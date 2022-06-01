Vivaldi, tarayıcısı için başka bir özellik güncellemesi yayınladı. Sürüm 5.3, geliştirilmiş araç çubuğu özelleştirmesi, arama motoru senkronizasyonu ve tek bir tıklama ile ayarları sıfırlama seçeneği ile kararlı kanaldaki tüm kullanıcılar için artık kullanılabilir. Vivaldi 5.3’ü Windows, macOS, Linux ve Android‘de indirebilirsiniz.

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Düzenlenebilir Araç Çubukları

Vivaldi 5.3, kullanıcılarına araç çubuğu düzenleri üzerinde tam kontrol sağlar. Belirli bir araç çubuğunda hangi düğmelerin görüneceğini seçebilir ve bunları benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebilirsiniz. Tarayıcı, gezinme araç çubuğunu, durum araç çubuğunu, posta araç çubuğunu, posta oluşturucu araç çubuğunu ve posta mesajı araç çubuğunu kişiselleştirmeye izin verir.

Başlamak için araç çubuğuna sağ tıklayın ve Düzenle > Araç çubuğunu özelleştir’i seçin.

Araç çubuğundaki Komut Zincirleri

Vivaldi, özel iş akışları ve algoritmalar oluşturmak için benzersiz bir komut dosyası oluşturma aracına sahiptir. 5.3 sürümü ile hızlı erişim için komut zincirlerinizi araç çubuğuna düğmeler olarak yerleştirebilirsiniz.

Yeniden başlatma tuşu

Vivaldi, sayısız kişiselleştirme seçeneğiyle ünlüdür, bu nedenle bazı kullanıcıların deneyimlerini biraz kaybetmesi veya aşırı özelleştirmesi doğaldır. Bu rahatsızlığı gidermek için Vivaldi 5.3, tek bir tıklama ile belirli bir ayar bölümünü sıfırlama özelliğini getiriyor. Örneğin, görünüm ayarlarını sıfırlayın veya yer imi ayarlarını sıfırlayın.

Arama Motorları Senkronizasyonu

Tarayıcı artık arama motorlarınızı masaüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar ve hatta Polestar ve Renault arabalarındaki tüm Vivaldi kurulumlarında senkronize edebilir.

Son olarak, Vivaldi 5.3, kapsamlı bir hata düzeltmeleri ve küçük iyileştirmeler listesiyle birlikte gelir. Hepsini resmi sürüm notlarında bulabilirsiniz.