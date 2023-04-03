Vivo en yeni Android akıllı telefonu Vivo Y02A‘yı piyasaya sürdü ve telefon HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızına sahip 6.51 inç IPS LCD ekranla geliyor.

Cihaz sekiz çekirdekli Helio P35 mobil işlemciden güç alan telefon, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor, cihaz ayrıca ek depolama için bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor.

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Çift SIM kart yuvasına sahip olan telefon, 5.000 mAh pil, 10W şarjı desteklerken, Android 12 Go Edition ve Funtouch OS 12 ile birlikte geliyor.

Ekran: 6.51 inç HD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranı sunan 60 Hz IPS LCD panel

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Batarya: 10W şarjı destekleyen 5.000 mAh

Ön Kamera: 8 Megapiksel selfie

Arka Kamera: 5 Megapiksel

Yeni Vivo Y02A, ahizenin ön tarafında tek bir kamera ve arka tarafında tek bir kamera ile birlikte geliyor. Bunlar arasında selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 5 megapiksel ön kamera yer alıyor.

Telefonun arka tarafında ise fotoğraf ve videolar için 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Cihaz Orkide Mavisi ve Kozmik Gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelecek ve yaklaşık 117 dolara satılacak.