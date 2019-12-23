Konu dışı
UBER internet sitesine Türkiye’den artık erişilmiyor!
Uber için yolun sonu geldi desek yanlış olmaz. Yakın zaman önce sarı taksi faaliyetlerini de durduran firma zaten ülkemizden çekilme kararı almıştı.. Fakat, firmaya açılan ticaret davasından sonra bir yasaklama daha mevcut.
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İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16-10-2019 tarih ve 2016/1082 sayılı kararı ile birlikte internet siteleri, Android ve iOS uygulamalarına tamamen erişim engeli verilmiş oldu. Web adresine girmeye çalıştığınızda aşağıdaki görselle karşılaşıyorsunuz. Bununla birlikte dünyanın en büyük premium online taksi hizmeti sunan şirketi artık Türkiye sınırları içerisinde görmemiz mümkün görünmüyor.
Geçen günlerde, buna benzer bir yaptırım İngiltere’de, şirkete uygulanmaya çalışılmıştı. Eğer Uber, Büyük Britanya sınırlarında hükumetin yaptırımlarına uymazsa lisansı elinden alınacak. Şu an için resmi organlarla iletişime geçtiğini bildiğimiz şirket için dünya çapında geleneksel taksicilik anlayışıyla büyük mücadeleler vermesi gerekiyor.
Konu dışı
Yurt dışı telefon kayıt harcı, bir kez daha zamlandı!
Yırt dışı telefon getirmek artık tamamen hayal oldu diyebiliriz. Her sene yıl sonuna doğru hükumet tarafından vergilendirme dilimlerine belli oranlarda zam uygulanıyor. Bu sene bu oranın çok daha yükseldiği göze çarpıyor.
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Yurt dışı telefon kayıt harcı 2017 yılına kadar 170 lira gibi cüzzi bir tutardan ibaretti. Bu konuyla ilgili, artık hükumetin bu konuda gözünü açmasıyla birlikte dördüncü zammını da almış oldu.
2018 yılında yapılan ilk değişiklikle beraber rakam 170 TL rakamından 500 TL rakamına çıkartılmıştı. 1 Ocak 2019 itibarıyla bu da yetmez dendi ve miktar 618,80 TL tutarına yükseltildi. Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu değişikliği birlikte rakam birden 1500 TL’ye fırladı.
Bir sene de yapılan üçüncü zammın 1 Ocak itibariyle devreye girmesiyle artık yurt dışında yolcuyla gelen telefonlara 1838 TL ücret ödenecek. Yıl içerisinde yurt dışı harç ücretlerinin %200’i aşan oranlarla zam yapıldığını gördük.
Yurt dışından telefon getirmek artık tamamen tarihe karıştı demek yanlış olmaz. Hesap yapıldığı zaman, ülke dışından getirilen bir cihazın ülkeye sokulup pasaport kaydının yapılması ardından Türkiye’deki satış fiyatıyla hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz.
Konu dışı
Rekabet Kurumu’ndan yeni Google açıklaması
Rekabet Kurumu, Google için uygulanan yaptırımlar ve Android cihazlar hakkında yeni bir açıklama yayınladı.
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Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google), Android işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve Google ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 09.02.2017 tarihinde soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda temel olarak, Google’ın mobil işletim sistemleri pazarında sahip olduğu tekele yakın pazar gücünü, faaliyette bulunduğu diğer pazarlarda, özellikle de internet arama hizmetleri pazarında, hâkimiyetini korumak veya güçlendirmek amacıyla kötüye kullanıp kullanmadığı hususuna yoğunlaşılmıştır.
Yürütülen soruşturma sonucunda Google’ın cihaz üreticilerine getirdiği yükümlülükleri kullanarak, internet arama hizmeti pazarındaki diğer rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği ve mobil cihazlarda tek arama hizmeti sağlayıcısı olması koşuluyla mobil cihaz üreticilerine finansal destek sağladığı tespit edilmiştir.
Rekabet Kurumu Google’ı uyarmıştı!
Bu çerçevede, Google’a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) uyarınca idari para cezası verildi. Ayrıca Kanun kapsamında ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanındı. İlgili süre 06.08.2019 tarihinde sona ermiş Google ile ilgili sözleşmelerde yaptığı değişiklikleri Rekabet Kurumuna sunmuştur.
Google tarafından sunulan değişikliklerin, kurum tarafından yapılan soruşturma sonucunda tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmıştı. Fakat yetersiz kalacağı tespit edildiğinden, Google’a 07.11.2019 tarihinden itibaren Kanun’da öngörülen süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlandı.
Google’ın soruşturmaya konu uygulamaları Avrupa Birliği (AB) ve Rusya Federasyonu nezdinde de benzer soruşturmalara konu olmuştur. Rusya Federasyonu Rekabet Otoritesi tarafından yürütülen süreç Google’ın bu uygulamaları sonlandırmaya yönelik taahhütleri neticesinde sonuçlandırılmıştır. Yine, AB Komisyonu yürüttüğü incelemelerde konuyla ilgili olarak rekabet ihlali sonucuna ulaşmış ve Google’a 4,34 milyar Avro para cezası vermiştir. Bunun yanı sıra, AB Komisyonu tespit ettiği ihlalleri sona erdirmesi için Google’dan kurulumuz tarafından talep edilen yükümlülüklerden daha kapsamlı adımları atmasını istemiş ve bu talebin gereği Google tarafından yerine getirilmiştir.
Google’a şu anki süreçte, 4,34 milyar Avro para cezası verilmesi ve Rekabet Kurumu kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi kararlaştırıldı.
Konu dışı
İTÜ Trendler Zirvesi, Geleceğe Adaptasyon konusuyla başlıyor!
İTÜ Trendler Zirvesi, her sene olduğu gibi bu sene de 20-21 Aralık tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu senin zirve başlığı ise “Geleceğe Adaptasyon” olarak belirlenmiş.
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Bu sene, İTÜ Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenen İTÜ Trendler Zirvesi hız kesmeden devam ediyor.
Zirvede her yıl değişen trendler ve toplum üzerindeki etkisinin anlatıldığı etkinlikte, bu sene dünya değişiminin hızla artması ve buna ayak uydurmanın zorlaşmasıyla konun bu temel soruna yoğunlaştırmaya karar verdiklerini belirttiler.
Gelecek tüm gücüyle üzerimizde olan etkisini arttırmayı sürdürüyor. Alanında uzman birçok şirket yöneticisi ve Youtuber’ın da bulunacağı etkinliğe dahil olmak istiyorsanız buradaki linkten başvuru formunu doldurabilirsiniz.
Başvurular için herhangi bir ücret tahsis edilmiyor, ücretsiz bir şekilde etkinliğe katılım gösterebiliyorsunuz. Yine de başvurular kısıtlı kontenjana sahip olduğu için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim.