Çinli teknoloji devi vivo birkaç hafta önce Vivo Y78+ 5G’nin ardından bugün ise sessizce Çin’de daha ucuz bir model olan Vivo Y78 modelini tanıttı. 200 dolar bandından satışa sunulacak olan bu telefon sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gelin telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Telefonda bizi 6.64 inç büyüklüğünde 2388 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli ekran karşılıyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Dimensity 7020 yonga setini görüyoruz. 8 GBRAM ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelen telefonun 128 GB ve 256 GB dahili depolama opsiyonları bulunuyor.

Kamera tarafında da çok iddialı olan telefonun arkasında 50MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip arka kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön yüzeyde ise bizi f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera karşılıyor. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 44W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan telefon Türkiye pazarına da bu yıl içerisinde gelecek gibi görünüyor.

vivo Y78 özellikleri

6.64 inç büyüklüğünde 2388 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 7020 6nm işlemci (2 x 2,2 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55 CPU)

IMG BXM-8-256 GPU

8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM

128 GB / 256 GB (UFS 2.2) depolama

OriginOS 3 ile Android 13

50MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Boyutlar: 164,06×76,17×7,98 mm (Siyah) / 8,07 mm (Mavi ve Altın); Ağırlık: 190g

3,5 mm ses jakı,

5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

44W hızlı şarjlı 5000mAh pil