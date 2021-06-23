Akıllı Telefonlar
Twitter artık Instagram ile entegre oluyor!
Her sosyal medya platformunu düzenli olarak kullanan çoğu insan, bir noktada Instagram hikayelerinde bir Twitter bağlantısı veya tweeti paylaşmaya çalışmanın zorluğunu yaşadı. Şimdiye kadar bunu yapmanın tek yolu, Tweet’in ekran görüntüsünü almak ve bunu galerinizden bir resim olarak Instagram’a yüklemekti.
Bakmakta fayda var: Huawei P50 serisinin 29 Temmuz’da piyasaya sürülmesi planlanıyor
Şu anda Instagram Stories’de Tweet paylaşma özelliği yalnızca Apple iOS cihazlarda kullanılabilir durumda, ancak Android’e de yakın zamanda geleceğini söyleyebiliriz. Özellik dünya çapında kullanıma sunulmaya başlanmış durumda ve çok yakında tüm dünyadaki tüm iPhone kullanıcılarının kullanımına da sunulacak.
Ek olarak, Twitter ayrıca bir Tweet çıkartmasını Instagram hikayelerden farklı olarak Instagram gönderisi olarak paylaşma seçeneğini de test ediyor. Görünüşe göre bu özellik resmi olarak piyasaya sürülmeden önce bazı iOS kullanıcıları için bir beta çalıştırması olarak zaten sunulmuş.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisinin 29 Temmuz’da piyasaya sürülmesi planlanıyor
Huawei P50 amiral gemisi serisi için bekleyiş sonun da bitiyor olabilir Bir Weibo kullanıcısı, Huawei’nin P50 serisi telefonlarının bu yaz sonunda piyasaya çıkacağını iddia ediyor.
Bakmakta fayda var: realme GT’nin Türkiye’ye gelecek olan rengi belli oldu!
Aynı Weibo kullanıcısı, yine Huawei P50’den alıntı yapan bir ikili sayı (1011011001) yayınladı. Bu sayıyı ondalık biçimine bölünce de 729 (7/29) ile sonuçlanıyor. Bu tahminin doğru çıkması halinde Huawei’nin yeni amiral gemilerinin ya duyurulması ve kullanıcılarla buluşması 29 Temmuz’u işaret ediyor. Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Mayıs ayında P50 serisine ait ilk resmi görsellerini paylaşmıştı ve telefonların ilkbaharda çıkması gerektiğini ancak şirketin yeni telefonların piyasaya sürülme yolunda zorluklarla karşılaştığını söylemişti.
P50 serisi telefonlar, yeni duyurulan HarmonyOS ile gelecek. Cihazların bazıları yeni Huawei tabletleri gibi 4G Kirin 9000 işlemcilere veya Honor modellerindeki gibi Qualcomm işlemcilere sahip olması bekleniyor. Kirin 9000’in 4G versiyonları, P50 birim fiyatlarının daha düşük olmasını sağlayabilir . Yine de 5G sürümlerinin de duyurulması bekleniyor ancak 5G’li işlemciler dünyanın belirli bölgelerinde sınırlı sayıda satışa çıkabilir.
Leica imzalı son P serisi telefon P50 mi olacak?
Huawei tarafından toplamda üç telefon bekleniyor. P50, P50 Pro ve P50 Pro+ modelleri. 2021’in en iyi kameralı telefonu için iPhone 13 Pro Max, Galaxy S21 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Ultra gibi telefonlarla rekabet edecek olan modelin ise P50 Pro+ olması bekleniyor. Bir başka söylentiye göre P50 serisi, daha soft yakınlaştırma/uzaklaştırma yapmak için birden fazla kamera sensörü arasında geçiş yaparken bu geçişlerle video kalitesinde önemli iyileştirmeler getirecek. Ayrıca bir telefonda devasa bir ana kamera sensörü ve en büyük ultra geniş kamera sensörünü görmeyi bekliyoruz. Aynı zamanda Sony IMX 800 söylentileri doğru çıkarsa P50 Pro ve P50 Pro+, Sharp Aquos R6 modeli ile en büyük kamera sensörüne sahip telefonlardan birisi olacak. Ultra geniş kameranın, Galaxy S21 Ultra’da bulunan 1/2.55 inç’e kıyasla daha büyük ve iPhone’da bulunan 1/3.6 inç’e kıyasla daha büyük olan 1/1.18 inçlik bir sensöre sahip olduğu söyleniyor.
Tabiki Huawei’nin yeni amiral gemilerinin en büyük satış/pazarlama noktası her zamanki gibi kamera performansı ve aynı zamanda bir Huawei telefonda ilk defa kullanılacak olan HarmonyOS sayesinde yeni yazılım deneyimi olacak.
