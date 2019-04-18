Üniversite öğrencisi USB katiliyle okulunun bilgisayar sistemini çökertti!

Amerika‘da okuyan Hint asıllı üniversite öğrencisi Vishwanath Akuthota okulunun USB katili isimli aracı kullanarak okulunun bilgisayar sistemine ağır hasar verdi.

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USB katili nedir?

27 yaşındaki üniversite öğrencisinin bu hasarı bağlandığı cihaza yüksek voltaj dalgalanmaları gönderen ve donanım bileşenlerine zarar verebilen USB katili isimli cihazla verdiği biliniyor. Bilgisayar sistemindeki 66 bilgisayara ve sisteme bağlı ekranlara verilen toplam zarar $58,471‘ı buluyor. Öğrencinin iPhone‘unda ”Bu adamı öldüreceğim” dediği bir ses kaydı da bulundu. Kamera görüntüleri sayesinde yakayı ele veren genç, sebep olduğu toplam zararı üniversiteye ödemeyi kabul etti.

2017 yılında üniversiteden mezun olan Vishwanath, suçunu 14 Şubat‘ta itiraf etti. On yıla kadar hapis cezası alması beklenen genç, şubat ayından beri tutuklu. Ayrıca hapisten çıktıktan sonra üç yıla kadar denetim altında bulundurulacak.