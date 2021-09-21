vivo Y51 İncelemesi | Orta Seviyede Dikkat Çekici Kamera!

Vivo Y51 markanın orta seviyede konumlandırdığı modeli olarak karşımıza çıkıyor. Aslında BBK grup bünyesindeki aynı segment cihazlara benzer özellikkler sunan model tasarım, kamera ve batarya yönleriyle öne çıkıyor.

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Tasarım tarafında vivo Y51 163,86 × 75,32 × 8,38 mm ölçülerine sahip. Ağırlık kısmında ise 186 gramla psikolojik sınırın altında kalmayı başarıyor. Damla çentikli ekran yapısıyla eski bir görünüm sunsa da arka tarafındaki saten doku sayesinde premium bir hava yaratıyor. Titanyum Safiri, Kristal Senfonisi olmak üzere iki farklı renge sahip olan Y51 şeffaf kılıfıyla geliyor. Bu sayede iki rengi de rahat bir şekilde ayrıt edebilmek mümkün.

Vivo Y51 ekranı ise 6,58 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan IPS LCD bir ekrana sahip. Halo FullView adı verilen bu ekranda renkler canlı tutulurken izlenilen içerikler de keyifli hale geliyor. IPS LCD olması sebebiyle siyahları tam olarak veremese de görüntünün iyi olduğunu söyleyebiliriz. 401 PPI piksel yoğunluğu sunan model yaklaşık olarak 500nitlik bir parlaklık değerine sahip. Ayrıca DCI P3 renk uzayını da desteklemesiyle renkler gerçek tona daha yakın. Damla çentik ve alt çene kısmındaki çerçevenin biraz kalın olmasıyla %84,02 ekran gövde oranı yakalanmış. Ekranın Netflix’te L1 sertifikasına sahip olduğunu da söyleyelim.

Performans kısmında ise vivo Y51 içerisinde Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisini bulunduruyor. Orta seviye telefonlarda sıkça görmüş olduğumuz bu işlemciye Adreno 610 grafik birimi eşlik ediyor. 8GB RAM ve 128GB hafızaya sahip olan modeli SIM kartlardan bağımsız olarak microSD kart yardımıyla 1TB’ye kadar arttırmak mümkün. Andoid 11 ve Funtouch 11.1 arayüzüne sahip olan model günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunarken güncel oyunları da düşük ve orta seviyede rahat bir şekilde oynatabiliyor.

Vivo Y51 kamera konusunda da segmentindeki kameralardan geri kalan bir yönü bulunmuyor. 48MP çözünürlük sunan f/1.79 diyafram değerine sahip bir ana kamerası bulunuyor. İkinci kamerası ise 8MP çözünürlük sunan F/2.2 diyaframa sahip olan 120 derecelik bir geniş açı kamerası. Arka taraftaki üçüncü kamera ise 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip olan bir makro kamerası. Bu kameralar ile ayrıca 1080p 30fps video çekimi yapabiliyorsunuz. OIS ve EIS bulunmaması sebebiyle videoların sarsıntılı bir şekilde olduğunu da söyleyelim. Ön tarafta ise 16MP çözünürlük sunan f/2.0 diyafram açıklığında bir kamera bulunuyor. Çekilen fotoğrafların kalitesi, HDR ve porte çekimlerde başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Genel olarak gün ışığının iyi olduğu alanlarda iyi işler başaran kamera, ışığın az olduğu ortamlarda ise zorlanabiliyor.

Batarya konusu ise vivo Y51’in en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi. İçerisinde 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunduran model kutu içerisinden çıkan 18W hızlı şarj aletiyle birlikte geliyor. Bu sayede bataryayı yaklaşık 1,5 saatlik sürede doldurmak mümkün. Gün içerisinde sizi yarı yolda bırakmıyor ve 2 güne varan bir pil ömrü sağlıyor.

Orta seviye telefonların birçoğunda olduğu gibi vivo Y51’de de mono hoparlör bulunuyor. Ayrıca 3,5mm kulaklık girişi sayesinde kutu içerisinden çıkan kulaklıkla multimedya tüketimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ek olarak yerleşik olarak gelen FM Radyo ile de müzik dinleyebiliyorsunuz.

Ağ bağlantıları kısmında ise günümüz teknolojilerini içerisinde barındıran vivo Y51WiFi 5 ve Bluetooth 5.0’a sahip. Bu sayede indirme ve yüklemeleri rahat bir şekilde yapabiliyor bluetooth bağlantılarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.