Vivo V17 Pro duyuruldu!

Vivo, orta-üst seviyeye konumlandırılmış yeni telefonu V17 Pro modelini resmi olarak tanıttı. Vivo V17 Pro, mekanizmalı çift ön kamerası ile özçekim yaparken çok daha geniş bir açı sunabiliyor. Cihaz, arka kısmında bulunan 4 kamera ve yüksek ekran/gövde (%91.65) oranı ile rakiplerinin önüne geçiyor.

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Vivo V17 Pro modeli 6.44 inçlik Super AMOLED ekranında 1080×2400 piksel çözünürlük sunuyor. Ayırca ekran Gorilla Glass 6 korumaya sahip.Mekanizmalı kamera sayesinde tamamen çerçevesiz bir yapıya kavuşan telefonun parmak izi okuyucusu da ekrana entegre şekilde geliyor.

Kamera tarafında 48MP çözünürlüğünde Sony IMX582 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 13MP çözünürlüğünde 2x optik sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. 2x optik yakınlaştırma imkanı sunan telefon ile 2.5 cm’den makro fotoğraflar çekilebiliyor. Mekanizma kısmında ise gece moduna sahip 32MP çözünürlüğünde ana sensör ve 105 derece genişliğe sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör bulunuyor.

Vivo V17 Pro’nun bataryası 4100 mAh kapasitesinde ve 18 W hızlı şarj özelliğini destekliyor. Ayrıca Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan telefonda 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Hindistan’da ön siparişe başlayan Vivo V17 Pro’nun 420 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Android Pie ve Funtoch 9.1 ile kutudan çıkan V17 Pro, mağazalarda ise 27 Eylül’de satışa sunulacak.