Turkcell, ASELSAN’ın 4.5G Antenini Kendi Şebekesinde Test Ediyor

ASELSAN’ın geliştirdiği yerli anten projesinin geliştirme aşamasında da yer alan Turkcell şimdi bu anteni çalışan şebekesi üzerinde test ediyor.

Bu deneme ile beraber yerli anteni deneyen ilk mobil operatör olan Turkcell, yerli 4.5G baz istasyonu projesi sayesinde mobil haberleşme altyapının millileştirilmesine destek veriyor. Türkiye’nin teknoloji tüketen değil üreten bir ülke olmasını sağlamak isteyen firma bu konuda her türlü desteği veriyor.

Yerli 4.5G antenler ilk olarak İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde canlı şebekeler üzerinde test ediliyor. Hazırlık aşaması yaklaşık olarak bir yıl süren projenin ilk amacı teknolojideki dışa bağımlılığı azaltarak mobil sektördeki yerliliğin artırılması. Yerli antenlerin seri üretime geçmesiyle önemli miktarda maddi kaynak yurt içinde kalmış olacak.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin yaptığı açıklamada yerli teknoloji üretimine en fazla yatırım yapan şirketlerden birisi olduklarını ve 4.5G ve 5G teknolojilerini de çok önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın liderlik ettiği projeyle daha önce 1799 köye mobil iletişim altyapısı götüren şirket şimdide aynı köylere 4.5G hizmeti için kuracağı altyapıda da yerli ürün kullanacak.