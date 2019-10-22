Turkcell, üniversite kampüslerine yüksek hızlı internet sağlıyor

Turkcell, yaklaşık 1 milyon üniversiteliye ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Türkiye’nin 50’den fazla üniversite kampüsüne kurduğu Turkcell Wi-Fi noktaları sayesinde tüm operatör kullanıcıları kampüslerde yüksek hızlı internet kullanılabilecek.

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Bunun yanında kişisel gelişimleri için dijital eğitim olanaklarından da faydalanabilecek. Bunun için öğrenciler, Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu üniversitelerde Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisi sayesinde sadece cep telefonu numaralarını girerek internete kolaylıkla bağlanabilecek.

Şirketlerin yanı sıra üniversitelerin de dijitalleşme süreçlerinde yanlarında olduklarının altını çizen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:

“Şirket olarak tüm sektörlerin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yeni projemizle de üniversitelerin dijitalleşmesine katkı sunuyoruz. Ülkemizin dijitalleşmesi yolunda gençlerimize önemli bir sorumluluk düşüyor. Şirket olarak onların bilgiye erişimlerini hızlandırmak ve bu vesileyle eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemiz ile üniversite kampüslerine Turkcell Wi-Fi noktalarımızı konumlandırıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize okullarında ücretsiz internet hizmeti sağlarken bir yandan da Türkiye’deki üniversitelerin geleceğin teknolojilerine hazır olmasına katkı sağlıyoruz. Bu noktada yüksek hızları destekleyen fiber optik altyapı yatırımını üniversiteler için yaparak onları yüksek hızda internet ile buluşturuyoruz.”

Verilen bilgiye göre, üniversite kampüslerine kurulan Turkcell Wi-Fi noktalarında tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak aylık 1 GB internet sunuluyor. Bununla birlikte gençlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan GNÇ paket kullanıcıları ise 10 GB internetin sahibi oluyor. Bu sayede üniversiteliler, kampüslerindeki Wi-Fi noktalarından internete bağlanarak hem dersleri için hem de derslerinden kalan zamanlarda diledikleri gibi internet kullanabilecek.