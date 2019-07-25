Vivo Nex 3 yüzde yüz ekran-kasa oranıyla gelebilir!

Vivo Nex 3 modeli yüzde yüz ekran-kasa oranıyla gelebilir. Sızıntı haberleriyle tanınan Ice Universe hesabı iddiayı ortaya attı.

İlginizi çekebilir: 2020 model iPhone ekranı esnek yapıda olabilir!

Vivo Nex 3 ekranı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo‘nun merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Nex 3‘ün tasarımıyla ilgili önemli bir iddia dile getirildi. Yaptığı isabetli sızıntılarla tanınan Ice Universe hesabından telefonun dış cam kaplaması olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı. Ön panelinde çentiğin bulunmadığı fotoğrafta 90 derecelik kıvrımlara sahip olan üst üste duran iki adet cam panel görünüyor.

Camlarda delik ya da çentik bulunmaması telefonun yüzde yüz ekran-kasa oranıyla gelebileceğini düşündürdü. Sızıntı doğru çıkarsa hiçbir çerçevenin kullanılmadığı tek parça camdan oluşan ilk akıllı telefonla karşıyayız demektir. Cihazın ön kamerasının günümüzde sıkça kullanılmaya başlanan pop-up formunda olması ya da Vivo‘yla aynı teknoloji grubuna bağlı olan Oppo‘nun yeni duyurduğu teknoloji kullanılarak ekran altına yerleştirilmesi bekleniyor.