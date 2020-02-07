Vivo Y91C 2020 modeli duyuruldu!

Samsung, önümüzdeki hafta Galaxy S20 serisini göreceğimiz bir etkinlik düzenliyor. Lansmandan altı gün önce Galaxy S20 Ultra ve S20+‘ın ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı ve bunlar önceki sızıntıların resmedildiği gibi çıktı.

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Samsung Galaxy S20 Ultra kamera kurulumu nasıl olacak?

Galaxy S20 Ultra neredeyse ekranın yarısı kadar genişlikte bir kamera kurulumuyla gelicek. Üç kamera, bir mikrofon, bir led flaş ve koruyucu cam altında başka bir sensör olan periskop kamerası ile gelecek. Kamera, sensörler,led flaş ve mikrofon büyük bir dikdörtgen içinde gelecek.

Söylentilere göre cihaz, şirket içi ISOCELL Bright HMX sensörlü 108 MP ana kameraya, 10X optik ve 100X hibrit zoom sağlayacak 48 MP periskop kameraya, ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Dizilimin üstünde cam bir kaplama olacak ve aralarında boşluk olmayacak.

Farklı bir kaynakta ise Samsung S20 Ultra ve S20+ içeren bir başka sızdırılmış görüntü ortaya çıktı. S20+‘da bir ToF sensörünün olduğunu görüyoruz. Diğer üç kamerada ise 12 MP ana kamera, 64 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera içereceği tahmin ediliyor. Ayrıca S20+‘da led ve OIS destekli bir ana kamera bulunacağı da tahmin edilenler arasında. Haftaya bütün detaylarıyla Galaxy S20 ailesini görmüş olacağız.