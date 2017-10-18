Visceral Games, Dead Space gibi destansı oyunları yaratarak bir çok oyuncunun kalbini kazanmıştı. Fakat ne yazık ki artık böyle bir stüdyo yok. Electronic Arts tarafından açıklanan son habere göre Visceral Games kapatıldı.

Electronic Arts’dan Patrick Soderlund’ın yaptığı açıklamalara göre Visceral Games stüdyosu kapandıktan sonra ortada kalacak ekibin çoğu mümkün olduğu kadar, şu anda ellerinde bulunan projelere kaydırılacak.Ne yazık ki, bu sevilen bir kaç geliştiricinin de kapılarını kapatacağı anlamına geliyor.

Bazıları için çok şaşırtıcı bir haber olsa da, çoğu insan Dead Space 3 oyunundan sonra Visceral Games stüdyosu için endişelenmeye başlamıştı. Çünkü Dead Space 3, beklenilen ve serisinin diğer oyunları kadar büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olamadı. Visceral Games stüdyosu kapatıldığına göre, şuanda insanlar tarafından beklenen en büyük haber Dead Space serisinin yeniden hayata geçeceği