğini ortaya çıkarmıştı. Ancak tanıtım tarihini paylaşan kaynağa göre Huawei P40 serisi; P40 Lite, P40 ve P40 Pro adlı 3 farklı modelden oluşacak. Bu da Premium Edition sürümünün P40 Pro’ya özel bir seçenek olabileceğini akıllara getiriyor.
Serinin teknik ayrıntılar tarafında ise selefine göre daha iyi bir kamera performansı ve görülmemiş tasarım detaylarına sahip olacağı belirtiliyor. Hiperboloid (içe doğru kavisli) yapıda bir ekran ile geleceği söylenen Huawei P40 Pro, Balong 5000 5G yongalı HiSilicon Kirin 990 işlemci ile dikkat çekiyor. Kamera tarafında ise 64+20+8+2 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera; 10x optik zoom ve çift prizma periskop lens detaylarına sahip olacak. Leica işbirliği ile geliştirilen kameranın ” şimdiye kadarki en iyi mobil kamera deneyimi” sunma hedefinde olduğunu belirtelim.
26 Mart tarihinde tanıtılacak olan telefonların Avrupa pazarında satışa sunulacağı da kesinlik kazanmış durumda. Böylece Huawei’nin ambargo döneminde geliştirmiş olduğu HMS (Huawei Mobile Services) uygulamaları ilk kez görücüye çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y7p tanıtıldı: Yapay zeka destekli 48MP kamera
Huawei Y7p, Tayland’da gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Bazı pazarlarda P40 Lite E olarak tanıtılması beklenilen telefonda 48MP ana kamera bulunuyor.
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Huawei geçtiğimiz yıl mart ayında yeni giriş-üst segment telefonu Y7 modelini tanıtmıştı. Şirket bugün Tayland’da gerçekleştirdiği etkinlikle Y7p modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Delikli ekranı ve 48MP ana kamerası öne çıkan akıllı telefonun, diğer pazarlarda P40 Lite E modeli olarak satışa çıkması bekleniliyor. Renkli yapısı ile gençleri hedefleyen cihaz 8.13mm kalınlığında. 6.39 inç büyüklüğündeki delikli ön panel HD+ çözünürlük ile beraber geliyor. Cihazın sol üst tarafında bulunan delikli yapı içerisine konumlandırılan ön kamera telefonun %90.15 ekran kasa oranı sunmasına olanak sağlıyor. Y9 Prime 2019 modelinde de gördüğümüz Kirin 710F yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB RAM bulunuyor. 64GB dahili depolama ile desteklenen Huawei Y7p modelinde microSD kart desteği bulunuyor. Kullanıcılar bu desteği kullanarak cihazlarında daha fazla içeriği depolayabilecek. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzünü içerisinde bulunduran cep telefonu 4000 mAh bataryaya sahip.
Hızlı şarj desteği sunulmayan akıllı telefonda toplamda 4 adet kamera bulunuyor. Cihazın sol üst tarafına konumlandırılan ön kamera 8MP çözünürlüğünde. Diyafram açıklığı f/1.8 olarak belirtilen selfie kamerası FHD çözünürlükte videolar çekmenize olanak sağlıyor. Telefonun arka tarafında ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamerayı görmekteyiz. Huawei Y7p modelinin ana kamerası 48MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında. Sahip olduğu yüksek çözünürlükle yakınlaştırmada daha az kaybın yaşandığı ana kamera 1080p çözünürlükte 30 kare videolar çekebiliyor. Telefonun diğer iki kamerası ise 8 MP f/2.4 diyafram açıklığında ultra-geniş açı ve 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü olarak belirtildi. Aurora mavisi, gece yarısı siyahı renk seçenekleri ile satışa sunulacak akıllı telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.