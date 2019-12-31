Giyilebilir Teknoloji
Ucuza Apple Watch benzeri saat: BlitzWolf BW-HL1!
Bu videomuzda, BangGood firması olan BlitzWolf markasının BW-HL1 model akıllı saat modelini inceliyoruz.
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BlitzWolf, BangGood üzerinde faaliyet gösteren firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. HL1’in görsel detaylarından başlayacak olursak, akıllı saatin görünüş itibariyle Apple’ın Watch serisi cihazlarına benzetilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Keza Çinli firmaların en iyi yaptıkları işin büyük üreticilerin dizaynlarını bilakis kopyalayarak, kopyaladıkları firmalardan çok daha ucuza satmaları demezsek olmaz.
BlitzWolf BW-HL1 teknik özellikleri ve tasarımı
Ürünün toplam ağırlığının 49g olarak belirtilmiş. Yapısında sağlamlık hissiyatını yaşatan giyilebilir cihazın ön tarafında 1.3 inç boyutlarında IPS panel konumlandırılmış. Ekranın alt tarafında ise cihazı kontrol etmenizi sağlayan dokunmatik bir tuş mevcut. Bu tuşa bir kez bastığınızda fonksiyonlar arası geçiş yapabilir, basılı tuttuğunuzda ekrandaki fonksiyonu çalıştırabiliyorsunuz.
Saatin arka tarafında ise metal kasaya gömülmüş bir parmak izi sensörü ve hemen üstünde cihazı şarj ederken kullanacağınız çift pinli manyetik bir kısım bulunuyor. HL-1’de orta kalitede diyebileceğimiz silikon malzemeden üretilmiş kayış tercih edilmiş. Bu kayışı çıkarması çok kolay. Üst taraflarında gördüğünüz pinlerden rahatça çıkabiliyorlar.
Gelelim artık teknik özelliklere, cihazımızda maalesef ki güncel trendleri yakalayamayan Bluetooth 4.0 teknolojisi eklenmiş. Fakat bu eksiklik saat için herhangi bir dezavantaj yaratmıyor. 180 mAh bir batarya kapasitesine sahip saat, 15 gün bekleme süresine, 7 ile 10 gün arası kullanım alışkanlığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilen batarya ömrüne ve toplamda 2 saatlik şarj olma süresi mevcut. Ekranın sürekli açık olmadığı ve içerisinde java tabanlı bir işletim sistemi kullanıldığı düşünülürse bu rakamlar oldukça normal.
Ayrıca modelde IP68 sertifikasıyla onaylanmış. Bu demek oluyor ki cihaz 50m derinliğe kadar suya ve dış etmenlerden gelebilecek toza karşı dayanıklı.
DaFit uygulaması nasıl kullanılıyor?
Cihazı akıllıtelefonlarınızla eşleyebiliyorsunuz. Bunu yapmadan önce DaFit adı verilen bir yazılımı Google Play üzerinden indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı kurduğunuz gibi bluetooth üzerinden cihazı yazılım görüyor ve hızlı şekilde bağlanabiliyor. Maalesef ki gerek telefonda gerekte saatte Türkçe dil desteği bulunmuyor. Arayüzü İngilizce üzerinden kontrol etmeniz lazım. Türkçe karakter hatası bu cihazda bulunmuyor. Gelen mesajlar, temiz olarak ekran üzerinden okunabiliyor.
Akıllı saatin arayüz özellikleri ne?
Saatin arayüzü basitlik sunan bir kullanım hissiyatı sunmak için tasarlanmış. Yani ne yapmak istiyorsanız direkt ana ekrandan ulaşabiliyorsunuz. BL-H1 modelinde toplamda üç saat tipi mevcut. Bunların haricinde bir saat şekli seçimi maalesef ki yapamıyorsunuz. Fiyatını düşündüğünüz zaman önemli olanın çeşitlilik değil fonksiyon olduğunu söylemeliyim. Ekranın altındaki tuşa dokunduğunuz takdirde karşınıza yuvarlak için alınmış üç tane bilgi paneli çıkıyor. Bu panellerde adım bilgileri, ne kadar km yürüyüş yaptığınız ve yaktığınız kalori gösteriliyor.
Dilerseniz kalp atışı sensörüyle nabzınızı kontrol edin. İsterseniz, yatarken saati çıkarmayın uyku durumunuzu gece boyunca ölçün. Hatta ve hatta kan basıncı ölçümüyle tansiyon değerlerinizi saat üzerinden görüntüleyin. Fakat uyaralım bu cihaz bir akıllı saat. Tansiyon aleti değil. Gerçek değerlere en yakın rakamları verebilir. Gerçek değerlere erişmek istiyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz lazım. Spor faaliyetlerine de Training sekmesinden kayıt altına alabileceğiniz modelde yüzme, koşma, bisiklet sürme, ip atlama, badminton, basketbol, futbol gibi ölçümünü yapabileceğiniz seçenekler dahil edilmiş. İçerisinde dahili GPS olmadığı için net değerleri veremese de gerçeğe en yakın değerleri telefon üzerinden verileri çekerek sağlayabiliyor.
