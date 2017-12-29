Türk Telekom’dan Mülteci İhtiyaçlarına Çözüm için İnovasyon Yarışması

Türk Telekom; TÜBİTAK, Boğaziçi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası arası kurumlar ortaklığında, Türkiye’de sayıları 3 buçuk milyonu bulan mültecilerin sosyal sorunlarına çözümler geliştirmek için inovasyon yarışması düzenliyor. Yarışmada Türk Telekom, büyük veri bankasının kimliği gizlenmiş kişilere ait mobil verilerini, organizasyon komitesinden vize alıp ardından bilimsel organizasyon komitesinin ön değerlendirmesinden geçen proje sahiplerine açacak. Bu veriler üzerinden başvuru sahiplerinin, dönemsel göç hareketlerinin takip ve yönlendirmesine, eğitim ve sağlık alanındaki ihtiyaçları karşılayacak hizmet noktalarının oluşturulmasına yönelik, özellikle de Suriyeli mültecilerin sosyal sorunlarına katkı sağlayacak projeler geliştirmeleri hedefleniyor.

Projeler komitenin süzgecinden geçecek

Yarışmaya başvurular D4R web sitesi (d4r.turktelekom.com.tr) üzerinden yapılacak. Adaylar web sitesi üzerinden projelerini, yönetici özetlerini ve teknik açıklamalarını Türk Telekom’a ve diğer ortaklara ulaştıracak. Organizasyon Komitesi başvuruların içinden verinin paylaşılacağı projeleri seçecek. 4’ü akademik, 4’ü Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi, 4’ü de kamu sektöründen konu ile ilgili kurum ya da bakanlıktan olmak üzere toplam 12 kişiden oluşacak olan Etik Komitesi de Güvenlik, Sağlık, Eğitim, İşsizlik ve Sosyal Entegrasyon olmak üzere 5 ana kategoride ödül alacak projeleri belirleyecek. Bu kapsamda projenin ortakları TÜBİTAK, Boğaziçi Üniversitesi ve uluslararası enstitüler de gerekli desteği sağlayacak.

Verilerin ait olduğu kimlik bilgileri paylaşılmayacak

Paylaşılacak veriler, anonim olarak sadece organizasyon komitesinin uygun bulduğu ve Türkiye’de yaşanan mülteci problemlerine çözüm bulmak adına proje önerisi sağlayan katılımcılara açılacak. Paylaşılan anonim veriyi anlamlı hale getirmek, araştırma gruplarının yükümlülüğünde olacak.

En iyi projeye 10 bin lira ödül

En iyi projeyi belirlerken projenin gerçek hayata uygulanmasının kolaylığı, öncelikli problem olarak yer alan konulara çözüm olması, özgünlüğü, hipotezinin güçlü olması, akademik olarak kabul görmüş ve sosyal hayata uygun olması gibi kriterler dikkate alınacak. Yarışmanın sonunda emniyet ve güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinde birinciliğe layık görülen proje sahiplerine 10’ar bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira ödül verilecek.

“Amaç en büyük insani krize çözüm sunmak üzere katkı sağlamak”

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Türk Telekom’un seçilmiş araştırma gruplarıyla paylaşacağı büyük veri üzerinden geliştirilecek projeler ile ‘Günümüzün en büyük insani krizi’ olarak nitelendirilen Suriyeli mülteci sorunu başta olmak üzere Türkiye’deki tüm mültecilerin güvenlik, sağlık, eğitim, entegrasyon, istihdam sorunlarına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Er: “Mültecilerin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik inovatif projeler çıkmasını bekliyoruz.”

Fırat Yaman Er, bu yarışmanın ardından oluşturulacak proje çıkışlarını ise şöyle değerlendirdi: “Bu proje ile çocuk rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına, mülteci nüfus arasında karşılaşılabilecek olası bulaşıcı hastalık vakalarının takibine, konteyner kentlerden şehir merkezlerine dönemsel göç hareketlerinin takibi ve yönlendirilmesine, eğitim ve sağlık alanında ihtiyaçlara yönelik hizmet noktalarının doğru lokasyonlarda oluşturulmasına, kısa, orta ve uzun vadeli mülteci nüfusun toplumun geneli ile entegrasyonunu kolaylaştıracak yöntemler geliştirilmesine destek olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca mültecileri ilgilendiren şu anda öngöremediğimiz birçok farklı alanda inovatif projelerin saygın bilim insanlarınca ortaya çıkartılacağına inanıyoruz.”