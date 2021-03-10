Türkiye’nin ilk influencer pazarlama akademisi Humanz açıldı

Her seviyedeki influencer kampanyaları için yapay zeka destekli platform Humanz, markalar ve influencer’lar arasındaki başarılı iş birliğini kolaylaştırmak için tasarlanan Humanz Influencer Pazarlama Akademisi’ni hayata geçirdi. Humanz Türkiye Ülke Müdürü Sezgi Şahin Oykur, hem markalar hem de influencer’lar için tavsiyeler sunan kursun Humanz Platformu’na kayıtlı tüm kullanıcılar için ücretsiz olduğunu açıkladı.

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Influencer’lar ve markaların birleştiği pazarlama kampanyaları, 2019 ile 2024 yılları arasında yüzde 32,4’lük öngörülen yıllık büyüme oranı ile dijital reklamcılığın büyüyen ve uygun maliyetli segmentleri arasında yer alıyor. Pazarlamacılar bu kampanyaları influencer’ların kitlelerini yakalamak ve onlara markalı içeriklerini gösterip gerçek müşterilerine dönüştürmek için kullanıyor. Mikro influencer’lardan ünlülere kadar tüm içerik yaratıcıları da marka iş birliklerini kendi marka değerlerini arttırmak için önemli bir araç olarak görüyor. Birleşen rollerde iki tarafın da birbirlerinin ihtiyaçlarını giderme potansiyelinin çok yüksek olduğu alanda birbirlerini anlamaktaki zorluklar çoğunlukla başarıya giden yolda istenilen seviyeye ulaşılmasına engel oluyor. Anlaşılması güç olan başka bir konu ise “influencer yorgunluğu” denilen, tüketicilerin doğallıktan tamamen uzak kampanyalar sebebiyle çoğu influencer kampanyasına inançlarını kaybetmeleri durumu. Bu tüketiciler kendilerini, gerçekten sevdikleri markalar ve ürünler hakkında içerik ve yorum paylaşan, benzer düşünen influencer’lara doğru çekiliyor.

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Influencer Pazarlaması geçici bir trend değil

Reklamcılık sektöründeki geçici trendlerden biri olmadığını dile getiren Humanz Türkiye Ülke Müdürü Sezgi Şahin Oykur, bu durumun sektörün ve dünyanın dönüşümünün doğal sonucu olduğunu ve influencer pazarlamasında yer alacak yeni yüzlere olan ihtiyacın artığını belirtti. Influencer pazarlamasının sürdürmesi ve büyüme göstermesi için hem influencer’lar hem de markaların pazar dinamiklerinden ve birbirlerinin ihtiyaçlarından haberdar olması gerektiğini anlatan Oykur, yapay zeka destekli platform Humanz’ın bu ihtiyaçlar doğrultusunda Humanz Influencer Pazarlama Akademisi’ni kurduğunu açıkladı.

Humanz hem markalar hem de influencer’lar için

Humanz Platformu’na kayıtlı tüm kullanıcılar için ücretsiz olan Humanz Influencer Pazarlama Akademisi, her iki tarafa da yaklaşımlarını nasıl iyileştirecekleri ve geliştirecekleri konusunda veri destekli iç görüler sağlamak için kalifiye oldu. Sezgi Şahin Oykur, sektörünün lider şirketlerinden Humanz’ın kuruluşunun başından bu yana data odaklı yaklaşımıyla influencer pazarlamasını diğer medya kanalları gibi raporlaması olan, tahmin edilmesi ve regüle hale getirmeye çalıştığının altına çizdi. Akademi eğitiminin videolardan, metinlerden ve çoktan seçmeli sorulardan oluştuğunu söyleyen Oykur, eğitimin bireye göre değiştiğini ve kesintisiz devam edilirse 1 ila 3 saat arasında sürdüğünü belirtti.

Oykur sözlerine şu ifadelerle devam etti; “Humanz Influencer Pazarlama Akademisi kayıtlı üyeleri, her bir sosyal medya platformunun analitik tarafında o uygulamada sunulan verilerin çok ötesine geçen alanlarda ilerlemelerini nasıl takip edecekleri konusunda eğitir. Aynı zamanda Humanz Platformu, gerçek influencer’ları ve sahte takipçileri belirlemek için milyarlarca içeriği ve sosyal medya profilini analiz eden özel izlenim verileri içerir. Platform, dünya çapındaki binlerce kampanyaya dayalı olarak hem markalar hem de influencer’lar için gerçek ve kanıta dayalı tavsiyeler sunar.”