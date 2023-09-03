Not: Bu videodaki ürün TECNO Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

Daha öncesine iPhone 13 Pro, HUAWEI Mate 50 Pro gibi üst seviye telefonlar kullanan Yıldıray, şimdi ise TECNO markasının amiral gemisi telefonlarından PHANTOM X2 5G modelini uzun süredir deneyimliyor. Deneyimlediği süre boyunca telefon ile neler yaptıklarını, telefondan memnun olduğu ve olmadığı noktalara değiniyor.

Bulunduğu fiyat segmentinde sunduklarıyla fiyat/performans oranında TECNO PHANTOM X2 5G modelinin iddialı bir telefon olduğunu düşünen Yıldıray’a siz katılıyor musunuz? Sizce bu fiyat segmentinde alınabilecek en iyi telefon mu? Siz PHANTOM X2 modelini kullandınız mı, ya da kullanmak ister miydiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

TECNO PHANTOM X2 Serisi’ne Hepsiburada üzerinde göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/9q3qoar6

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