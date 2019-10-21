Turkcell BiP’le, her yerde sevdiklerinizle iletişimde kalın!

Turkcell, Türkiye’de bir yeniliğe daha imza atarak sesli ve görüntülü mesajlaşma yapabildiğiniz BiP uygulamasına oldukça faydalı fonksiyonlar ekledi. BiP Web Arama özelliği sayesinde artık telefonunuz kapalı olsa dahi internet üzerinden sesli veya görüntülü arama yapabileceksiniz.

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Yerli yazılımcılar tarafından Turkcell’in desteğiyle geliştirilen uygulama, bir yeniliği daha bünyesine dahil ederek web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunacak. Bu uygulama sayesinde diğer uygulamalardan farklı olarak BiP’i telefondan bağımsız olarak tablet veya bilgisayar vasıtasıyla kullanmak mümkün hale gelecek.

Whatsapp, Skype ve Telegram gibi mesajlaşma platformlarının özellikleri harmanlandığı BiP uygulaması 192 farklı ülkede, 40 milyon kullanıcı tarafından indirilmiş. Rakiplerinden farklı olarak, daha önce geliştirdiği 106 farklı dilde anlık çeviri hizmeti, kaybolan mesajlaşma, 10 kişiye kadar görüntülü konuşma, para transfer seçeneklerini kullanıcı portföyüne sunuyor.

Acil durumlarda yaşanacak operatör şebeke kesintilerine karşın, tüm abonelerine hem mobil hem de web ile data üzerinden ulaşmak imkanı tanıyor. Türkiye’de geçtiğimiz senelerde yapılmış olan 4.5G ihalesinin iştirakında 13.4 milyarlık ihalede en güçlü hakları elde etmişti. Yakın zamanda, ülkemizde uygulanmaya başlanacak 5G teknolojilerinde de Kıbrısta bulunan AR-GE tesislerinde başlayan firmanın liderliğinin devam etmesi bekleniyor.

Dileriz ki, ülkemizde yerli ve milli olduğunu ifade eden bir uygulamaya verilen destekler kesilmez. Whatsapp’ın ülkemizdeki liderliğini sahiplenmesini beklediğimiz yazılım, umarım hak ettiği galibiyeti ilerleyen dönemlerde üstlenmeyi başarabilir.