Apple‘ın 47. doğum günü ve şirketin yıllar boyunca inanılmaz tasarımlara imza attığını söylemek yanlış olmaz. Elbette, birkaç tasarım hatası da oldu, ancak tutarlılık söz konusu olduğunda, Apple’daki tasarımcıların herkesten daha fazla başarıları var.

Geçtiğimiz 47 yıla baktığımızda, en sevilen ürünlerinden bazılarında bizi en çok büyüleyen ve Apple’ın tasarım soyağacının ne kadar derin olduğunu gösteren fiziksel teknoloji tasarım parçaları bunlar.

iMac G3’ün yarı saydam kasası

Apple’ın harika Mac tasarımları sadece dizüstü bilgisayarlarıyla sınırlı değil. Apple’ı kurtaran masaüstü Mac olan iMac G3, bilgisayar tasarımı dünyasında bir öncüydü.

1998’de piyasaya sürüldüğünde, bilgisayarlar genel halk için hala göz korkutucu cihazlardı ve çoğunlukla dünyanın teknoloji ineklerinin koruması altında kalıyordu. Apple bunu değiştirmek istedi ve iMac G3 bu konuda öncülük etmekle görevlendirildi. Bu başarıyı büyük ölçüde yarı saydam plastik kabuğu sayesinde elde edebildi.

Yarı saydam dış kasa çok önemliydi çünkü kullanıcıların bilgisayarın içini görmesini sağlıyordu. Artık iç kısımları gizli ve tamamen anlaşılmaz değildi. Artık içine bakabilir ve her şeyin nasıl çalıştığını görebilirdiniz. Ve korkunç ya da sonsuz derecede bilinmez bir şey yerine, ortaya çıkan tek şey bir devre kartı üzerine monte edilmiş bir grup çipti.

Başka bir deyişle, kasa kişisel bilgisayarın gizemini tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı oldu. iMac G3 başka birçok yönden de ulaşılabilirdi – örneğin parlak renkleri ve tutma yeri sizi uzanıp dokunmaya teşvik ediyordu – ancak yarı saydam kabuk olmasaydı bu kadar etkili olamazdı.

iPod (2001)

Çok az dijital cihaz, taşınabilir dinlemeyi basitleştiren, podcast çağını başlatan ve tüm müzik endüstrisini değiştiren iPod kadar etkili olmuştur. Cihaz eğlenceli ve kullanımı kolay olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı, ancak dahiyane tıklama tekerleği sayesinde tam da bu oldu.

Apple, iPod’un ön tarafına çok sayıda düğme yerleştirmek yerine, basit bir dairesel tasarımla işleri basit tuttu. Oynatmak, duraklatmak, parçaları atlamak, menüye erişmek ve bir menü öğesi seçmek için beş düğme vardı. Bir listede yukarı ya da aşağı hareket etmek için başparmağınızı saat yönünde ya da saat yönünün tersine çevirmeniz yeterliydi. İhtiyacınız olandan ne daha fazlası ne de daha azı.

Apple’ın, bir cihazı kullanmanın önüne geçen gereksiz her şeyi ortadan kaldırmaya odaklanan tasarım felsefesinin mükemmel bir özetiydi. İlk kez isteyen herkes tarafından kullanılabilecek zarif bir harikaydı. Ve ilginçtir ki bu tasarım Steve Jobs ya da Jony Ive tarafından değil, Apple’ın pazarlama şefi Phil Schiller tarafından yaratılmıştı.

iMac G4 hepsi bir arada (2002)

21. yüzyılın başlarında Apple’ın Mac’leri büyük bir çıkış yakalamıştı. Apple, iMac G3 ile elde ettiği büyük zaferin ardından, hiç şüphesiz gelmiş geçmiş en iyi Mac’lerden biri olan iMac G4 ile devam etti. Bu kez başarısının büyük bir kısmı hepsi bir arada tabanına dayanıyordu.

2000’lerin başında çoğu bilgisayar hala hantal kuleler ve CRT monitörler kullanıyordu. Ancak iMac G4, tüm dahili bileşenlerini düz ekran bir monitörü destekleyen küçük bir tabana sığdırmayı başardı. O zamanlar bu öylesine büyük bir mühendislik başarısıydı ki, şaşkın bakışlar arasında “bilgisayar nerede?” sorusunun sorulmasına neden oluyordu.

Ancak her şeyi tabanın içine saklamak sadece güzel bir parti numarası değildi – süper ince LCD ekranın etkinleştirilmesine yardımcı oldu. Her şeyi küçülterek ve dahili bileşenleri ikna edici derecede küçük bir tabanın içine yerleştirerek, monitör Apple’ın yapabildiği kadar ince olacak şekilde serbest bırakıldı. Bu, geleneksel masaüstü bilgisayarın ilham verici bir şekilde yeniden düşünülmesiydi.

MagSafe konektörü (2006)

Kendi adını taşıyan mobil şarj teknolojisinden çok önce, orijinal MagSafe her MacBook için vazgeçilmez bir arkadaş olan hayat kurtarıcı bir icattı. Apple’ın birkaç yıllığına terk etmesinin ardından, en yeni MacBook modellerine muzaffer bir dönüş yaptı.

Nasıl çalışıyor? Çok basit. MacBook’un şarj kablosu, dizüstü bilgisayarın şarj portuna takılan manyetik bir adaptörle donatılmıştır. Kablo çekildiğinde (örneğin birisi masanızın yanından geçerken kabloya takıldığında) manyetik bağlantı ayrılıyor ve kablo gevşeyerek bilgisayarınızın zeminle şiddetli bir çarpışmaya sürüklenmesini önlüyor.

