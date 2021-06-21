Haber
Türk Telekom’dan yerli ve millî ‘Test Otomasyon Platformu’
Türk Telekom, yerli ve millî test otomasyon platformu ‘TTiMoT’ ile son kullanıcı terminallerini, uluslararası standartlarda el değmeden otomatik olarak test etmeye başladı. Platform sayesinde Türk Telekom, altyapısında kullanılan ve kullanılması planlanan müşteri terminallerinin test süreçlerini tam otomatize ve merkezi olarak yöneterek; 15 kata varan zaman tasarrufu, iş gücü ve hizmet kalitesiyle de önemli kazanımlar sağlıyor.
Bakmakta fayda var: Yeni DS 9 Crossback hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar
Türkiye’de dijital dönüşümünde etkin rol oynayan Türk Telekom, ülkeye değer katacak yerli ve millî teknoloji ürünlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Telekom, ağ anahtarlama-yönlendirme-güvenlik alanlarında, yazılım ve donanım odaklı ürün ve çözümlerin tasarım ve üretimi konusunda uzmanlaşmış Pnetworks bilgi teknolojileri şirketi ile birlikte tamamen yerli yazılım ve donanıma sahip ‘Türk Telekom İnovasyon Merkezi Otomasyon Tool’unu (TTiMoT) hayata geçirdi. TTiMoT ile son kullanıcı terminalleri, uluslararası standartlarda el değmeden otomatik olarak test ediliyor.
Genişbant modemler başta olmak üzere tüm ürünlerini, müşteri memnuniyeti ve altyapıya uyum konusunda çok kapsamlı testlere tabi tutan Türk Telekom, TTiMoT ile 15 kata varan zaman tasarrufu, iş gücü ve hizmet kalitesi sağlıyor. İşletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümler sunan Türk Telekom, TTiMoT platformu ile uluslararası test cihazı ve otomasyon firmalarının sağladığı test otomasyon sistemini yerli firmalar ile yurt içinde gerçekleştiriyor. Böylece ülke ekonomisine büyük katma değer sağlarken yerli firmaların kabiliyetlerini de artırıyor.
Türk Telekom Network Mimari ve Kalite Güvence Direktörü Emel Uzun Subaş konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türk Telekom olarak özellikle son yıllarda yerli ürün ve proje odaklılığımızı test alanında da uygulamaya aldık. Bu doğrultuda, uzun yıllara dayanan bilgi birikimimiz ile yerli test otomasyon platformu TTiMoT’u hayata geçirdik. Pnetworks iş birliğinde geliştirdiğimiz yerli yazılım ve donanıma sahip TTiMoT ile kendi test süreçlerimizde zaman, iş gücü ve test kalitesi anlamında çok büyük kazanımlar elde ettik. Türk Telekom olarak, ürünlerimizin müşteri memnuniyeti ve altyapıya uyumluluğunda çok kapsamlı testler uyguluyoruz. Örneğin; 3 farklı altyapıda 15 günde sona eren modem testlerimiz TTiMoT ile 1 gün içerisinde; yaklaşık 7 gün süren genişbant erişim sistem testlerimiz ise artık saatler içinde tamamlanabiliyor. Türk Telekom olarak Türkiye’nin yerli ve millî teknolojilerinin geliştiricisi olmaya devam edeceğiz.”
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
İşletim Sistemleri
Samsung Galaxy S21 için Android 12 çalışmaları başlatıldı!
Samsung‘un yeni amiral gemisi modellerini içerisinde barındıran Galaxy S21 serisi için Android 12 çalışmaları başladı. Galaxy S21 yakında Android 12‘ye kavuşacak.
Google tarafından geliştirilen Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 12 yaklaşıyor. Geçtiğimiz ay bir geliştirici konferansyında karşımıza çıkan Android 12 herkesi şaşırtmıştı. İlk beta sürümü ile karşımıza çıkan Android 12, şu anda beta 2 sürümü ile bazı markalarda kullanılmaya başlanıldı. Bunlardan birisi de tabiki Samsung.
İlginizi Çekebilir: Samsung’un AMD Tabanlı GPU’larının lansmanı ertelendi!
