İnternet
Türk Telekom’dan Turkcell’e deprem bölgesinde büyük destek
Deprem bölgesinde mobil hatlarda yoğun iletişim artışı nedeniyle depremzedelerin yoğun taleplerini karşılamak için rekabet eden iki kurum işbirliğine yöneldi. BİNGÖL ve Tunceli bölgesinde Türk Telekom’un Turkcell’in hız artırma isteğini ücretsiz olarak karşıladığı bilgisi aktarıldı.
Deprem bölgesinde operatör dayanışması
Elağız’da meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremin ardından operatörler arası dayanışma geldi. Türk Telekom, bölgede yaşanan talep nedeniyle Turkcell’le işbirliğine gitti. Şirket, Turkcell’in hız artırma isteğini ücretsiz olarak karşıladı.
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Elazığ depremi sonrası GSM Operatörlerinden destek açıklaması
Elazığ – Sivrice ilçesinde saat 20:55‘de 6.8 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak için operatörler ve BTK‘dan açıklamalar geldi.
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Turkcell tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, “Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.
Vodafone tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada ise “Elazığ’daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun.” denildi.
Türk Telekom‘dan Twitter’dan yapılan açıklamada ise “Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz için ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandı. Kriz masamız hazır. Yanınızdayız Elazığ.” ifadesi kullanıldı.
Elazığ depremi sonrası BTK’da açıklama bulundu.
BTK: “Elazığ’daki deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza, acil iletişim ihtiyaçları için operatörlerimiz tarafından ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”
Kızılay Başkanı Kerem Kınık da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık, “Elazığ Sivrice depremini hisseden, bölgeye yakın vatandaşlarımız evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını almaya çalışmasınlar, AFAD ve valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Elazığ’da gerçekleşen büyük deprem sonrası İstanbul’da yaşanan deprem sonrası operatörlerin çökmesiyle yaşanan sıkıtılar akıllara geldi. Ayrıca deprem bölgesinde mobil hatlarda yoğun iletişim artışı nedeniyle depremzedelerin yoğun taleplerini karşılamak için rekabet eden iki kurum işbirliğine yöneldi. BİNGÖL ve Tunceli bölgesinde Türk Telekom’un Turkcell’in hız artırma isteğini ücretsiz olarak karşıladığı bilgisi de gelen bilgiler arasında.
Akıllı Telefonlar
Apple, FBI yüzünden iCloud güvenliğinde geri adım atıyor
Apple iCloud güvenliği konusunda FBI ile bir kez daha sorun yaşamamak adına geri adım atıyor. Amerikalı firma, bulut depolama servisinin güvenlik seviyesi için yeni çözümler arıyor.
Apple, sunduğu ürün ve servisler ile dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, kullanıcılarının güvenliğini sağlamakla sorumlu ve bu konuya yönelik büyük önem vermesi ile biliniyor.
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Paylaşılan bilgiye göre şirketin telefon verilerini iCloud’da saklarken uçtan uca şifreleme sunmayı planladığını söyledi. Öncelikle bilgisayar korsanlarını engellemek için tasarlanan bu plana göre, Apple’ın şifrelenmiş verilerin kilidini açmak için artık bir şifre olmayacaktı, yani mahkeme emriyle bile istenilen verilere herhangi bir biçimde ulaşım olmayacaktı. Ancak FBI, yaşanan herhangi bir siber suç vakasında şüphenilen kişinin iPhone’una girilemeyeceği ve verilerine ulaşamayacağı için bu plana itiraz etti. Çünkü geçtiğimiz günlerde San Bernardino‘da 14 kişiyi öldürüp 22 kişiyi yaralayan Syed Farook‘un iPhone cihazına ulaşmak için FBI Apple’a baskı uygulamıştı.
Reuters’ın kaynaklarına göre; Apple, iCloud’un güvenliğini arttırmak için olan planlarını askıya almış durumda. FBI ve CIA gibi kolluk kuvvetleri ile bir kez daha sorun yaşamamak için bu kararın aldığı iddialar arasında yer alıyor.
Bu durum tüm verilerin güvensiz olduğu veya iCloud yedeklemelerinin tamamen güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Apple’ın açıkladığı gibi; iCloud Anahtarlığınız, ağ şifreleri, sağlık verileri, ödeme bilgileri ve Siri bilgileri gibi hassas veriler iCloud’da uçtan uca şifrelenmeye devam edecek. Ancak Apple, kolluk kuvvetleri için bir arka kapı bırakacak gibi görünüyor.
Haber
Glovo Türkiye pazarından çekiliyor
İspanya merkezli yemek ve benzeri ihtiyaçların kurye yoluyla tüketiciye ulaşmasını sağlayan Glovo, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki faaliyetlerine son veriyor.
İspanya merkezli teslimat şirketi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı pazarlardan çıkma kararı aldı. Ülkemizde hali hazırda YemekSepeti, Getir gibi rakipleri olan İspanyol şirket, beklediği ilgiyi bulamamaktan şikayetçi.
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Bu kararın arkasındaki sebep ise, Glovo’nun pazar liderliği elde etmek istediği diğer pazarlara odaklanması ve enerjisini kısa dönemde kârlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisi olarak açıklandı. Glovo ayrıca, ülkemizle birlikte Mısır, Uruguay ve Porto Riko gibi ülkelerde operasyonlarını durduruyor.
Henüz geçtiğimiz yılın sonunda aldığı 150 milyon Euro‘luk yatırımla birlikte, unicorn ünvanına sahip olan Glovo faaliyet gösterdiği diğer pazarlara odaklanacak. Glovo’nun Güneybatı ve Doğu Avrupa ile Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgesine odaklanacağı açıkladı.
Glovo’nun kurucu ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, yaptığı açıklamada; “Bu çok zor bir karar oldu, ancak stratejimiz her zaman müşterilerimiz için birinci sınıf bir kullanıcı deneyimi sunmak oldu. Ayrıca kendimizi en iyi şekilde yetiştirip karlılığı arttıracağımız pazarlara odaklanmak istiyoruz.”dedi.
Tüm çalışanlarına, kuryelerine ve iş ortaklarına teşekkür ederek pazardan çekileceğini duyuran Glovo, birkaç hafta daha faaliyetlerini sürdürecek. Şirket halihazırda Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere üç farklı şehirde faaliyet gösteriyordu.