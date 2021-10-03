Trump, Twitter Hesabını Geri Alabilmek için Dava Açıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’ı hesabını geri açması için zorlamak adına Florida’da bir dava açtı. Davada platformun yasaklamasının Birinci Anayasa Değişikliğini ve Florida’nın yeni sosyal medya yasasını ihlal ettiği tartışılıyor.

Trump, Cuma gününün son saatlerinde Florida Eyaleti Güney Bölgesi’nde açtığı dava ile Twitter’ın yasaklamasına karşı ihtiyati tedbir alıyor. Eski başkan, Twitter’ın kendisini sansürlemesi için “Birleşik Devletler kongre üyeleri tarafından baskı altında kaldığını” savunuyor. Aynı zamanda Trump, dava dosyasında popüler sosyal medya platformunu “kamusal söylemler için önemli bir ortam” olarak tanımlıyor. Trump, Twitter hesabını kalıcı olarak geri alana kadar hesabının geçici olarak geri açılmasını istiyor.

Eski başkan @RealDonaldTrump kullanıcı adına sahip hesabını genellikle politikalarını ve personel kararlarını açıklamak ve politik düşmanlarını eleştirmek için kullanıyordu. Dava dosyasında da Twitter ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

“Twitter, bu ülkede politik söylemler üzerindeki kontrolünü ve gücünü sonsuz, tarihte eşi benzeri görülmemiş ve demoratik bir tartışma başlatmak için son derece tehlikeli boyutlarda kullanıyor.”

Twitter, Ocak ayında Donald Trump’a ait @RealDonaldTrump hesabını kalıcı olarak kapatmıştı. Bu yasaklama, Trump taraftarlarının seçimi kaybetmesinin ardından çıkarttığı ayaklanmada kongre binasını bastıkları günün 2 gün sonrasında gelmişti. Twitter ilk aşamada hesaba “kentsel bütünlük politikamızı sürekli ve ciddi şekilde ihlal ettiği” gerekçesiyle 12 saatlik bir kapatma getirmişti. 2 gün sonrasında ise Twitter bu yasaklamayı kalıcı hale getirdi. Bunun arkasından ise Facebook, Snapchat ve YouTube gibi diğer sosyal medya platformları da benzer adımlar atarak Donald Trump’ın hesaplarını kapatmıştı. Facebook’un Gözetim Kurulu da sonrasında bu kararı onaylamıştı.

Cuma günü gönderilen dava dosyasında Trump, izlenme sayılarını göstererek Twitter hesabının “hükümet ilişkileri hakkında haberlerin ve bilgilerin paylaşıldığı önemli bir kaynak haline geldiğini ve bir nevi dijital belediye sarayı olduğunu” savundu. Yasaklamanın yapıldığı zamanlarda Trump, 88 milyon Twitter takipçisine sahipti. Twitter, aynı zamanda Trump’ı başkanlığı süresinde de sansürlüyordu. Ve Trump’ın bazı tweetlerini “yanlış bilgilendirme” olarak damgalıyordu. Platform bu hamlelerini Trump’ın “şiddeti teşviklendirme” kurallarına aykırı davrandığı için attığını savunuyordu.

Trump’ın davası aynı zamanda Florida’da yürürlüğe giren yeni sosyal medya yasasına da gönderme yapıyor. Bu yeni yasa, sosyal medya şirketlerinin kasti olarak politikacıları platformundan atmasını yasaklıyor ve bunun yapılabilmesi için platformların “sansürleme, platformdan uzaklaştırma ve gölge yasaklama standartlarını tutarlı bir şekilde” uygulamasını gerektiriyor. Trump ise Twitter’ın bu standartları tutarlı bir şekilde uygulamadığını savunuyor.

Eski başkan, ayrıca Twitter’ın “2020 yazının protestolarını genel olarak destekleyen hükümet yetkililerini yatıştırmak için” COVID-19 ile ilgili gönderileri hakkındaki kurallarını tutarsız bir şekilde uyguladığını ama “6 Ocak’ta yaşanan eylemleri onaylamadığını” da söyledi. Platform ise Trump’ın 6 Ocak isyanının COVID-19 enfeksiyonunun bir kaynağı olduğunu ve yaz protestolarının olmadığını savunduğunu iddia etti. Çeşitli kaynaklardan alınan verilere göre 2020 yazında büyük eylemlerin gerçekleştiği şehirlerde COVID-19 vaka sayılarında bir artış gözlemlenmediği görüldü. Bu gibi eylemlerde dış ortamlarda maske takmanın da vakaların azalmasında faydalı olduğu da iddia edildi.

Twitter ise Cumartesi günü bir yorum yapmaktan kaçındı.