Yıllardır işletim sistemi tarafında Android ile oldukça uyumlu bir şekilde çalışan Samsung, Android’in en yeni sürümlerini cihazlarına entegre etmeyi ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ay karşımıza çıkan Google’ın yeni işletim sistemi Android 12 şimdi Samsung’un kullanımında diyebiliriz.
Şimdilik beta sürümü ile sunulan Android 12 belirli markaların kullanımına sunuldu. Bunların birisi de Samsung gibi gözüküyor. Gelen bir bilgiye göre Samsung, Google’ın yeni işletim sistemi Android 12‘yi test etmeye başladı. Tabiki işletim sistemi ilk olarak şirketin 2021’deki göz bebeği Galaxy S21 serisi ile karşılandı.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 12‘yi ilk olarak Samsung Galaxy S21 ailesinde test etti. Bu işletim sistemini Samsung’un özel kullanıcı arayüzü olan One UI‘ın yeni sürümü ile piyasaya sürmesi beklenilen Samsung, muhtemelen Android’in yeni işletim sistemi olan Android 12‘yi ilk olarak Galaxy S21 ailesine sunacak. Peki Android 12 ne zaman tüm cihazlarla paylaşılacak? Gelin bunun cevabına da bakalım.
Android 12 ne zaman geliyor?
Henüz günümüzdeki çoğu cihaz Android 11’e bile kavuşamamışken, Android 12 piyasaya giriş yapacak. Geçtiğimiz ay ilk beta sürümü ile karşımıza çıkan Android 12, gelen açıklamalara göre Eylül 2021‘de resmi olarak yayınlanacak.
Öte yandan Samsung’un Ekim veya Kasım‘da Samsung Geliştirici Konferansı‘nı düzenleyeceğini de biliyoruz. Tabi Android 12‘nin de şu anda test edilmeye başlandığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu konferansta Android 12‘yi kullanan yeni bir Samsung modeli gelebilir. Ancak başta dediğimiz gibi güncellemeyi ilk olarak Galaxy S21 ailesi de alabilir.
Galaxy S21 ailesinin Android 12 güncellemesi alacağı kesin mi?
Her ne kadar güncelleme bu cihazda deneniyor desek de insanların akıllarında “Acaba güncelleme alır mı?” sorusu oluşuyor. Baktığımız zaman Galaxy S21 ailesi şirketin en yeni amiral gemisi ünvanını taşıyor. Üstelik bu telefonların üç yıl boyunca yeni güncellemeleri alacağı da garanti edilmiş durumda.
Yani S21 ailesi kesinlikle Android 12 güncellemesi alacak diyebiliriz. Ek olarak S20 ve S10 modellerinin de Android 12 güncellemesi alması bekleniliyor. Bakalım Samsung Android 12 işletim sistemini ne zaman resmi olarak sunacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Donanım
Samsung’un AMD Tabanlı GPU’larının lansmanı ertelendi!
Samsung ve AMD ortaklığında üretilecek olan yeni Samsung GPU‘larının lansmanı ertelendi. Samsung daha gelişmiş GPU modelleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
İki yıl önce kullanıcılarına daha iyi GPU modelleri ile hitap etmek isteyen Samsung, AMD ile anlaşmıştı. 2019 yılında yapılan bu anlaşma ile çalışmalara başlayan iki şirket, bu sene yeni GPU modellerinin lansmanını yapmayı planlıyorlardı. Ancak son gelen haberle Samsung‘un yeniAMD tabanlı GPU modellerinin lansmanının ertelendiği ortaya çıktı.
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy M32’nin teknik özellikleri sızdırıldı!
Samsung tarafından üretilen Exynos yonga setleri artık bambaşka bir döneme giriş yapıyor. 2019 yılında Exynos yonga setinin grafik işlem birimini daha güçlü kılmak için AMD ile anlaşan Samsung, bu sene yeni Exynos yonga setini piyasaya sürecek. 2021 yılının başında bir sonraki amiral gemisinde AMD GPU‘ya sahip bir Exynos yonga setini kullanacağını açıklayan Samsung, bu tarihi biraz ötelemiş gibi gözüküyor.
