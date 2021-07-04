Kripto Para
Ünlü isimden meme coinler ile ilgili “kumar” benzetmesi!
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Dogecoin ve onun gibi diğer meme coinler ile ilgili açıklamalar yaptı. Saylor, meme coinleri kumara benzetti.
Michael Saylor, katıldığı bir programda meme coinler ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Saylor, “Eğer yeterince paranız varsa Dogecoin gibi spekülatif varlıklarla kumar oynayabilirsiniz” dedi ve bu varlıklar ile yapılan işlemlerin Vegas’ta rulet oynamakla eşdeğer olduğunu söyledi. Michael Saylor’a göre Dogecoin, Shiba Inu ve böyle pek çok meme coine yapılan yatırım kumardan farksız.
Saylor, Dogecoin satın almak isteyen yatırımcılara alternatif bir yol sundu. CEO’ya göre Dogecoin’e yatırım yapmak isteyen kişiler bunun yerine Vegas’ta rulet oynamaya gidebilir. Saylor’a göre rulet masası için vazgeçilen paranın kazanç sağlama oranı, meme coinlere yapılan yatırımın getireceği kazanç ile aynı. Saylor, meme coinlere ısrarla yatırım yapmak isteyen kişilere ise bir koşul sunuyor: Eğer yeterince paranız varsa yatırım yapabilirsiniz.
“Yetişkinler özgür ve onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyemeyiz. Eğer canları Vegasta rulet oynamak istiyorsa bunu yapabilirler. Fakat bir süredir insanlar Dogecoin ile kumar oynuyor, elbette bunda da özgürler fakat ailelerinin yoksullaştırmamaları gerekiyor.”
Michael Saylor, yatırımcıların yararlı yatırımlara yönelmesi ve yararlı projeleri desteklemesi gerektiğini söylüyor. Ona göre, güçlü bir projesi olan kripto paraya yapılan yatırım, erken dönem Apple hisse yatırımcıları kadar kazanç elde etmeyi sağlayabilir.
Kripto para piyasalarının üzerindeki baskılar ve regülasyonlar hakkında da konuşan Saylor, merkezi olmayan borsaların çok iddialı olduklarını ve büyük düzenleyici riskler barındırdıklarını söyledi. Merkezi olan borsaların bile düzenleyiciler ile ne denli büyük sorunlar yaşadığına değinen Saylor, merkezi olmayan borsaların daha büyük problemler ile karşılaşabileceğini düşünüyor. Bunun da kripto para piyasasını doğrudan etkileyebileceğini söylüyor. Ek olarak Saylor, Tether’in tüm dünyada CBDCler (merkez bankası dijital para birimleri) için tehdit unsuru olduğunu ve bundan dolayı da baskı yaşayabileceğini öngörüyor.
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Kripto Para
Ethereum fiyatı 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü!
Bugün kripto para piyasasında boğaların domine etkisi görülmeye başlandı. Lider kripto para birimi Bitcoin 35 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, Ethereum fiyatı da 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü ve 2.330 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Boğalar kripto piyasası üzerindeki hakimiyetlerini artırmaya başlıyor gibi görünüyor.
Bitcoin’in hafta sonu mücadelesi devam ediyor. 35 bin dolar seviyesini geri almayı başaran lider kripto para birimi yazı sırasında 35.494 dolardan işlem görüyor. Ethereum’un da son 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 2.330 dolar seviyesinin üzerine çıkması, altcoinleri peşinden sürüklüyor. Ethereum’un yükselişi ile altcoinler de yeni kazançlar elde ediyor. Son 24 saat içerisinde BNB %3.48 artarken, XRP de %3.43 artış yaşadı. CoinMarketCap’e entegre edilen Uniswap ise %10 artarak 20.85 dolar seviyesine ulaştı.
Bitcoin, kayıplarının bir kısmını almaya başladı ve 34 bin doların üzerine çıkarak trendi tersine döndürme konusunda etkili bir mücadele verdi.
Analist: ETH yükselişe hazırlanıyor
Popüler analist Lark Davis, Ethereum’un etkili bir yükseliş yaşayacağını düşünüyor. “Ethereum, Büyük Para Yığınları Kriptoya Girerken Patlamaya Hazır!” başlıklı videosunda Ethereum fiyatı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Davis, ETH’un yakın zamanda BTC’i geçeceğini savundu.
“ETH, 27 Haziran Pazar günü BTC’den yaklaşık 200 bin daha fazla günlük aktif adrese sahipti. 1 Ocak 2017’den bu yana ETH’nin BTC’den daha aktif adreslere sahip olduğu üçüncü gündü.”
Twitter’ın NFT çekilişini de Ethereum için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiren Davis, “İşte Ethereum kullandıkları gerçek ve bence bu gerçekten büyük bir anlaşma. Twitter dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri artık Ethereum kullanan reddit’imiz ve Ethereum kullanan Twitter’ımız var. Burada büyük şeyler. Çok çok heyecan verici şeyler.” ifadelerini kullandı.
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Bitcoin
Ünlü analistten Bitcoin için ağustos sonu tahmini!
