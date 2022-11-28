2022’den başlayarak, Twitter API’sindeki bir kusur, bilgisayar korsanlarının sosyal ağdaki 5,4 milyon kullanıcının kişisel bilgilerine erişmesine izin verdi. Bunlar, Twitter kimliklerini, kullanıcı adlarını, kullanıcı durumlarını ve diğer bilgileri içeriyordu. Bu verilerin çoğunluğu genel halk tarafından erişilebilir olsa da. E-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bazılarının halka açıklanması amaçlanmamıştı.

Bu tür bilgilerin yüksek değeri göz önüne alındığında, bilgisayar korsanları onu ilgilenen alıcılara 30.000 $’a satmak için acele ettiler. Buna rağmen, bunun amacı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Twitter’ın CEO’su Elon Musk, şirketin yıl başından bu yana yaşadığı sorun sayısı nedeniyle iflas edebileceğini söyledi. Twitter kullanıcılarının şu anda güvenlikleri konusunda endişelenmek için iyi nedenleri var. Bleeping Computer tarafından bildirildiği üzere, kişisel bilgileri bir bilgisayar korsanının web sitesinde mevcut. Sitenin kaynağı, yalnızca az sayıda bilgisayar korsanının tüm bu bilgilere erişebileceğini iddia ediyor.

Platformun askıya alınan 1,4 milyon hesabının özel bilgileri de veri ihlali sırasında açığa çıktı. O zamandan beri platformda eski durumuna getirilen Donald Trump bilgileri de muhtemelen bilgisayar korsanlarının eline geçti. Uzmanlar, bu kusurun daha birçok hesabı ortaya çıkaracağını iddia ediyor. Bu büyük bilgisayar korsanlığının 17 milyon potansiyel kurbanı olabilir.

İronik bir şekilde uzmanlar, mevcut sorunların bir sonucu olarak popülaritesi artan Elon Musk’ın sosyal ağını etkileyen güvenlik sorununu bildiriyor. Kimlik avı dolandırıcılığı yapmak için kullanılabilecek tonlarca bilgi var.