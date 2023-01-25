Twitter, Elon Musk’ın platformu satın almasından önce, 2020 yılında oldukça ciddi bir skandal haberiyle sarsılmıştı. GodMode (TanrıModu) adı verilen ve şirketin mühendisleri tarafından erişilebilen bir geliştirme aracı, hackerlar tarafından ele geçirilmiş ve birçok ünlü hesaptan sahte paylaşımlar yapılmıştı. Görünen o ki, Twitter bu olaydan dersini almamış!

Herhangi Bir Twitter Mühendisi Hala Tek Satır Kod ile Erişebiliyor!

Hazırlanan bir raporda firmanın bu geliştirme aracını daha güvenli hale getirmek yerine yalnızca anlamsız bir değişiklik yaptığı bilgisi yer alıyor. Buna göre, şirket bu aracın ismini PrivilegedMode (ÖncelikliMod) olarak değiştirmekle yetinmiş.

Hatırlatmak gerekirse, bu geliştirme aracının kötüye kullanımı halihazırda ABD Başkanı olarak görev yapan Joe Biden’ın yanında; Bill Gates, Jeff Bezos, Kanye West ve Mike Bloomberg gibi ünlü isimlerin yanında Apple ve Uber gibi dev şirketleri de etkilemişti.

Bu açıktan etkilenen bir kişi daha var ki, kendisi şu anda Twitter’ın sahibi. Evet, o kişi Elon Musk! Ancak Musk, platformun gelirlerini artırmak dışında bir şeyle ilgilenmiyor gibi görünüyor. Her geçen gün platformun gelirlerini artırmak amacıyla yeni bir karar alan Musk, platformun güvenliğini sağlamada sınıfta kaldı.

Bu durumdan etkilenen birçok hesabın iki adımlı doğrulama gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini kullandığı göz önünde bulundurulduğunda, durumun daha da ciddi olduğunu söylemek mümkün. Zira bu durum, platformda yer alan bütün güvenlik önlemlerinin kolay bir şekilde aşılabileceğini gösteriyor.

Ünlü bir Amerikan gazetesi tarafından yeni paylaşılan bilgiler, Twitter’ın korkunç yüzünü gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında gazeteye konuşan gizli bir sızıntı kaynağı, firmanın Musk’ın yönetimi altındayken de güvenlik konusunda yasal düzenlemeleri hiçe saydığını söylüyor.

Sızıntı kaynağı, Twitter mühendislerinin gelen tepkilerin ardından bu geliştirici aracının ismini PrivilegedMode olarak değiştirmek dışında bir şey yapmadığını belirtiyor. Öyle ki, Twitter’daki herhangi bir mühendis bu geliştirici aracının kodlarında tek satırlık bir değişiklik yaparak bu olayların yeniden yaşanmasına neden olabilir.

Kötü amaçlı biri bu araca eriştiğinde olacakları kestirmek zor. Yeniden Joe Biden gibi birinin hesabına erişilerek Rusya ile Ukrayna savaşından sonra gerginleşen Rusya-Amerika hattını iyice gerecek bir paylaşım yapılarak dünyada suni bir karışıklık bile yaratılabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk yönetimi bu sorunun üstünde durmalı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!