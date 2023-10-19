Vivo, X100 serisi ile amiral gemisi akıllı telefon pazarına iddialı bir çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 3C’de yapılan son listelemeler, X100 Pro modelinin 120W hızlı şarjı destekleyeceğini gösteriyor. Bu, önceki X90 Pro modeliyle aynı olan 80W şarjı geride bırakacak bir gelişme anlamına geliyor. Vivo X100 Pro şarj özellikleriyle rakiplerini çıldırtacak!

Vivo X100 Pro 120W Hızlı Şarj ile Rakiplerini Toprağa Gömecek!

Vivo X100 serisi yakında geliyor ve 3C sertifikalarındaki son listeleme, ortanca model X100 Pro’nun 120W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya koyuyor.

Serinin diğer detayları içinse ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın paylaşımlarına bakabiliriz. Bu kaynağa göre X100 Pro modeli 1220p çözünürlüklü kavisli bir ekran ve 5.100 mAh pil kapasitesi sunacak. Bu özellikler, kullanıcılara üstün bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Ancak dikkat çekici bir şekilde, sızıntıları paylaşan kişi, standart Vivo X100 modelinin iki farklı varyantı olabileceğini de iddia ediyor. Birinci varyantın kavisli bir panel, 5.400 mAh pil, 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özelliklerine sahip olduğunu belirtirken, diğer varyantın ise düz bir OLED ekran, daha küçük bir pil ve 120W şarj ile geleceğini ifade ediyor.

Yine de, bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmamış ve sızıntıların kaynağı silindikten sonra şüpheler ortaya çıkmış durumda. Ancak bu gelişmeler, Vivo’nun X100 serisiyle amiral gemisi telefon pazarında iddialı bir oyuncu olmayı hedeflediğini gösteriyor.

Özellikle, Vivo’nun kameralar açısından da iddialı olduğu söyleniyor. X100 Pro’nun 64 MP’lik periskop lensle donatılmış bir kamera sunması beklenirken, Pro+ modelinin ise değişken diyafram açıklığına ve 200 MP telefoto lensine sahip olabileceği söylentiler arasında. Bunlar, fotoğrafçılık ve görüntüleme açısından önemli gelişmeler olabilir.

Son olarak, tüm bu spekülasyonlar arasında teyit edilmiş bir özellik var. O da Sony LYT800 sensörünün özelleştirilmiş bir versiyonu, Vivo’nun X100 serisinde kullanılmak üzere uyarlandı. Bu sensörün, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve gelişmiş kamera performansı sunması bekleniyor.

Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek’in Ekim ayında duyuracağı söylenen Dimensity 9300 yonga seti tarafından desteklenecek, X100 Pro+ modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi bekleniyor. Her üç telefonun da Vivo’nun V3 görüntüleme çipi ile donatılmış önemli ölçüde geliştirilmiş kameralara sahip olacağı iddia ediliyor. X100 Pro+ modelinin sızdırılan tasarım görüntüleri, arkada devasa bir daire şekilli kamera kurulumu olacağını gösteriyor.

Raporlara göre, Vivo X100 ve X100 Pro, Kasım ayında Çin’de piyasaya sürülecekken, Pro+ modelinin 2024 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Vivo’nun bu yeni amiral gemileri, gelişmiş özellikleri ve performansı ile dikkat çekmeye hazırlanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!