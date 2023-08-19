Nothing Phone (2) markanın yeni amiral gemisi oldu. lİk telefonun çıkmasının üzerinden tam bir sene sonra ikinci telefonunu duyurdu. Ülkemizde Phone (1) geç gelse de Phone (2) oldukça hızlı bir şekilde satışa çıktı.

Nothing Phone (2) tasarım kısmında önceki modele benzese de ufak farklılıklarının olmasıyla dikkat çekiyor. Arka tarafta daha fazla led, arka camının kıvrımlı olması, daha ince metal çerçeve ve daha ince ekran çerçevesi göze çarpıyor.

6.7 inç LTPO OLED ekran, 120Hz ekran tazeleme, HDR10+ desteği, 1600 nit parlaklığı kullanıcısını memnun edecek ekran deneyimi sunabiliyor. Canlı, kontrastlı renkler sunabilen bu ekranın keskinliği de iyi ayarlanmış ve FHD+ çözünürlüğü sunabiliyor.

En çok geliştirilen noktalardan birisi ise performans. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alan telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama bulunuyor. Ancak ülkemizde en dolu versiyon 12GB/512GB ile satılıyor. Android 13 ve NothingOS 2 ile geliyor. Akıcı arayüzün yanında uzun sürede güncelleme alacak olan telefona marka 3 büyük Android güncellemesi ve 4 sene de güvenlik güncellemesi sözünü veriyor.

Kamera tarafında ise yine iki adet 50MP kamerası bulunan Nothing Phone (2) ana kamerasında IMX 890 sensörünü kullanıyor. JN1 sensörü ise geniş açı kamerasında kullanılıyor. OIS bulunduran ana kamerası, geniş açı kamerasıyla birlikte 4K 60fps videolar çekebiliyor. Ön tarafta da 32MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunan telefon 1080p 60fps videolar çekebiliyor.

Stereo hoparlörden ses çıkışını sağlayan telefonda yüksek ses seviyesi sunuluyor. Ancak seslerin bass konusunda eksikliği bulunuyor. Tiz ağırlıklı ses veren hoparlörler, bass severler için yetersiz kalabiliyor.

4700 mAh bataryaya ev sahipliği yapan Nothing Phone (2), neredeyse iki güne yakın batarya ömrü sunuyor. LTPO ekranın avantajıyla gün içerisinde kullanıcısını asla üzmüyor. 45W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj olabiliyor.

Güncel ağ bağlantılarına sahip olan telefon WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve 5G desteğine sahip. Böylece sorunsuz bir bağlantı deneyimi sunuyor. Ülkemizde 36.999 TL fiyatla satılan telefon hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi, görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Bence Nothing Phone (2) 37.000 TL Eder! 👊🏼👊🏼👊🏼: https://youtu.be/lbOP-KzuorI

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