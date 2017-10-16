Uygun Fiyatlı Sonsuz Ekran: Galaxy A5 ve A7’nin 2018 Versiyonları!

Samsung’un ilk olarak Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde başladığı ve Note 8 ile devam eden sonsuz ekran teknolojisi yeni nesil A serisinde de olacak.

Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı iki yeni S serisi telefonu Galaxy S8 ve Galaxy S8+, ana ekran tuşunun kaldırıldığı ve sonsuz ekran denilen yeni nesil çerçevesiz denilebilecek ekran modeli ile gelmişti. Ardından Galaxy Note 8’i de bu şekle şemale uyduran Samsung, görünüşe göre artık tamamen bu tasarım diline geçiyor.

Genellikle selefi olan S serilerindeki tasarım anlayışını benimseyen A serilerinin 2018 versiyonuna ait sızan render görüntüleri ile Galaxy A5 ve Galaxy A7 2018 versiyonlarında da sonsuz ekran göreceğimiz ortaya çıktı. Hatta Samsung’un en çok eleştirilen parmak izi sensörünün kameranın yanına konumlandırılmasından ders almış gibi görünen Koreli firma, bu sefer alt tarafa konumlandırmış.

Her ne kadar daha mantıklı bir çözüm olsa da kamera ile yine bitişik olması yine birçok sorun doğuracağı düşüncesini doğuruyor. Tabii bunu telefonu kullandığımız zaman anlayacağız. Sim-kart ve hafıza kartı girişinin ayrılarak tıpkı geçen seneki A7’deki gibi bir üst bir de sol tarafa taşındığını gördüğümüz, hoparlörlerin ise sağ tarafta kenarda yer aldığı şekli ile göreceğimiz A5 ve A7, 3.5mm kulaklık girişi ve USB Type C bağlantı portu barındıracak.

Teknik özellikler bakımından A5 5.5 inç FHD+ ekran, 4GB RAM ile Exynos 7885 yonga seti gibi özellikler barındıracak iken A7’de ise 6 inç FHD+ ekran, 4GB RAM ve 32GB depolama gibi detaylara sahip olacak. IP68 sertifikası da barındıran bu iki telefon, suya ve toza karşı da dayanıklı yapıda olacak.