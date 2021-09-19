Akıllı Telefonlar
VIVO V21 vs VIVO V21e | SEÇ, BEĞEN, AL !
VIVO ülkemizde V serisi telefonları satışa sundu. İki model olarak karşımıza çıkan V serisi V21 ve V21e olarak ayrılıyor. Birçok yönden birbirlerine benziyorlarken kimi yerde de farklı özellikler sunması ile ayrılıyorlar.
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VIVO V21 ön kamerasında sunduğu OIS ile dikkat çekiyor. Ön tarafa yerleştirilen Spot Işıkları ile beraber düşük ışıklı ortamlarda çok net ve keskin selfie çekimleri yapabilmek mümkün. Ekran kısmında da V21 90hz ekran tazeleme oranıyla bir adım öne çıkarken V21e modelinde ise 60Hz bir ekran bulunuyor.
Her iki modelde AMOLED ekran kullanırken bir farkta işlemci kısmında öne çıkıyor. V21 MediaTek Dimensity 800u işlemcisinden gücü alırken V21e modeli ise birçok orta seviyenin de kullandığı Snapdragon 720G işlemcisini barındırıyor. Kamera ve tasarım konusunda iki telefon çok iddialı modeller. Peki siz olsanız hangi modeli tercih edersiniz?
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Akıllı Telefonlar
POCO F3, POCO X3 GT, POCO X3 NFC ve POCO X3 Pro video karşılaştırma
POCO akıllı telefon ailesinin en beğenilen dört modelinin video karşılaştırması ile sizlerle birlikteyiz. Ailenin en yeni üyesi X3 GT, amiral gemisi düzeyinde özellikler sunan F3, fiyat performans noktasında en iyi telefonlardan ikisi olabilecek düzeyde olan X3 NFC ve X3 Pro. Peki sizce bu dört POCO telefondan hangisinin video performansı daha iyi?
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POCO F3, POCO X3 GT, POCO X3 NFC ve POCO X3 Pro video karşılaştırma
İyi seyirler…
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Pembe Modeli 3 Dakikada Tükendi
Apple, iPhone 13 serisini 14 Eylül tarihinde resmi olarak piyasaya sürdü ve bu cihazların ilk ön satışı 17 Eylül tarihinde başladı. Resmi ön satıştan önce, cihazların birden fazla resmi satış noktasında milyonlarca ön alım randevusu vardı. Randevu ve ön satış verilerine göre, iPhone 13 serisinin pembe versiyonunun daha popüler olduğu gözüküyor. Son raporlara göre, Çin’de bulunan Tmall internet mağazasında pembe model 3 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde tükendi.
Tmall internet mağazasında Apple ürünlerini bir gecede yenilediğini belirtiyor. Ayrıca bazı modellerin kısa süre için normal alımlarına da devam ettiğini belirtiyor.
16 Eylül itibariyle 3 milyondan fazla kişi Tmall internet mağazasında iPhone 13 serisi için randevu aldı. Hatta iPhone 13’ün piyasaya sürülmesinden sonra pembe model hemen en çok arananlar da zirveye geçti. Alıcı kitlesi henüz ayrıntılı bir bilgi olmasa da pembe versiyonun alıcılarının çoğunlukla kadın ve genç olduğu düşünülüyor.
Tmall internet mağazasındaki Apple ürünleri doğrudan Apple tarafından işletiliyor. Yani sitede satılan tüm iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünler orijinal ve lisanslı olarak satış işlemi yapılıyor. Aynı zamanda resmi satış öncesi ve satış sonrası hizmet vermekte, stok paylaşımı yapmakta. Diğer mağazalardan en büyük farkı ise daha fazla ürün çeşidine sahipler.
iPhone 13 Serisi Ayrıntıları
Ekran tarafında yine OLED ekranla gelen iPhone 13 6,1 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Bu ekran önceki model gibi 60Hz ekran yenileme oranı sunarken Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ek olarak 1200nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Super Retina XDR olarak adlandırılan bu ekran önceki nesillerde olduğu gibi True Tone özelliğine de sahip.
Apple her yeni iPhone’da olduğu gibi yeni nesilde de yeni bir işlemci olan A15 Bionic çipini kullanıyor. Önceki modele göre %50 işlemci gücü arttırılmış ve %30 grafik biriminin gücü arttırılmış. Yine bir önceki modele göre Neural Engine denilen yapay zeka motoru da daha iyi hale getirilmiş. Ekranın daha az enerji harcaması için de yeni bir ekran motoru eklenmiş. Ek olarak ne kadar RAM’e sahip olduğu bir Apple klasiği olarak açıklanmadı.
Batarya tarafında da iPhone 12 serisine göre 2,5 saat daha fazla batarya ömrü sunan modelin kapasitesi de açıklanmadı. Type-C olması beklenen modelde yine Ligthning girişinden şarj oluyor ve verim aktarımı gerçekleşiyor.
Cihaz hakkında daha fazla ayrıntı için haberimizi okuyabilirsiniz: Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Mini Modelleri Tanıtıldı!
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