Sızıntıları ile ün kazanan Ice Universe tarafından gelen bu bilgi Samsung’un Haziran ayında gerçekleştireceği lansmanı Temmuz ayına ötelediğini gösteriyor. Sızıntılara göre ilk olarak Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanılacak olan AMD GPU’lu Exynos yonga seti, kısa bir süre daha pazarda olmayacak. Ancak muhtemelen daha iyi bir performans ile tekrardan karşımıza çıkacak.
Exclusive：Samsung×AMD GPU was originally scheduled to be released in June, but now it has been postponed to July, when we will know the performance of AMD GPU on Exynos and other details. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY
— Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2021
Hatırlarsanız önceki gelen sızıntılarda yeni GPU‘nun ışın izleme ve değişlen oranlı görüntüleme gibi yeni yeteneklere sahip olduğu söyleniliyordu. Bu erteleme ile yeni AMD imzalı grafik işlemciye daha ne gibi yenilikler getirilecek bilinmiyor. Ancak ertelemenin yeni AMD GPU‘lu Exynos yonga setini daha iyi kılmak amacıyla yapıldığı aşikar.
Genel olarak baktığımızda Samsung Exynos yonga setlerini geliştirmekten vazgeçmiyor. Yıllardır pazarın bir kısmına Snapdragon, bir kısmına Exynos ile giriş yapan Samsung, artık Ortadoğu ve Avrupa‘da sunduğu Exynos işlemciyi geliştirmeye kararlı.
Exynos işlemciyi daha güçlü kılarak Snapdragon ve Exynos arasında oluşan ufak farkı kapatacak olan Samsung, bakalım Snapdragon 888‘den çok daha güçlü bir yonga seti üretebilecek mi? Sizce Samsung yeni nesil AMD destekli Exynos yonga setleri ile Snapdragon’ı aratmayan performans değerleri sunabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Otomotiv
Yeni DS 9 Crossback hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar
Genelde giriş ve orta modelleriyle tanınan Fransız markalar arasında üst segmenti hedefleyen bir marka DS. Ülkemizde son yıllarda DS 7 Crossback modeliyle dikkat çeken markanın yolda yeni bir modeli bulunuyor. DS 9 Crossback olarak adlandırılacak olan bu model, markanın yeni amiral gemisi modeli olacak.
Gündemdeki diğer bir başlık: Mazda, Yeni 6 ve gelecek elektrikli modeller hakkında konuştu
Şimdilik üç büyük Alman için yani BMW, Mercedes ve Audi‘nin pazar payları açısından büyük bir tehdit değil DS. Şahsen bunun en büyük sebebinin, model gamının henüz yeterince geniş olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Tabi diğer büyük bir sebep olarak DS’in tasarım anlayışının herkese hitap etmeyişi de gösterilebilir.
Son zamanlarda yeni DS 9 sedan ve yeni DS 4 hatchback ile ürün yelpazesini genişleten Fransız üretici, henüz büyük bir ivme yakalayamadı. Fakat haberimizin konusu olan DS 9 Crossback‘in gelmesiyle biraz hareket yakalayacak gibi görünüyor. Bu arada aracın DS 9 ASL (Aero Sport Lounge) adıyla gelme ihtimalinin bulunduğunu da belirtip, yazının geri kalanında kendisinden bu şekilde bahsedeceğim.
Adından da anlaşılacağı üzere DS 7 Crossback’in üstünde konumlandırılacak olan DS 9 ASL, eVMP mimarisini kullanacak. Birkaç ufak detay dışında araçla ilgili hiçbir bilgi paylaşılmadı. Stellantis çatısı altında toplanan markalardan biri olan DS’in karşımıza ne ile çıkacağını, güncel modeller, konseptler ve en son teknolojileri bir arada düşünerek biraz tahmin edebiliriz.
DS 9 ASL nasıl bir tasarıma sahip olacak?
DS 9 ASL’nin, 2020 yılında gerçekleşmesi beklenen fakat iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi yapılamayan DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alacağı düşünülüyor. Ayrıca Fransız üreticinin tasarım şefi Thierry Metroz, DS Aero Sport Lounge konseptinin gelecek modellerin başlangıç noktası olacağını doğruladı. Keza yeni DS 4 hatchback üzerindeki çizgileri de DS 9 ASL’de görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ki DS 4, BMW 1-Serisi gibi modellerle rekabet edecek bir model. Haliyle DS 9 ASL, dış tasarımda söz konusu konseptten biraz daha sade çizgilere sahip ama kabinde oldukça gösterişli bir model olacak diye düşünülüyor.