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Akıllı Telefonlar
Marvel Hayranlarına Oppo’dan Müjde, Reno5 Marvel Edition Duyuruldu!
Oppo, Marvel hayranları için elini taşın altına koydu ve Marvel serilerinin severlerine özel olarak Reno5 Marvel Edition’ı duyurdu. Oppo Reno5 Marvel Edition, Marvel’in The Avengers serisindeki karakterlerini ve bu karakterlere has imgeleri; en yeni akıllı telefonuyla birleştirerek dünya çapındaki Marvel hayranlarının dikkatini çekecek bir akıllı telefon haline gelmiş durumda.
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İçindekiler
Reno5 Marvel Edition, Marvel Evreni’yla teknolojiyi bir araya getiriyor
Oppo Reno5 Marvel Edition’ın tasarımı Avengers: Endgame filmindeki karakterlerin giydiği, siyah, gri, gümüş ve kırmızı renklerin kombinasyonuna sahip olan Quantum Suit kıyafetlerinden esinlenmiş. Cihazın arkasında, ortada bulunan Avengers logosunu ve Captain America’nın kalkanını içeren iki ikonik Marvel görselinin oluşturduğu yuvarlak ‘A’ logosu öne çıkıyor. Fresnel Lens adı verilen işlem kullanılarak oluşturulan ‘A’ logosu, farklı açılardan bakıldığında dokulu ve üç boyutlu görünebiliyor. Ayrıca akıllı telefonun arkası, Black Widow logosundan ilham alınarak ‘X’ harfini oluşturacak şekilde tasarlanmış. ‘X’ harfinin verdiği etki, iki farklı malzemenin kombinasyonuyla oluşturulmuş durumda. Marvel Edition’ın elektro kaplama işlemiyle üretilen gümüş renkli yan kısımlarındaki orta siyah çizgi, lazer aşındırma yöntemiyle işlenmiş.
Reno5 Marvel Edition başka neler sunuyor
Reno5 Marvel Edition modelinin öne çıkan yanlarından biri, 6.4 inç boyuta sahip olan ve 90Hz ekran tazeleme hızı sunabilen AMOLED ekranı. Bunun dışında cihaz, 171 gr ağırlığa ve 7,8 mm kalınlığa sahip; yani gayet ince ve hafif bir cihaz. Oppo Reno5 Marvel Edition, kullanıcılara klasik Reno deneyimini ve bu deneyimin beraberinde Marvel Evreni’nin heyecanını ve tutkusunu kullanıcısına yaşatabiliyor.
Telefonu her açtığınızda, sizi Avengers animasyonu karşılıyor
Oppo Reno5 Marvel Edition, sadece dış görünüşüyle Marvel evrenini yansıtmaktan çok daha fazlasını yapabiliyor. Oppo Reno5 Marvel Edition kullanıcıları, başlangıç animasyonu esnasında Avengers logosuyla selamlanıyor. Ayrıca cihazınızı şarja taktığınızda, üst kısmında beliren şarj ikonu, Iron Man’in ışık halkalarının animasyonuyla gösteriliyor. Oppo Reno5 Marvel Edition en güncel ColorOS sürümüyle geliyor ancak kullanıcı arayüzü, Marvel Evreni’nden öğelerle tamamen özelleştirilmiş özel tasarım detayları da içeriyor. Ana ekranın arka planı, akıllı telefonun dış tasarımındaki imgeler, koyu gölgeler, gri, beyaz ve kırmızı renklerle Avengers Quantum Suits ve uzay aracını baz alan bir tasarıma sahip. Ayrıca, ana ekranda yer alan Oppo uygulamalarının simgeleri, Marvel Evreni’ndeki çeşitli kahramanlar veya onlara ait öğelerle değiştirilmiş durumda. Örneğin kamera simgesi, Iron Man’in zırhından çizgiler ve renkler içeriyor; yenilenen mesaj simgesinde ise Kaptan Amerika’nın kaskı ve kalkanı kullanılıyor.
Oppo ayrıca, yalnızca Reno5 Marvel Edition için Marvel’in Avengers karakterlerini içeren altı farklı kilit ekranı duvar kâğıdı oluşturmuş durumda. Akıllı telefonun tasarımında yer alan simgelerle ve diğer Marvel öğeleriyle birlikte bu aksiyon sahneleri, tüm Marvel hayranlarına hitap ediyor. Bunlar ek olarak, Marvel filmlerinin açılış sahnelerinden ilham alan kapaklı kitap tarzı bir animasyon, farklı duvar kâğıdı seçimlerinde kullanıcıları her seferinde Marvel Evreni’nin ruhunu tekrar yaşamalarına yardımcı oluyor.
