Haber
Turkcell, üniversite kampüslerine yüksek hızlı internet sağlıyor
Turkcell, yaklaşık 1 milyon üniversiteliye ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Türkiye’nin 50’den fazla üniversite kampüsüne kurduğu Turkcell Wi-Fi noktaları sayesinde tüm operatör kullanıcıları kampüslerde yüksek hızlı internet kullanılabilecek.
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Bunun yanında kişisel gelişimleri için dijital eğitim olanaklarından da faydalanabilecek. Bunun için öğrenciler, Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu üniversitelerde Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisi sayesinde sadece cep telefonu numaralarını girerek internete kolaylıkla bağlanabilecek.
Şirketlerin yanı sıra üniversitelerin de dijitalleşme süreçlerinde yanlarında olduklarının altını çizen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:
“Şirket olarak tüm sektörlerin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yeni projemizle de üniversitelerin dijitalleşmesine katkı sunuyoruz. Ülkemizin dijitalleşmesi yolunda gençlerimize önemli bir sorumluluk düşüyor. Şirket olarak onların bilgiye erişimlerini hızlandırmak ve bu vesileyle eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemiz ile üniversite kampüslerine Turkcell Wi-Fi noktalarımızı konumlandırıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize okullarında ücretsiz internet hizmeti sağlarken bir yandan da Türkiye’deki üniversitelerin geleceğin teknolojilerine hazır olmasına katkı sağlıyoruz. Bu noktada yüksek hızları destekleyen fiber optik altyapı yatırımını üniversiteler için yaparak onları yüksek hızda internet ile buluşturuyoruz.”
Verilen bilgiye göre, üniversite kampüslerine kurulan Turkcell Wi-Fi noktalarında tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak aylık 1 GB internet sunuluyor. Bununla birlikte gençlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan GNÇ paket kullanıcıları ise 10 GB internetin sahibi oluyor. Bu sayede üniversiteliler, kampüslerindeki Wi-Fi noktalarından internete bağlanarak hem dersleri için hem de derslerinden kalan zamanlarda diledikleri gibi internet kullanabilecek.
Genel
Dijital hizmet vergisi geliyor!
Dijital hizmet vergisi ile teknoloji şirketlerine yüzde 7.5 vergi getirilecek. Üzerinde çalışılan yeni bir düzenlemeye göre Türkiye’de faaliyette bulunan Google, Facebook, Amazon gibi teknoloji devlerine Dijital Hizmet Vergisi geliyor.
Fransa‘dan sonra Türkiye de internet üzerinden mal ve hizmet sunan teknoloji şirketlerine vergi getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası teknoloji şirketleri internet üzerinden yapılan her türlü alışveriş ve reklamlarla parayla indirilen oyun, müzik ve video gibi hizmetlerden elde ettikleri gelirlere karşılık yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi ödeyecek.
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Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler de vergiye tabi olacak.
Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri de verginin konusu olarak kabul edilecek. Dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabi olacak. Taslakta dijital ortam, “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortam” olarak tanımlandı.
Yeni vergi şimdilik taslak aşamasında bulunuyor. Dijital Hizmet Vergisi, Türkiye’de en az 20 milyon TL ya da küresel anlamda 750 milyon Euro üzerinde hasılat elde eden şirketlere uygulanacak. Bu da Google, Facebook, Amazon, Netflix ve Apple gibi ABD merkezli teknoloji devlerinin bu vergiye tabi olacağı anlamına geliyor.
Alınacak bu vergi muhtemelen bu firmaların sunduğu hizmetlerin fiyatlarının artmasına yol açacak bir gelişme olacak. Zira bu tarz vergilerin eklenmesi geçmişte bu tarz hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden olmuştu.
Akıllı Telefonlar
Samsung 5 milyon katlanabilir telefon satmayı umuyor!
Samsung gelen son habere göre katlanabilir telefon üretimini yaklaşık on kat artırmayı planlıyor. Galaxy Fold modeli şimdiye kadar 500.000 adet sattı.
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Samsung katlanabilir telefon planları
Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Fold‘la yaşadığı hüsranın ve yapılan ertelemelere rağmen katlanabilir telefon konusunda geri çekilmeye niyetli değil gibi görünüyor. ET News’in haberine göre Samsung, 2020‘de katlanabilir telefon üretimini agresif bir şekilde artırmayı planlıyor. Bu artışın şimdiki üretimin yaklaşık on katı olması bekleniyor.
Samsung‘un yakın zamanda piyasaya çıkardığı yenilenmiş Galaxy Fold modeli şimdiye kadar 500.000 adet sattı. Zorlu üretim süreci yüzünden şu anda telefon üretim bandında sınırlı olarak üretilebiliyor. Yeni katlanabilir telefonlarında ‘ultra ince cam’ kullanmak isteyen şirketin üretim miktarını artırabilmesi için Vietnam’daki fabrikasına daha çok yatırım yapması gerektiği vurgulanıyor.
Oldukça yüksek maliyetleriyle dikkat çeken katlanabilir ekranlı telefonlara olan talebin şirketin iddialı satış hedeflerini tutturmasına yetip yetmeyeceği ise merak konusu. Samsung, maliyetleri ve dolayısıyla satış fiyatını düşürmek için Galaxy Fold‘un aksine dikey olarak dışa katlanan bir model üretmeyi planlıyor. Böylece $1,980 olan satış fiyatının $1,500 civarlarına ineceği tahmin ediliyor. Yine de fiyat-performans odaklı ürünlerin cazibe merkezi haline geldiği akıllı telefon piyasasında Huawei ve Samsung‘un katlanabilir telefonlarının ne kadar rağbet göreceği hâlâ büyük bir soru işareti.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi 2020’de ondan fazla 5G telefon çıkarmayı planlıyor!
Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin önümüzdeki yıl üst ve orta seviyede ondan fazla 5G akıllı telefon tanıtacağını belirtti.
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Xiaomi 5G planları
Henüz dünyada yeterince yayılmamasına rağmen bu yıl Samsung ve Huawei gibi pek çok akıllı telefon üreticisi özellikle üst seviye cihazlarında 5G modeme yer vermeye başladılar. Çinli teknoloji devi de bu markalardan biri. Şirketin CEO’su Lei Jun Çin’in Wuzhen şehrinde düzenlenen Dünya İnternet Konferansında şirketin 2020‘deki 5G planlarından söz etti.
Jun, şirketin gelecek yıl üst ve orta seviyede ondan fazla 5G akıllı telefon tanıtacağını belirtti. Bu yeni bağlantı teknolojisi konusunda telekomünikasyon şirketlerinin de ellerini çabuk tutması gerektiğini vurguladı. CEO ayrıca endüstrideki insanların 2020‘de 4G telefonların 5G modemli rakipleriyle mücadele edemeyeceklerini düşündüklerini de belirtti.