Görsellerde yer alan ASL, alçalan tavan çizgisi ve küçük arka camıyla coupe SUV tasarımında bir konsept. Araç, 23 inç boyutlu jantları (Seri üretim modelinde daha küçük jantlar yer alacak.) ve 5 metrelik uzunluğuyla oldukça heybetli bir görünüşe sahip.
ASL konseptinin kabinine ait çizimde ise alışılagelmiş gösterge panellerinin yerine biri diğerinin üstüne görüntüyü yansıtacak şekilde bir çift şerit eklenmiş. Ön konsolun yanların konumlandırılan, yan aynalar yerine yerleştirilen kameraların ekranları ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını satışa çıkacak araçta görme ihtimalimiz ise oldukça yüksek diyebiliriz. Çünkü DS, oldukça sıra dışı seçimlerle müşterilerinin karşısına çıkmayı seven bir şirket.
DS 9 ASL hakkında bilinen ve beklenen teknik detaylar
Geçen sene satışa çıkan DS 9 sedanın mimarisi, Citroen C4 Picasso‘dan DS 7 Crossback‘e kadar neredeyse her Citroen’de bulunan yaşlı EMP2 mimarisini kullanıyordu. Fakat DS 9 SUV’da, PSA‘nın FCA ile birleşmeden hemen önce geliştirdiği eVMP mimarisinin kullanılması bekleniyor. Orta ve büyük boyutlu modellere yönelik olan bu eVMP mimarisi, önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş sistemleri için tasarlanmış. Ayrıca bu mimari ile saf elektrikli veya hibrit güç aktarma organları da kullanılabiliyor.
Mevcut DS modellerinde kullanılan seçenekleri göz önünde bulundurarak şu şekilde tahminler yapılabilir. 335 beygire kadar güç sunabilen, aks mesafesine göre 60-100 kWh arası pil paketlerini taşıyan ve WLTP döngüsüne göre 400-650 km menzil sunabilen seçenekler görebiliriz. DS 9 ASL dediğimiz aracın, markanın yeni amiral gemisi modeli olacağını da düşünürsek, üçüncü sıra koltuk opsiyonu sunacağı söylenen aracın bahsi geçen güç-menzil değerlerinin en üstünü karşılaması bekleniyor.
Ayrıca DS Aero Sport Lounge konsepti, DS Techeetah Formula E‘de kullanılan güç aktarma organını taşıyordu. 110 kWh batarya ve 671 beygirlik elektrik motorundan güç alan konseptin 0-100 km/s hızlanmasının 2.8 saniye olduğu iddia ediliyordu. Bunu da bir dipnot olarak verelim.
DS 9 ASL’nin fiyatı ve satış tarihi
DS 7 Crossback’in üzerinde konumlandırılacak olan DS 9 ASL, haliyle onun 32 bin – 56 bin İngiliz sterlini fiyatından biraz daha pahalı olacak. BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe gibi araçlarla rekabet edecek olan aracın 45 bin – 65 bin İngiliz sterlini aralığında bir fiyatla satışa çıkacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
NOT: Haberde yer alan temsili DS 9 ASL çizimleri, Jean Francois Hubert/SB-Medien tarafından yapılmıştır ve onun kendi kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. DS ile resmi bir bağlantısı yoktur.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 3 gün önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 4 hafta önce
-
Samsung Galaxy S21 için Android 12 çalışmaları başlatıldı!
Samsung’un AMD Tabanlı GPU’larının lansmanı ertelendi!
Türk Telekom’dan yerli ve millî ‘Test Otomasyon Platformu’
Yeni DS 9 Crossback hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar
Dogecoin fiyatı bu seviyelere düşebilir! Analist açıkladı…
PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Siz Sordunuz Eren Cevapladı | Sorun Söyleyelim #19
Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
EN İYİ YERLİLERDEN BİRİ | Redmi 9T KUTU AÇILIŞI
PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Siz Sordunuz Eren Cevapladı | Sorun Söyleyelim #19
Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
EN İYİ YERLİLERDEN BİRİ | Redmi 9T KUTU AÇILIŞI
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.