Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği sağlayan “Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar” Resmi Gazete‘de yayımlandıktan sonra, teknoloji sektöründe %20’lik bir satış artışı beklentisi oluştu. Vergisiz telefon projesi akıllı telefon satışlarına yarayabilir.

Vergisiz Telefon Desteği ile Gençlerin Teknolojiye Erişimi Artacak

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yeni kararın etkilerini değerlendirdi. Turnacı, “Uygulama ve esasların belli olması, üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda gençler hızlı şekilde aksiyon alacaktır. Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin yüzde 20’sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, yüzde 30’a da ulaşabilir. Toplam cihaza yansıması ise yüzde 20 artış şeklinde olur.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yeni düzenlemeye göre, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri, satış fiyatı 9500 TL’yi aşmayan mobil telefon ve bilgisayar cihazları için bir defaya mahsus olmak üzere toplamda 5500 TL’lik destekten faydalanabilecekler.

Turnacı, “Üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda karar cihaz satışlarına çok olumlu yansır. Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin %20’sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, %30’a da ulaşabilir.” ifadeleriyle konu hakkında umutlu olduğunuy belirtiyor.

Turnacı ayrıca taksit konusuna da değinerek, “Taksit kısıtlamasının esnemesi, sektöre de nefes aldırır, vatandaşların istediği teknolojiye kolayca ulaşmasını sağlar. Cep telefonu dâhil tüm teknolojik cihazlarda taksit sayısı fiyat bağımsız 12 olmalı.” şeklinde görüş bildirdi. Teknolojiye erişimdeki bu artış, gençlerin eğitim ve bilgiye daha kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak gibi görünüyor.

Vergisiz Telefon Projesinin Şartları Neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bu önemli destek, üniversite öğrencilerinin teknolojik cihazlara daha kolay ve vergisiz bir şekilde ulaşmalarını amaçlıyor. Peki, destek ne zaman başlayacak ve hangi şartlar gerekiyor?

Destekten Faydalanmak İçin Gereken Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

26 yaşından gün almamış olmak.

Açık öğretim öğrencisi olmamak.

Bu şartları sağlayan üniversite öğrencileri, yakın bir zamanda vergisiz telefon ve bilgisayar alabilme ayrıcalığına sahip olacaklar. Ancak destek kapsamında satın alınabilecek cihazlarla ilgili de bazı şartlar bulunuyor.

Destek Kapsamındaki Cihazlarla İlgili Şartlar:

Cihazın fiyatı 9.500 TL’yi aşmamalı.

Ürün sıfır olmalı.

Bu şartlar çerçevesinde, üniversite öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alımlarında önemli avantajlara sahip olacaklar. Bu uygulama 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu düzenlemeyle, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini daha verimli bir şekilde sürdürebilmeleri ve teknolojik cihazlara erişimlerini kolaylaştırmak hedefleniyor. Buna ek olarak, ülkemizin teknolojik altyapısının güçlenmesine de önemli bir katkı sağlayacak olan bu destek, genç neslin teknolojiye daha kolay ulaşmasını sağlayarak geleceğe daha hazırlıklı bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olacak.

Bu kapsamın üst segment telefonlara kadar genişletilmemesi ve sadece Android telefonlar ile sınırlı tutulması oldukça üzücü. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açığın daha fazla artmaması için böyle bir politika izlediklerini açıkladı. Umarız cari açık en kısa sürede dengelenir ve bu kapsama iPhone da eklenir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu proje gençlere yarayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!