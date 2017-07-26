Türk Telekom, 890 Milyon TL Net Kar Açıkladı

Türk Telekom, 2017’nin ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve şirket çift haneli büyüme ile rekor kar artışı elde ettiğini duyurdu.

Türk Telekom bu yılın ilk üç ayında %13.3’lük büyüme ve 4.3 milyar TL’lik gelir elde etmişti. Şirket yılın ikinci çeyreğinde ise %14.2’lik büyüme ve 4.5 milyar TL’den fazla gelir elde ettiğini açıkladı. Bu çeyrekle beraber şirketin gelirleri yılın ilk yarısı 8.8 milyar TL’yi geçti.

Bu çeyrekte yeni 350 bin abone ile beraber şirketin toplam abone sayısı 39.6 milyona çıkarken bu çeyrekte, geçen yıl aynı dönemine göre 3.5 kat daha fazla kar elde etti. 2016’nın ikinci çeyreğindeki Tivibu abone sayısını bu yılın aynı döneminde 6’ya katlayan şirket toplam TV abone sayısını 2.3 milyon’a yükseltti.

Türk Telekom CEO’su Paul Doany yaptığı açıklamada şirketin, yılın ikinci çeyreğinde beklenenin üzerinde büyüme yakaladığını ve bu olağanüstü performans ile 2017 yılı içerisindeki büyüme öngörülerine 2016’ya kıyasla %8-%9 civarından %10-%11 seviyesine çıkardıklarını belirtti.