vivo, orta segmentte amiral gemisi özellikleri ve fiyat performans avantajı ile rakiplerini geride bırakacak olan V29 Lite 5G’yi online satış kanalı myvivoshop.com ve Hepsiburada.com kanalıyla ve fırsatlarla ön satışa sundu. Murat Boz’un marka elçisi olarak kameraların karşısına geçtiği “Hayat Kutlamaya Değer” kampanyası ile kullanıcılarla buluşan vivo V29 Lite’ı myvivoshop.com’dan sipariş veren kullanıcılar, akıllı telefonun yanında 1.599 TL değerinde vivo TWS 2 ANC kulaklığa ve 1 yıl ekran onarım paketine ücretsiz sahip olacak. Ön satış döneminde myvivoshop.com’dan yapılan alımlarda tüketicileri ayrıca 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek 1 yıl ekstra ücretsiz üretici garantisi ile toplam 3 yıl garanti avantajı bekliyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo Türkiye’nin Yüzü Ünlü Popçu Oldu!

Bu üç fırsat ile V29 Lite’ı myvivoshop’tan sipariş verenler toplam 4.599 TL değerinde kazanç elde edecekler. Hepsiburada’dan ön sipariş veren kullanıcılara da ön satış sürecinde hediye TWS 2 Air kulaklığın yanında 1 yıl ekran onarım paketi ve faizsiz 3 taksit imkânı sunuluyor.

V29 Lite; Altın Işıltısı ve Siyah Elmas Işıltısı renk seçenekleri, arka kapağında bulunan nano ölçekli desenleri ve orta segment akıllı telefonlarda bir ilk olan kavisli AMOLED ekranıyla son derece şık ve zarif bir tasarıma sahip. Sadece 7,89 milimetrelik kalınlığı ve 177 gramlık ağırlığı ile telefon cepte veya çantada ağırlık oluşturmadan kolayca taşınıyor.

Bir günden uzun dayanabilen 5000 mAh büyük bataryası ve 44W FlashCharge hızlı şarjı ile her zaman hareket halinde olan, yoğun tempoya sahip kişiler için ideal bir seçenek olan V29 Lite, Qualcomm’un daha düşük güç tüketimi ve daha uzun pil ömrü sağlayan 8 çekirdekli 6 nanometre Snapdragon 695 işlemcisi ile geliyor. Telefon Android 13 işletim sistemi ve FunTouch OS 13 ara yüzü sayesinde kullanıcılara sorunsuz ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve favori uygulamalar ile oyunlar için destek sağlıyor. 128GB geniş depolama alanına sahip telefon; sorunsuz çoklu görev için 8GB RAM (+sanal 8GB) ve genişletilmiş RAM 3.0 özelliği ile kullanıcıların 36 adede kadar uygulama arasında gecikme olmadan eşzamanlı geçiş yapmasına olanak tanıyor.

vivo V29 Lite 5G’nin optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 16MP ön kamerası ve sarsıntı önleyici 64MP ana kamera, 2MP bokeh, 2MP makro lensten oluşan üçlü arka kamera sistemi ile kullanıcılara gece gündüz fark etmeksizin neredeyse tüm ışık koşullarında en iyi fotoğraf ve videoları çekme imkanı veriyor. Çift Pozlama özelliği ile kullanıcılar farklı portre modlarında en iyi fotoğrafları ve fotoğrafın öznesini arka fondan ayırarak belirgin ve görünür kılan katmanlı fotoğraflar çekebiliyor. Ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak video sahnelerinin yakalanmasını ve Sinematik En Boy Oranı ve Sinematik Filtreler ile göz alıcı videolar kaydedilmesini sağlayan yerleşik Dual-View Video özelliği de Vlogger’ların işlerini kolaylaştırıyor.

Su ve toza dayanıklılık için IP54 sertifikasına sahip olan V29 Lite; deneme üretimi sırasında vivo Ar-Ge test laboratuvarlarında geçtiği -20 ile +50 Santigrat arasındaki zorlu ortamlarda günlük çizilmelere karşı kasa dayanıklılık testi, farklı açılardan 32.000 kez düşme testi gibi kapsamlı testlerle kalite ve dayanıklılığını ispat etti. V29 Lite, 2 büyük Android sürümü güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile kullanıcılara hep güncel bir telefona sahip olma şansı da veriyor.