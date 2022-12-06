Xiaomi’nin ekosistem ortağı Viomi, tam otomatik bir akıllı kapı kilidi olan Viomi AI Akıllı Kapı Kilidi Süper 2E’yi piyasaya sürdü. Cihaz, etraftaki çoğu akıllı kapı kilidinde bulunabilenden daha fazla özellikle birlikte geliyor.

Viomi Super 2E, cihazın akıllı telefonlara bağlanmasından önce ek ağ geçitleri satın alma ihtiyacını ortadan kaldıran doğrudan Wi-Fi bağlantı desteğiyle geliyor. Bu, kapı kilitleme zorluğunu büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca ürün, Viomi uygulamasına bağlanarak kullanıcıların birbiriyle bağlantılı cihazlardan oluşan bir ağ oluşturmak için çeşitli akıllı evlere kolayca bağlanmasına ve böylece bağlantılı bir akıllı ev oluşturmasına olanak tanıyor.

Viomi AI akıllı kapı kilidi Super 2E, altı kilit açma yöntemini destekler: parmak izi, şifre, geçici şifre, sanal şifre, kapı kartı ve anahtar. Bunların arasında, parmak izi kilidi, tekrarlanan doğrulama olmaksızın 0,7 saniyede hızla tanınabilen yarı iletken parmak izi kilit açma şemasını benimsiyor ve kullanıldıkça daha hassas hale gelen yapay zeka kendi kendine öğrenme teknolojisini destekliyor.

Kapı kilidi, kapı açıldığında otomatik olarak açılan ve kapı kapatıldığında otomatik olarak kilitlenen tam otomatik bir kilit gövdesine sahip. Kapı doğrudan dokunarak açılabilir ve kola basmanız gerekmediğinden elleriniz meşgulken bile kapıyı kolaylıkla açabilirsiniz.

Kilit gövdesi yerleşik bir yüksek hassasiyetli sensöre sahip ve kilit dili anormal bir şekilde dönerse, kapı kilidi otomatik olarak bir uyarı sesi gönderir ve bilgiyi uygulamaya aktarır. Kullanıcılar ayrıca kapının durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir. Pil ömrü açısından, yeniden şarj edilebilen ve tek bir şarjla 4 ay dayanan dahili 5000mAh lityum pil bulunuyor. Viomi AI Akıllı Kapı Kilidi Süper 2E şu anda ön satışta. Fiyatı 2099 yuan (301 dolar).