Türk Telekom’dan yerli ve millî ‘Test Otomasyon Platformu’

Samsung ve AMD ortaklığında üretilecek olan yeni Samsung GPU‘larının lansmanı ertelendi. Samsung daha gelişmiş GPU modelleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

İki yıl önce kullanıcılarına daha iyi GPU modelleri ile hitap etmek isteyen Samsung, AMD ile anlaşmıştı. 2019 yılında yapılan bu anlaşma ile çalışmalara başlayan iki şirket, bu sene yeni GPU modellerinin lansmanını yapmayı planlıyorlardı. Ancak son gelen haberle Samsung‘un yeniAMD tabanlı GPU modellerinin lansmanının ertelendiği ortaya çıktı.

Samsung tarafından üretilen Exynos yonga setleri artık bambaşka bir döneme giriş yapıyor. 2019 yılında Exynos yonga setinin grafik işlem birimini daha güçlü kılmak için AMD ile anlaşan Samsung, bu sene yeni Exynos yonga setini piyasaya sürecek. 2021 yılının başında bir sonraki amiral gemisinde AMD GPU‘ya sahip bir Exynos yonga setini kullanacağını açıklayan Samsung, bu tarihi biraz ötelemiş gibi gözüküyor.

Sızıntıları ile ün kazanan Ice Universe tarafından gelen bu bilgi Samsung’un Haziran ayında gerçekleştireceği lansmanı Temmuz ayına ötelediğini gösteriyor. Sızıntılara göre ilk olarak Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanılacak olan AMD GPU’lu Exynos yonga seti, kısa bir süre daha pazarda olmayacak. Ancak muhtemelen daha iyi bir performans ile tekrardan karşımıza çıkacak.

Exclusive:Samsung×AMD GPU was originally scheduled to be released in June, but now it has been postponed to July, when we will know the performance of AMD GPU on Exynos and other details. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY

— Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2021