Çinli teknoloji devi Vivo, bu yılın sonunda yeni nesil amiral gemisi olan Vivo X100 serisini piyasaya sürecek. Vivo’nun X100 serisi, standart, Pro ve Pro Plus modellerinden oluşacak ve mevcut X90 serisinin halefi olacak. Vivo X100 serisi hakkındaki söylentiler bir süredir sektörü sallıyor. Geçtiğimiz gün ise güvenilir bir sızıntı kaynağı yaptığı paylaşımla X100 serisinin tepesinde yer alan Vivo X100 Pro+ modelinin tasarım detaylarını gözler önüne serdi!



Vivo X100 Pro+ Rakiplerini Toprağa Gömmeye Geliyor!



Görüntülere göre, Vivo X100 Pro+ modeli, önceki nesil X90 Pro+ ile benzer bir tasarıma sahip. Ancak bazı dikkate değer farklılıklar mevcut. Özellikle, arka kamera modülü artık daha merkezi bir konumda bulunuyor ve X90 serisine özgü parlak şerit tasarımı bu kez yer almıyor. Cihazın genel görünümü oldukça şık ve göz alıcı bir tasarıma sahip.

Sızdırılan görseller üçüncü taraf kaynaklardan geldiğinden, Vivo X100 Pro+’nın nihai tasarımının farklılık gösterebileceği unutulmamalı. Ancak bu görseller, cihazın tasarımı hakkında bize iyi bir fikir sunuyor.

Vivo X100 serisinin güçlü pil ve şarj yetenekleriyle dikkat çekeceğini de unutmamak gerekiyor. Bilgi sızdıranlar arasında yer alanv güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre serinin giriş modeli olan X100, 5.000mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve etkileyici 120W hızlı şarj desteği sunacak.

X100 Pro modeli ise 5.100mAh kapasitesindeki bataryası ile 120W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özelliklerini bir araya getirecek. X100 Pro+ ise 5.400mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Vivo’nun burada batarya konusunda gerçekten yeni bir seviyeye ulaştığı söylenebilir.

Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek’in Ekim ayında duyuracağı söylenen Dimensity 9300 yonga seti tarafından desteklenecek, X100 Pro+ modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi bekleniyor. Her üç telefonun da Vivo’nun V3 görüntüleme çipi ile donatılmış önemli ölçüde geliştirilmiş kameralara sahip olacağı iddia ediliyor. X100 Pro+ modelinin sızdırılan tasarım görüntüleri, arkada devasa bir dikdörtgen şekilli kamera kurulumu olacağını gösteriyor.

Raporlara göre, Vivo X100 ve X100 Pro, Kasım ayında Çin’de piyasaya sürülecekken, Pro+ modelinin 2024 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Vivo’nun bu yeni amiral gemileri, gelişmiş özellikleri ve performansı ile dikkat çekmeye hazırlanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!