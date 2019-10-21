Turkcell
Turkcell BiP’le, her yerde sevdiklerinizle iletişimde kalın!
Turkcell, Türkiye’de bir yeniliğe daha imza atarak sesli ve görüntülü mesajlaşma yapabildiğiniz BiP uygulamasına oldukça faydalı fonksiyonlar ekledi. BiP Web Arama özelliği sayesinde artık telefonunuz kapalı olsa dahi internet üzerinden sesli veya görüntülü arama yapabileceksiniz.
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Yerli yazılımcılar tarafından Turkcell’in desteğiyle geliştirilen uygulama, bir yeniliği daha bünyesine dahil ederek web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunacak. Bu uygulama sayesinde diğer uygulamalardan farklı olarak BiP’i telefondan bağımsız olarak tablet veya bilgisayar vasıtasıyla kullanmak mümkün hale gelecek.
Whatsapp, Skype ve Telegram gibi mesajlaşma platformlarının özellikleri harmanlandığı BiP uygulaması 192 farklı ülkede, 40 milyon kullanıcı tarafından indirilmiş. Rakiplerinden farklı olarak, daha önce geliştirdiği 106 farklı dilde anlık çeviri hizmeti, kaybolan mesajlaşma, 10 kişiye kadar görüntülü konuşma, para transfer seçeneklerini kullanıcı portföyüne sunuyor.
Acil durumlarda yaşanacak operatör şebeke kesintilerine karşın, tüm abonelerine hem mobil hem de web ile data üzerinden ulaşmak imkanı tanıyor. Türkiye’de geçtiğimiz senelerde yapılmış olan 4.5G ihalesinin iştirakında 13.4 milyarlık ihalede en güçlü hakları elde etmişti. Yakın zamanda, ülkemizde uygulanmaya başlanacak 5G teknolojilerinde de Kıbrısta bulunan AR-GE tesislerinde başlayan firmanın liderliğinin devam etmesi bekleniyor.
Dileriz ki, ülkemizde yerli ve milli olduğunu ifade eden bir uygulamaya verilen destekler kesilmez. Whatsapp’ın ülkemizdeki liderliğini sahiplenmesini beklediğimiz yazılım, umarım hak ettiği galibiyeti ilerleyen dönemlerde üstlenmeyi başarabilir.
Turkcell
Turkcell: “BiP, rakiplerinde olmayan özellikleriyle dikkat çekiyor”
Turkcell, iletişim ve yaşam platformu olarak tanımadığı uygulaması BiP için, rakiplerinde olmayan özellikleri ve yeniliklerine dikkat çekiyor. Hali hazırda yer alan özelliklerin bir kısmı başka hiçbir iletişim uygulamasında yer almazken, bazı özellikler diğer uygulamalar tarafından yeni kullanılmaya başlıyor.
BiP Web’te telefon bağımsız kullanım mevcut
WhatsApp’ın kullanıcılarına sunmaya hazırlandığı yeni bir özellik, halihazırda BiP uygulamasında yer alıyor. Bildiğiniz gibi ortaya çıkan bilgiler, kullanıcıların “Whatsapp Web” uygulamasını, artık telefonlarının bilgisayar yanında ve internete bağlı olmasına gerek olmadan kullanabileceğine yönelik. Bu özellik, uzun bir süredir BiP’in browser üzerinden kullanılan mesajlaşma sayfası “BiP Web”de kullanıcılara sunuluyordu.
- BiP üzerinden “Para Transferi” yapmak.
- Keşfet bölümü sayesinde yeni kanallara üye olarak, ilgi alanlarını geliştirmeye yönelik bilgilerden haberdar olmak.
- Titreşim göndermek.
- Telefonu telsiz gibi kullanma özelliği olan “Bas Konuş”.
- Mesajın belli bir süre sonra kaybolmasını sağlayan “Gizli Mesaj” özelliği.
- Rakiplerinin fotoğraf kalitesini düşüren gönderme ayarlarına karşın, yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderebilme.
- Karşı tarafta BiP yüklü olmasa bile GSM üzerinden arama yapabilme, sabit telefonları arayabilme.
- Oyunlar
- İkinci Numara özelliği sayesinde aynı mesajlaşma uygulamasını, bir başka telefon numarasıyla da kullanabilme özelliği…
Akıllı Telefonlar
Turkcell 5G ile tarihe geçti!