Aynı zamanda HL1’de telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilir, müzik oynatıcıyı saat üzerinden kontrol edebiliyor. Hava durumuna bakabiliyor, fotoğraf çekme esnasında saatinizi deklaşöre dönüştürebiliyor ve de Alarm kısmından saatinizin sizi uyarmasını isteyebiliyorsunuz. Donanımında herhangi bir hoparlöre sahip olmayan cihaz bunu titreşim yoluyla sizi bilgilendiriyor.
BlitzWolf HL-1 fiyatı ne kadar?
Şu anda BangGood üzerinde satışta olan akıllı saati, aşağıda vermiş olduğumuz kodla indirimli olarak alabiliyorsunuz. İndirim kodu harici ürünün fiyatı, TL cinsinden 25.12.2019 tarihi itibariyle, 114.89 TL olarak belirlenmiş.
İndirim kodu: BGHardwareHL1
Giyilebilir Teknoloji
realme Buds Air, resmen tanıtıldı: Özel R1 çipi ve çift mikrofon!
realme Buds Air, gerçek tam kablosuz kulaklık iddiasıyla Hindistan’da yapılan konferans eşliğinde resmen tanıtıldı. Apple’ın Airpods serisinin direkt rakibi olarak karşımıza çıkan kulaklık, fiyatı ve teknik detaylarıyla dikkat çekiyor.
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Oldukça Airpods serisine benzerlik taşıyan tasarımla karşımıza çıkan realme Buds Air, özellikle içerisinde bulunan firma tarafından özel tasarlanmış R1 çipiyle ön plana çıkıyor. Kulaklıkta yer alan özel donanım sayesinde, firma süper düşük gecikme sağlayan bir teknoloji geliştirmiş.
İddiaya göre tam kablosuz kulaklıklar arasında, dünyanın en düşük gecikmeli aktarım sistemine sahip. Böylece izlediğiniz içerikleri, sanki kablolu bir kulaklık kullanıyor edasıyla dinleyebiliyorsunuz.
70 dolara aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor.
Teknik detaylarda ise, kulaklıkta 12mm yüksek bass performası sunan dinamik sürücüler bulunuyor. Ayrıca, kulaklıkların yan taraflarında bulunan optik sensör sayesinde kulağınıza koyduğunuz esnadan itibaren müziğin oynatılması sağlanabiliyor.
Buds Air’ın arka taraflarında bulunan kısma ise, dokunmatik bir panel yerleştirilmiş. Bu yüzeye belli jest hareketleriyle, arama cevaplama, medya oynatıcı içerisinde müziği durdurup devam ettirme, sonraki şarkıya geçme ve sesli asistanı kontrol etme gibi işlevler kontrol edilebiliyor.
realme buds Air ile 3 saat kesintisiz müzik!
Kulaklıklar tek başına 3 saat kesintisiz şarkı dinleme süresi sunarken, şarj ünitesiyle birlikte 17 saate kadar pil ömrü vadediyor. Kablosuz şarj desteğinin de dahil edildiği kablosuz cihazda, pratik olarak cihazınızı şarj edebiliyorsunuz.
Apple’ın Airpods’una nazaran çok daha hafif ve daha fonksiyonlu olan cihazın; beyaz, sarı ve siyah olmak üzere üç rengi bulunuyor. Bu ay sonunda firmanın çıkaracağı yeni nesil cihazların kutusuna dahil edilen realme Buds Air’ı isterseniz ayrıca da bugün itibarıyla 70 dolar’a bu linkten satın alabiliyorsunuz.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Buds Air, 17 Aralık’ta piyasaya sürülüyor!
Realme Buds Air, gerçek tam kablosuz kulaklık iddiasıyla bu senenin sonuna kadar marketteki raflarda yerini alması planlanıyor. Kulaklığın tam ismi de gelen son açıklamalarla birlikte ortaya çıkmış oldu.
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Kulaklık tasarım itibariyle Apple’ın Airpods serisi kulaklıklarını oldukça andırır vaziyette. Kablosuz cihaz, içerisinde Bluetooth 5.0 teknolojisini barındırıyor ve bu destekle birlikte kulaklığı kutusunu açmanızla birlikte akıllı telefonunuzla eş zamanlı bağlantı kurabilecek.
