Turkcell Akademi’nin Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, liderlik ödülüne layık görüldü

Turkcell Akademi’nin 11 yıldır yöneticiliğini yapan ve gelişiminde büyük katkısı bulunan Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Dünya İK Kongresi’nde (World HRD Congress) ikinci kez liderlik ödülünü aldı. Banu İşçi Sezen, bu yıl 27.’cisi düzenlenen kongrede “Telekom ve Teknoloji Sektöründe Kadın Lider” ödülüne layık görüldü. Oluşturduğu stratejilerle, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle pek çok ilki hayata geçiren Turkcell Akademi’nin başarılı şekilde bugünlere gelmesini sağlayan Sezen, Dünya İK Zirvesi tarafından daha önce de “İK’da Teknolojinin Stratejik Kullanımında Dünyanın İlk 50 Lideri’’ arasında gösterilmiş ve ödül almıştı. Turkcell Akademi de kongrede, eğitime getirdiği yenilikçi çözümlerle “Yılın Eğitim Şirketi” seçildi.

Kendisine takdim edilen bu önemli ödül dolayısıyla gurur duyduğunu belirten Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, “Üç yıl önce başlattığımız ve geldiğimiz noktada bizi dünyada bir ilk haline getiren dijital operatör olma vizyonuyla eğitim alanında da dünyaya örnek olacak uygulamalara imza attık. Dünya İK Zirvesi tarafından bu adımlarımızın takdirle karşılanması bizim için mutluluk verici. Bu başarının temelinde gerçek sermayemizin insan olduğu bilinciyle insana, sektöre ve topluma değer katma anlayışımız yer alıyor. Türkiye’de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduğumuz birçok uygulamayı hayata geçirdik. Bu ödül de bunca yıldır bu alana yaptığımız stratejik yatırımın bir yansıması. Turkcell Akademi ile bireylerin gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırım sayesinde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın verdiğimiz eğitimlerle milyonlara ulaştık. İlk başta kurumsal üniversite olarak yola çıktığımız Turkcell Akademi’nin içeriğini hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara yönelik olarak geliştirdik. Bu kapsamda dünyanın en iyi üniversiteleriyle işbirlikleri gerçekleştirdik. Türkiye’de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çevirmeye, platformumuzu büyütmeye, yeni öğrenme çözümleri ve içeriklerle ‘insana’ faydalı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik kapsamında farklı sektörlerden kadın liderlere ödül veriliyor. Yaptıkları işlerle damga vuran ve topluma değer katan isimleri öne çıkaran organizasyon, liderlik vasıflarıyla işlerini iyiden mükemmele dönüştüren isimleri takdir ediyor. Çevik bir organizasyon kurmayı gerçek liderliğin işareti olarak tanımlayan organizasyon, liderlerin fark yaratarak işlerini daha iyi hale getirmek için dönüştürme gücüne sahip olması gerektiğini savunuyor. Bu anlamda değişim ve dönüşüm bir liderin karakteristiği olmalı. Bu kapsamda Dünya Kadın Liderler Ödülleri, dünya rekabetçilik standartlarına göre hükümetleri ve şirketleri ileriye taşıyan modern ekonomik, teknolojik ve yönetimsel metodolojiler geliştiren stratejik ve ilham veren kadın liderleri seçiyor.

Turkcell Akademi, “Yılın Eğitim Şirketi” seçildi

Dünya İK Kongresi kapsamında Turkcell Akademi’ye ise “Yılın Eğitim Şirketi” ödülü verildi. Marketing Masters, Digital Masters gibi programları hayata geçiren Turkcell Akademi, şimdiye kadar başlattığı eğitim programlarıyla sadece eğitimde fırsat eşitliği sağlamakla kalmıyor; çalışanlarını geleceğin teknolojilerine ve yeni dünyanın yetkinliklerine hazırlıyor. Turkcell Akademi, 2006’dan bu yana uzaktan öğrenme kanalı ve yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 17.5 milyon saat eğitim verdi. 600’ün üzerinde eğitmen tarafından verilen bu eğitimler kapsamında, Turkcell Akademi’de sadece 2017 yılında Turkcell Grup ekosisteminde yer alan 1.2 milyon kişiye ulaşılarak yaklaşık 2.1 milyon saat eğitim verildi; ortalama kişi başı eğitim 64 saat olarak gerçekleşti.