Bu çok etkili bir fikir ama aynı zamanda çok basit, bu da onu Apple’ın tasarım düşüncesinin özü haline getiriyor. Modern MacBook’lar onsuz tamamlanmış sayılmaz.

iPhone Ana Ekran düğmesi (2007)

Orijinal iPhone tartışmasız Apple’ın şimdiye kadar hayal ettiği en iyi tasarımdır ve mobil endüstriyi tekmeleyerek ve çığlık atarak modern çağa sürükleyen anında tanınabilir bir cihazdır. Bu kadar başarılı olmasının bir nedeni de basit Ana Ekran düğmesiydi.

iPhone’dan önce akıllı telefonlar o kadar çok düğmeyle donatılmıştı ki modası geçecek sanırdınız. Yazı yazmanız gerektiğinde bu iyiydi, ancak yazmadığınızda telefonun yarısını gereksiz bir klavye için kaybediyordunuz.

Apple, sadece tek bir düğme kullanan bir tasarımla tüm bunları pencereden dışarı attı. Bu fikrin güzelliği, telefonun geri kalanının şekillendirilebilir bir çoklu dokunmatik ekrana ayrılmış olmasıydı. Çoğu şey için hareketleri kullanabiliyordunuz. Kullanamadığınız tek zaman, Ana Ekrana geri dönmeniz gerektiğinde Ana Ekran düğmesi devreye giriyordu.

Ana Ekran düğmesi kendi başına oldukça mütevazı, hatta belki de önemsiz görünüyor. Ancak bu mütevazı düğme olmasaydı, iPhone’un tüm ekranı kapsayan tasarımı mümkün olmazdı. Ve bu olmasaydı, akıllı telefon endüstrisi bugün inanılmaz derecede farklı ve muhtemelen çok daha kötü durumda olurdu.

MacBook Air (2008)

Steve Jobs bir şovmen olarak bilinirdi, öyle ki sunumları açılış konuşmaları yerine “Stevenotes” olarak anılmaya başlandı. Ancak unutulmaz ürün tanıtımlarıyla dolu bir kariyerde, orijinal MacBook Air lansmanı diğerlerinin üzerinde öne çıkıyor.

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Dizüstü bilgisayar o kadar inceydi ki Jobs onu bir manilla zarfın içine saklayabildi ve kalabalığın soluk soluğa alkışları arasında ortaya çıkardı. Aslında, Jobs’un sunum sırasında açıkça belirttiği gibi, MacBook Air’in en kalın kısmı, sektörün önde gelen ince dizüstü bilgisayarının en ince kısmından daha inceydi. İnanılmaz bir şekilde 0,16 inç’e kadar inceliyor ve tüm rakip cihazları sudan çıkarıyordu. Bir anda, ince ve hafif dizüstü bilgisayar pazarı sonsuza dek değişti.

Bu kama şekli o kadar ikonik bir tasarımdı ki 2008’den 2022’de yeniden tasarlanan MacBook Air’e kadar yaklaşık 15 yıl sürdü. Işık hızında hareket eden bir sektörde bu, olağanüstü bir tasarım parçası olarak kalıcı hünerini kanıtlıyor.

Force Touch trackpad (2015)

Force Touch trackpad’i ilk kez kullandıktan sonra hiçbir hareketli parçası olmadığını ve bunun yerine siz bastıkça parmağınıza hafifçe vurarak geleneksel bir trackpad’i taklit ettiğini fark etmek kadar güzel bir his yok. Apple’ın Mac trackpad’leri o kadar iyi tasarlanmış ki, ancak bilgisayarı kapattığınızda bunun akıllıca bir illüzyon olduğunu anlıyorsunuz.

Ancak Force Touch, Apple’ın sırf yapabildiği için mühendislik kaslarını esnetip katı hal trackpad üretmesinden ibaret değil. Apple, hareketli parçaların sayısını azaltarak bir şeyin arızalanma veya bozulma olasılığını azaltıyor. Bu da MacBook ve iMac trackpad’lerinin daha uzun ömürlü olmasına yardımcı oluyor.

Bu, Steve Jobs’un ünlü bir sözünün hayata geçirilmiş harika bir örneği: “Çoğu insan tasarımın nasıl göründüğü olduğunu düşünerek hata yapıyor… Tasarım sadece nasıl göründüğü ve nasıl hissettirdiği değildir. Tasarım nasıl çalıştığıdır.” Force Touch trackpad sadece iyi görünmek ve iyi hissettirmekle kalmıyor, aynı zamanda inanılmaz derecede iyi çalışıyor. Bu da onu mükemmel bir tasarım yapıyor.

Digital Crown (2015)

Apple Watch küresel bir başarı elde etti. Bunun nedenlerinden biri muhtemelen geleneksel saat kullanıcılarına ne kadar tanıdık geldiğidir. Bu aşinalığın bir parçası, analog muadillerinde bulunan kurma kolunu taklit eden Digital Crown. Ancak Digital Crown’un güzelliği, ne kadar çok işlevsellik sunabildiğinde yatıyor.

Ana Ekranı görmek için bir kez basabilir veya açtığınız son uygulamaya dönmek için iki kez basabilirsiniz. Basılı tutmak Siri’yi etkinleştirirken, döndürmek kullandığınız uygulamaya bağlı olarak ekrandakileri yakınlaştırmanızı, kaydırmanızı veya değiştirmenizi sağlar. Tüm bunlar, nasıl kullanmanız gerektiğini hemen gösteren küçük, göze batmayan bir kadranın içinde yer alıyor.

Yeni özellikler ve klasik tasarımın bu birleşimi, Digital Crown’u Apple’ın AirPods Max’e de yayılan ve hatta şirketin yakında piyasaya çıkacak olan karma gerçeklik başlığında da yer alabilecek önemli bir yeniliği haline getiriyor.