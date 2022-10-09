Twitter, iOS kullanıcılarını daha önce ekran görüntüsünü aldıkları bir Twitter mesajını Twitter platformu üzerinden paylaşmaya teşvik edecek bir açılır bildirimi test ediyor. Açılır pencere bildiriminin sonunda tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı belli değil.

Bir Twitter sözcüsü TechCrunch‘a yaptığı açıklamada testi doğruladı ve şimdilik iOS kullanıcıları arasında bir test olduğunu belirtti. Şirketin Android kullanıcılarıyla da test yapmayı planlayıp planlamadığı belli değil. Şirket, bu yolla kullanıcılarını bir Twitter mesajını ekran görüntüsü almanın ötesinde paylaşabilecekleri diğer yollar hakkında bilgilendirmek istediğini söylüyor. TechCrunch’a göre, bu açılır bildirim Twitter’ın daha aktif kullanıcıları platformunda tutma planlarına uyuyor. Sonuçta, bunlar daha fazla gelir sağlayabilir.

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Tüm kullanıcılar aynı bildirimi görmeyecektir. Bazı iOS kullanıcılarına açılır pencere aracılığıyla yalnızca Twitter mesajından bir bağlantı oluşturma seçeneği gösterilirken, diğerleri Tweeti açılır pencere aracılığıyla doğrudan Twitter’da paylaşabilir.