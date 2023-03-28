Taban fiyat limitinin artırılmasıyla akıllı telefon ithalatına getirilen gümrük vergisi artışı, yürürlükten kaldırıldı. Bu kararla birlikte, gözetim belgesi olmayan ithalatçıların getirdiği en ucuz telefon dahi, 350 dolar üzerinden vergilendirilmeyecek. Alınan bu karar sayesinde, ucuz telefon fiyatlarındaki zam tehdidi de ortadan kalkmış oldu.

Önceki kararın, cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı belirtiliyordu.

Yani, bu düzenleme yürürlükte kalsaydı, ithal edilen cep telefonlarına daha yüksek bir gümrük vergisi uygulanacak ve bu da tüketici fiyatlarına yansıyacaktı.

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Ancak düzenleme yürürlükten kaldırıldığı için, ithal cep telefonlarına ek bir vergi uygulanmayacak ve fiyatlar artmayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 28 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.