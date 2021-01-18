Valorant turnuvası, Casper Excalibur sponsorluğunda başladı!

Casper Excalibur sponsorluğunda merakla beklenen Valorant turnuvası resmen başladı. 15-30 Ocak tarihleri arasında herkesin katılımına açık olan turnuva tüm Valorant tutkunlarını bir araya getiriyor.

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Oyun dünyasının öncü markalarından Excalibur ve NVDIA iş birliği ile “Valorant Reflex Masters” turnuvası oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 17 bin 500 liranın ödül olarak dağıtılacağı bu turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor ve kayıtlar herkese açık.

Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkıyor, davetli yayıncıların takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29-30 Ocak tarihinde büyük ödül için birbirlerini eleyip ödülü kazanmaya çalışacak.

Valorant turnuvası finalleri 29-30 Ocak’ta

İlk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak‘ta, 3. elemesi ise 21-22 Ocak‘ta yapılacak. 2. ve 3. elemelerden istenilene katılım sağlanabilecek turnuvada; 64 takım arasından ilk 4’e girildiğinde, 29-30 Ocak’ta düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17 bin 500 TL’lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanılabiliyor.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı ““Valorant Reflex Masters” by NVDIA & EXCALIBUR turnuvası için Valorant hesabınızı eşleştirin, takımınızı oluşturun ve açık elemlerden istediğinize katılım sağlayın. Açık elemelerde grubunuzda 64 takım arasından ilk 4’e girerseniz finallere katılıp 17.500 TL’lik oyun havuzundan ödül kazabilirsiniz.

Ünlü fenomen Kendine Müzisyenin sunacağı Valorant turnuvası için finalde katılımcıları ve izleyicileri bir çok sürpriz bekliyor. Final canlı yayınını twitch.tv/ExcaliburClann, twitch.tv/nvidiageforcetr ve twitch.tv/kendinemuzisyen kanallarından izleyebilirsiniz.

Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak için buradaki adresi ziyaret edebilir, Valorant dünyasındaki rekabete siz de katılabilirsiniz.

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