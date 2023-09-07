MOBİSAD, yeni mobil raporuyla Türkiye ve dünya mobil pazarına ilginç bir bakış sunuyor. Ayrıca, MOBİSAD’ın verileri, 5G teknolojisinin yükselişine de vurgu yapıyor ve geleceğe ışık tutuyor.

MOBİSAD tarafından yayınlanan “Mobil İletişim Sektör Raporu”na göre, dünya genelinde 6,925 milyar kişi akıllı telefon kullanıyor. Birleşmiş Milletler’in 2023 Temmuz başında yayımladığı verilere göre, dünya nüfusu 8.05 milyarı aşmış ve bu, dünya nüfusunun yaklaşık %86’sının akıllı telefonlarını kullandığını gösteriyor. Bu, 2016 yılında sadece 3.668 milyar kişi akıllı telefon sahibi iken, günümüzde bu sayının 6.925 milyara yükseldiğini gösteriyor. 2026 yılına kadar akıllı telefon sahipliği ve kullanımının artması ve nüfusun 7.52 milyara ulaşması bekleniyor. Dünya genelinde en gelişmiş ilk 10 ülkenin nüfusunun %73.47’si akıllı telefon kullanıyor ve Güney Kore, %94’lük oranıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Küresel bir araştırmaya göre, 18-47 yaş arasındaki kullanıcılar yılda ortalama 4.8 kilometrelik içeriği telefonlarını kaydırarak tüketiyorlar. Her 10 kişiden biri günde beş saatten fazla süre telefonlarına bakıyor ve dörtte biri günde en az üç saatini ekran başında geçiriyor. Kullanıcıların %75’i uyandıktan sonra ilk üç dakika içinde telefonlarını kontrol ediyor ve %89’u günde 144 kez telefonlarını kontrol ediyor. Araştırmaya göre, insanların %47’si telefonlarının şarjı %20’nin altına düştüğünde kaygılanıyor. Bu veriler, mobil cihazların günlük yaşamımızdaki önemini ve teknolojiye bağımlılığımızı yansıtıyor.

Dijital çağın getirdiği en büyük devrimlerden biri, sosyal medyanın küresel çapta yaygınlaşması. Dünya genelindeki toplam sosyal medya kullanıcı sayısı 4.8 milyarı geçti ve bu rakam, belirli ağlara erişimi olmayan nüfusu içermemekte, yani sosyal medyanın yaygınlığının daha da geniş olabileceğini gösteriyor. Şu anki verilere göre, küresel nüfusun %75’ten fazlası sosyal medya platformları kullanıyor. Son 12 ayda, aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısı %4.2 artarak 190 milyon kişiye ulaştı. Bu büyüme, her saniyede ortalama 6 yeni kullanıcının sosyal medya dünyasına katıldığı anlamına geliyor. Tipik bir sosyal medya kullanıcısı günde ortalama 2.5 saatini bu platformlarda geçiriyor ve bu, dünya genelinde her gün toplamda 10 milyar saatten fazla zamanın sosyal medyada harcandığını gösteriyor.

Rapora göre, 2023 yılında 5G teknolojisinin dünya genelinde büyük bir etki yaratması bekleniyor. 5G’nin hızlı veri transferi ve geniş bant genişliği sağlaması, bağlantılı cihazların sayısını artırarak çalışma ve yaşam tarzlarını değiştirecek. Bu büyümeyi etkileyen önemli faktörlerden biri, mobil cihazlarla hizmetlere erişimi tercih eden müşteri sayısının artması bekleniyor. Ayrıca, bağlantılı araçlar ve IoT (Nesnelerin İnterneti) işletme sektöründe popüler hale gelerek 5G talebini artıracak. Ancak, 5G’nin yaygınlaşması için ağ kapasitesi ve dağıtım maliyetleri dikkate alınmalı. ABD ve Çin, 5G endüstrisini büyütmek için yatırım yaparken, gelişmekte olan pazarlar arasında Güney Kore ve Japonya da büyümeye katkı sağlayacaklar. Japonya’nın 5G bağlantılı cihaz sayısının 2026’da 4G’yi geçmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de 2024 yılı içerisinde 5G teknolojisi aktif hale getirilecek ve Türkiye’nin 5G yol haritasında yerli ve milli ürünlerin kullanılması öncelikli hedeflerden birini oluşturuyor. Bu amaçla, kamu Ar-Ge destekleri içinde önemli bir bütçe, 5G geliştirme projelerine ayrıldı.