Kripto para piyasasının tanınan ismi PlanB’ye göre Bitcoin boğa koşusu şu anda yalnızca duraklamada. Ünlü analist, lider kripto para birimi Bitcoin ‘in ağustos ayının son gününe kadar 47 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyor.
Ünlü analist PlanB, BTC boğa koşusunun hala bitmemiş olduğuna inananlardan. Analiste göre Bitcoin fiyatı ağustos ayının sonuna kadar 47 bin dolar seviyesinin üzerine çıkacak. Stok akış modelinin yaratıcısı PlanB, boğa koşusunun henüz sona ermediğini ve ağustos ayının sonuna kadar %40’tan fazla yükseliş yaşayabileceğini tahmin ediyor.
Mayıs ayının ortalarından beri Bitcoin için günler oldukça zor geçiyor. Tesla’nın BTC ödemelerini durdurması ve Çin’den gelen yaptırımlar nedeniyle lider kripto para %50’den fazla değer kaybı yaşadı. Kripto piyasasının büyük çoğunluğu 2018 yılındaki senaryonun yeniden yaşanacağı konusunda endişeli. Ancak PlanB, Bitcoin’in daha fazla kazanç yaşayacağını ifade ederek bir tweetinde şunları söyledi:
“Zincir üstü verilerim (aşağıdaki grafikte renk katmanı) bana bu boğanın bitmediğini ve 64K’nın zirvede olmadığını söylüyor. Bu s2f ile uyumludur (x) modeli. Ayrıca taban göstergem (s2f’ye dayalı değil) 47k Ağustos kapanışının altına düşmeyeceğimizi söylüyor.”
My on-chain data (color overlay in the chart below) tells me this bull is not over and 64K was not the top. That is in line with s2f(x) model. Also my floor indicator (not based on s2f) says we will not go below 47k Aug close. pic.twitter.com/K6Hfjdp26x
— PlanB (@100trillionUSD) July 2, 2021
Bitcoin, Elon Musk ve Çin’den gelen FUD’i takiben o zamandan bu yana değerinin kabaca yarısını kaybetmiş olsa da, PlanB mevcut fiyat hareketlerinin aslında S2F (PlanB’nin Stok Akım Modeli) modeliyle uyumlu olduğuna inanıyor. S2F dışında bile, “Taban göstergesi, Ağustos sonunda 47.000 doların altına düşmeyeceğimizi söylüyor”.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Bitcoin
Bitcoin madencilik zorluğu tarihi düşüş yaşadı!
Bitcoin son zamanlarda kötü günler geçiriyor. Art arda gelen darbeler ile çöken fiyatının yanında şimdi de madencilik zorluğu tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.
Çin’in kripto paralara ve Bitcoin madenciliğine yönelik sert tavırları ve söylemleri Bitcoin fiyatına darbe indiren en önemli etkenlerden biriydi. Çin’den kripto para madenciliğine yönelik getirilen yasakların ardından ülkeden ciddi derecede madenci çıkışı yaşandı. BTC madenciliği için kullanılan tüm cihazlardaki toplam işlem gücünü ifade eden hash rate, sert bir düşüş yaşadı. Mayıs ayında 200 eksahash olarak ölçülen hash rate 66 seviyesine kadar çekilmişti ve biraz toparlanarak 90 seviyelerine gelmişti. Hash rate’in düşmesi, çıkan blok sayısında da neredeyse yarı yarıya azalmaya neden olmuştu.
Bitcoin ağında iki haftalık sürelerle hash rate değişimine göre ayarlanan bir denge mekanizması bulunuyor. Bu mekanizma hash rate’e göre kendisini koruyan ve denetleyen bir mekanizma. Bu mekanizmaya zorluk ayarlaması adı veriliyor. Zorluk ayarlaması 2016 blokta bir yapılıyor ve böylece hash rate değişimine göre Bitcoin madencilik zorluğu artıyor ya da azalıyor. Bitcoin’deki temel işleyiş 10 dakikada bir 1 blok üretmek. Geçtiğimiz günlerde yaşanan hash rate düşüşleri, ortalama blok çıkarma süresini 14 dakikaya kadar çıkardı ve bazen 2 saatten fazla sürelerde bile blok üretilemediği görüldü.
Zorluk ayarı bugün bir kez daha yapıldı ve Bitcoin madencilik zorluğu 689472. blokta %28 oranında düşerek 14 trilyon seviyesine çekildi. Bununla birlikte blok süreleri nispeten normale dönmüş oldu. Bu düşüş, tarihteki en büyük zorluk düşüşü olarak kaydedildi. Bundan önce yaşanmış en büyük düşüş 2011 yılındaki %18’lik düşüştü.
Zorluğun düşmesi ne anlama geliyor?
Bitcoin madenciliğinin en son bu kadar kolay olduğu dönemlerde BTC fiyatı yaklaşık 8-9 bin dolar civarlarındaydı. Zorluk düştükçe, madencilik kârlılığı artıyor. Kârlılık artışı madenciliğe olan ilgiyi de artıracağından dolayı hash rate’i de toparlayabilir.
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