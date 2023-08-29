Seçim öncesi gençlere vadedilen vergisiz telefon için her geçen gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. iPhone alma hayali kuran öğrencilerin hayallerini suya düşüren açıklamaların ardından bugün Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni yasa ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

İlginizi Çekebilir: Vivo Türkiye Ülkemizde Vergisiz Alınabilecek Modellerini Açıkladı

Türkiye’de üretilenler içinde Samsung, General Mobile olacak. Ancak Huawei ve Apple gibi markaların telefonları yer almayacak. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak.

Bu kapsamın üst segment telefonlara kadar genişletilmemesi ve sadece Android telefonlar ile sınırlı tutulması oldukça üzücü. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açığın daha fazla artmaması için böyle bir politika izlediklerini açıkladı. Umarız cari açık en kısa sürede dengelenir ve bu kapsama iPhone da eklenir.