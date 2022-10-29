Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk‘ın Twitter’ı satın alması üzerine platformun şimdi “aklı başında ellerde” olduğunu söyledi.

AFP’nin aktardığı habere göre, 6 Ocak 2021’de ABD’de meydana gelen Kongre Baskını sürecinde Twitter üzerinden halkı isyana teşvik eden tweetleri nedeniyle engellenen eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasını kutladı.

Trump, Twitter’ın artık “aklı başında ellerde” olduğunu söyledi.

Trump Twitter’a dönebilir

Bugün itibariyle Twitter’ın resmen yeni sahibi olan Elon Musk’ın görevden aldığı CEO Parag Agrawal’ın yerine kendisinin geçmeyi planladığı belirtildi.

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Bloomberg’e konuşan bir kaynak, Musk’ın Twitter’dan “ömür boyu” ceza alanların yasağını kaldırmayı planladığını, çünkü sosyal medya devinin “ömür boyu sürecek cezalara inanmadığını” söylediğini aktardı.

Musk’ın bu yönde bir karar alması, eski ABD başkanı Donald Trump’ın Twitter’a dönüşünün önünü açabilir.

Musk’ın Twitter’ı satın alma girişimleri Nisan ayında başlamıştı. New York Times’ın farklı kaynaklardan doğruladığına göre 44 milyar dolarlık anlaşma hakkındaki son pürüzler perşembe akşamı giderildi ve resmen sonuçlandırıldı.

Kaynak: CNBC