İki kulaklıkta da 12 mm’lik sürücü ve dokunmatik kontrol seçenekleri mevcut. Bununla birlikte, Google Asistan’ı da direkt olarak cihazın dokunmatik yüzeyinden kontrol edebiliyor, aramalarınızı tek bir dokunuşla cevaplayabiliyorsunuz.
Şu an için Realme firması kulaklık için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşımında bulunmadı. Cihaz kampanyalı olarak Realme X2 Pro, XT, 5 Pro, X ve X Master Edition’la opsiyonel olarak satın alınabilecek.
Önceden sızdırılan veriler ışığında, Buds Air, Siyah, Sarı ve Beyaz olmak üzere üç rengi olacak. Duyuru tarihinin 17 Aralık olarak belirlendiği akıllı kulaklığa yapılacak lansmanda ayrıca XT 730G cihazı da tanıtılacak.
Giyilebilir Teknoloji
Adidas, uzay teknolojileriyle ayakkabı üretti: Adidas UltraBoost 20!
Adidas, astronotların dayanıklılığından ilham alarak yeni bir spor ayakkabı tasarladı. UltraBoost 20 adını alan bu devrimsel ayakkabı Uluslararası Uzay İstasyonu ve Amerikan Ulusal Laboratuvarı işbirliğinin bir meyvesi olarak karşımıza çıkıyor.
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Sporcular için premium seviye ürünler geliştiren firmanın yeni ürünü, Ultraboost 20 ile 2020’ye merhaba diyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ve Amerikan Ulusal Laboratuvarı işbirliğinin uzun süreli ortaklığı sonucu olarak ortaya çıkan bu ilk modelin her bir parçası uzay mekiği inşasıyla paralellik gösteriyor.
İşbirliğin ikinci adımında ise adidas yeni ürünlerin araştırma geliştirme süreçleri için Boost teknolojisini uzayda test edecek. Spor ayakkabıdaki her bir parça, performansa dayalı belirli bir fonksiyon için maksimum düzeye ulaştırılırken, bu da sporcuların performansını daha yüksek seviyelere çıkarıyor.
Bu özel tasarım fikri, laboratuvardaki zorlu stres testlerinin, saatlerce süren araştırmaların ve binlerce koşucunun geri bildiriminin sonucu olarak ortaya çıkmış. Marka ayakkabıyı, koşucuları bir adım öteye geçmeleri konusunda güven vermek için tasarladıklarını belirtiyor.
Adidas Ultraboost 20’de Tailored Fiber Placement (TFP) isimli teknoloji kullanıyor. Bu inovatif teknik, elyafı milimetrelere ayırarak hassas şekilde dikilen ve yüksek performanslı hafif bir üst kısım yaratıyor. Ayak desteği tam olarak ayarlandığında koşucuların, koşunun başından itibaren potansiyelerini maksimum düzeyde kullanmalarına yarıyor.
ISS ile olan ortaklık doğrultusunda Adidas astronotlarının uzayda yaşamanın fiziksel ve zihinsel zorluklarına nasıl hazırlandıkları hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldu. Bu deneyimden yola çıkarak astronotlardan ilham alan firma, “Train Like An Astronaut (Astronot Gibi Antreman Yap)” adını verdiği bir egzersiz programı hazırladı.
Uzay çağı ayakkabısı UltraBoost’un tüm özellikleri!
- TFP’li Primeknit: Adidas Ultraboost 19’un evrimsel bir üst modeli olan Primeknit, kalibre edilmiş destek sağlayan bir üst elde etmek ve her koşucunun ayağına esnek bir uyum sağlamak için elyafı milimetrelerine ayıran veri odaklı Tailored Fiber Placement (TFP) teknolojisine sahip. Aslında bu özellik her bir Ultraboost 20’yi kişiye özel hale getiriyor.
- Optimize edilmiş Boost: adidas Boost orta tabanı her bir adımda enerjiyi yakalayıp yolun her adımında yüksek enerji geri dönüşümü sağlayarak koşucuların ileri atılmaları için bu enerjiyi ayak uçlarına geri döndürüyor.
- Stretchweb: Stretchweb dış tabanı Boost orta tabanı ile uyum içinde çalışırken Continental kauçuk da tüm yüzeylerde maksimum tutuş sağlıyor.
- Torsiyon Yayı: Yere inip basmada daha fazla destek için hafif bir yapı sağlarken, koşucuların ileri atılmaları için de çabuk geçiş imkanı veriyor.
Adidas UltraBoost 20, tüm adidas store ve yetkilisatış mağazalarından 1,349 TL’lik fiyat etiketiyle şu an itibariyle satın alınabiliyor. Sahip olduğu teknolojilere bakıldığı zaman, açıkçası fiyatını hak ettiğini söyleyebiliriz.