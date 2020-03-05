Twitter için hikaye özelliği geliyor

Twitter, 24 saat içinde kaybolan tweetlerin atılmasını sağlayan “fleets” özelliğini getirmeyi planlıyor. İlk olarak Brezilya’da denenen özellik henüz test aşamasında.

Snapchat ile hayatımıza giren 24 saat içinde kaybolan ‘hikâyeler’ özelliği başta Instagram olmak üzere Facebook, WhatsApp, YouTube gibi diğer sosyal medya platformlarda da kullanılıyor.

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Hikayeler özelliğini kullanmaya başlayan sosyal medya platformlarından biri olmayı hedefleyen Twitter, 24 saat içinde silinen tweetler özelliğini şu an için Brezilya’da kullanıma sundu. Şirket, söz konusu yenilik için geçici olması nedeniyle “fleets” olarak adlandırılıyor.

Şirketin ürün yöneticisi Mo Aladham, fleets’i, geçici düşünceleri aktarmanın yeni bir yolu olarak tanımladı. Twitter’ın, bir blog yazısı üzerinden yaptığı açıklamada ise “Brezilya’dan başlayarak geçici düşüncelerinizi paylaşmanın yeni bir yolu olan fleets’i test ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Fleetsler, tweetlerden farklı olarak beğeni, yanıt veya retweet alamayacak ve 24 saat sonra tamamen yok olacak. ‘Herkese açık’ profillerin ‘fleets’leri o profili takip etmeseniz bile görüntülenebilecek. Bu Tweet’lerin standart Tweet’ler gibi görsel, video, link veya giflere sahip olabileceklerini de aktaralım. Ayrıca tweetler tıpkı Instagram’daki gibi anasayfanızın üst kısmında yer alacak.

Twitter hikayeler özelliği yani Fleets, şu anda Twitter kullanıcıları tarafından test ediliyor. Fleets özelliğinin ne zaman beta sürecini tamamlayıp tüm kullanıcılara sunulacağı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Test sürecinin başarıyla tamamlanması durumunda Twitter’ın yeni özelliğini tüm Twitter kullanıcılarına açması bekleniyor.