Türkiye’nin öncü operatörlerinden biri olan Turkcell, Türkiye’de satışa sunulmayan, yalnızca yurtdışından satın alınabilir, 5G destekli Oppo Reno 5G ile, kendi 5G pilot şebekesini kullanarak Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde 5G hız testini canlı olarak gerçekleştirdi.
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Testte Ericsson markası ile yapılan ortak çalışma neticesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verildi. Turkcell Tepebaşı Plaza’da yapılan 5G hız testinde 2.2 GBPS hızlarına ulaşıldı. Bu test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı ve bu hızla dünya rekoru kırıldı.
Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu testin gerçekleşmesinin önün açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Turkcell’in 5G bağlantısını test ettiği etkinlikteyiz. Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde gerçekleştirilen canlı test sonuçları bu şekilde. pic.twitter.com/9A0MSuJQJ1— Hardware Plus (@Hwptr) 6 Ağustos 2019
Peki, 2.283 GBPS hız neleri vadediyor?
2 saatlik bir filmi 7 saniyede, 12 şarkılık bir albümü 0,2 saniyede, 10 bölümlük kısa bir dizinin bir sezonunu 30 saniyede indirebilirsiniz. Turkcell, kullanacağı 5G teknolojisinde en yüksek veri indirme hızına ulaşmayı ve en düşük gecikme değerlerine sahip olmayı hedefliyor. Ayrıca, baz istasyonlarının verimliliğini de olabildiğince arttırmaya çalışıyor. 2.283 GBPS hızla yaklaşık olarak saniyede 285 MB veri indirmesi yapabileceğinizin ek olarak altını çizelim.
Turkcell
Turkcell, dijital uygulamaları için vizyonunu paylaştı
Turkcell, yaşadığı dijital dönüşüm yolculuğunda en önemli yapı taşlarından birini oluşturan dijital servisleriyle ilgili stratejilerini ve vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Konuyla ilgili basın toplantısına ev sahipliği yapan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ Turkcell’in dijital servisleriyle ilgili vizyonunu ve son gelişmeleri aktardı.
Turkcell’in dijital servisler stratejisini dört maddede özetleyen Tansuğ, geliştirdikleri servislerle küresel rakiplere dahi yol gösterdiklerini ifade etti: “Uzun süredir şunu savunuyoruz: Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması gerekiyor. Veri bizim en kıymetli varlığımız ve buna özenle sahip çıkmalıyız. Bu noktada en yüksek teknolojiyi barındıran veri merkezlerini inşa ediyoruz ve bu faaliyetlerimiz neticesinde elde ettiğimiz gelirlerin vergisini vererek Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz. ‘Türkiye’nin Uygulamaları’ çatısı altında topladığımız dijital servislerimizi yine Türkiye’nin insan gücü ve entelektüel / fikri sermayesiyle geliştirerek istihdama da katkı sunuyoruz. Tüm uygulamalarımız Turkcell’in mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Yine test uzmanlarımız bunları uzun testlerden geçirerek mükemmelleştiriyor. Çalışmalarımızla sadece Türkiye’ye değil dünyaya hizmet veriyoruz. Bugün fiziksel yatırımımız olmayan ülkelerde müşterilerimiz var. Dijital servislerimizi 38 ülkeye ihraç ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz finansal değeri yüksek bu ihracat hamlesiyle Türkiye’den de dünya markaları çıkarmayı hedefliyoruz.”
BiP en çok indirilen yerli uygulama
Bu ürünlerin vergilendirilmesi
Gelecek yenilikler neler?
Tansuğ dijital servislerle ilgili yakın zamanda gerçekleşecek yenilikleri de paylaştı: “Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla Dergilik uygulaması geliştirilmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Dergilik uygulaması içinde sesli kitap ve e-kitap özelliklerinin yer almasını planlıyoruz. Müzik platformu fizy; dünyada gittikçe daha çok ilgi gören yaygınlaşmaya başlayan podcast’lere yer verecek. Yaani’nin bir sonraki yeniliği ise YaaniMail, ardından da YaaniAsistan gelecek. TV+ ise yıl sonuna kadar kullanıcılarına farklı dil ve operatör seçenekleri sağlayacak.”