Aksesuarlarda da Marvel esintileri
Akıllı telefonun tasarımına ek olarak, Oppo Reno5 Marvel Edition ile birlikte gelen ambalaj ve aksesuarlar da dikkatleri üzerine çekiyor. Ambalajı açınca karşınıza, özel bir karta basılı, Avengers logosu çıkıyor. Kulaklık, SIM kart çıkarma iğnesi, şarj cihazı ve kablosu dahil kutudan çıkan her şey, Marvel’s Avengers grafikleri ve renkleri içeriyor. Cihazın kutusu da, altı adet orijinal Marvel Avengers karakteri içeren kırmızı bir arka plana sahip. Son olarak da, Marvel’e özgü tarzda tasarlanmış koruyucu bir telefon kılıfı da kutu içinde kullanıcılara sunulmuş durumda.
Reno5 Marvel Edition’ı satın almayı düşünen Marvel hayranları için, Reno5 Marvel Edition’ın Oppo tarafından Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 5.299 TL olarak belirlenmiş durumda.
Eğer Reno5 Marvel Edtion’a Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/193fd84f
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Akıllı Telefonlar
realme GT’nin Türkiye’ye gelecek olan rengi belli oldu!
Geçtiğimiz aylarda ilk tanıtımı yapılan realme’nin amiral gemisi konumunda bulunan realme GT, geçen haftalarda yapılan global lansman ile de tanıtılmıştı. Ayrıca bu lansmanda üst seviyede bulunan telefonun Türkiye’ye de geleceğini öğrenmiştik.
Bakmakta fayda var: realme GT, bütün amiral gemilerine meydan okuyor!
Şimdi ise realme GT’nin hangi rengiyle ülkemize geleceği belli oldu! realme Türkiye Pazarlama Direktörü Merve Yeniev Instagram hikayelerinde realme GT’nin sarı renginin elinde olduğu bir gönderi paylaştı. Bu da videodan anlaşılacağı üzere realme GT ülkemize sarı rengiyle geliyor.
Tüketiciler tarafında da büyük merak uyandıran telefon realme’nin ülkemizde satışa çıkaracağı ilk amiral seviyedeki telefon olacak. Üç farklı renginin yanı sıra bu renginin en dikkat çekici ve en güzel rengi olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özellikler konusunda da iddialı bir model olan realme GT’ye yakından bakalım:
realme’nin ilk Snapdragon 888 kullanan telefonu: realme GT
En gelişmiş 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888, realme GT’nin performansını AI işlemci gücünü artırmasını sağlıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmış durumda.
realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuş durumda.
Grand Tourer (GT) otomobil konsepti
realme GT, adını Grand Tourer otomobil sınıfından alıyor. Kullanıcılarına GT otomobil konseptini hissettirmek isteyen realme GT, tasarımını da bu segmentten almış. Bu konseptten yola çıkan realme’nin amiral gemisi GT telefon serisi, arka kısmında üç boyutlu ışık yansımalı desene sahip cam kaplamalı tasarımının yanı sıra yarış otomobillerinin ruhunu aktarmak için telefonun uzunluğu boyunca tekrar eden bir hız sembolünün yer aldığı vegan deri kaplamalı bir versiyona da sahip.
realme CEO’su Sky Li, telefon için; “Amiral gemimiz olan muhteşem telefonumuzu dünya çapındaki kullanıcılara sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. realme GT, bu yılın başlarında duyurusu yapılan ve orta ila yüksek kaliteli telefon segmentini yeniden tanımlamayı amaçlayan “Çift Platform Çift Amiral Gemi Stratejimiz” kapsamındaki ilk atılımdır. Bütçesine önem veren tüketiciler için maksimum sayıda amiral gemi özelliği sunan realme GT’nin dünya çapında lansmanı, en ileri teknolojiyi tüm dünyadaki genç tüketiciler için daha ulaşılabilir kılma ve böylece günlük yaşamlarında daha fazla güce sahip olmalarını sağlama konusundaki sürekli kararlılığımızı yansıtıyor.’’ açıklamalısında bulunmuştu.
Özet olarak teknik özellikleri ise şöyle:
Ekran: 6,43 inç boyutta ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung üretimi bir Super AMOLED ekran,
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 işlemci 8GB/12GB RAM 128GB/256GB depolama
Kamera: 64 MP F/1.8 değerinde ana kamera, 8MP F/2.3 değerinde 119 derecelik geniş açı, 2MP F/2.4 değerinde makro kamerası ve ön tarafta 16MP F/2.5 ön kamera.
Pil: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh büyülüğünde batarya
Ses: Stereo Hoparlör, 3,5mm kulaklık girişi
Bağlantılar: WiFi 6 ve Bluetooth 5.2
Ancak realme GT’nin Türkiye’de hangi depolama ve RAM varyasyonu ile satışa çıkacağı bilinmiyor. Ek olarak fiyatlandırma konusunda da herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 2 gün önce
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 5 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 4 hafta önce
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