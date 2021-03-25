Genel
Triumph ve Williams, %100 elektrikli Project TE-1’i duyurdu
Triumph ve Williams Advanced Engineering, ortak projeleri olan Project TE-1‘in prototipini paylaştı. Project TE-1, herhangi bir modelin dönüşümüyle değil, sıfırdan elektrikli bir motosiklet olarak tasarlandı.
İlginizi çekebilir: Yeni VW Golf R Variant, neredeyse kamuflajsız yakalandı!
Project TE-1, dış görünüş itibarıyla çok da alışık olmadığımız bir çizgide değil. Fakat esas fark yandan bakınca ortaya çıkıyor. Motorun yerine gelen batarya ve elektrik motoru göze çarpıyor. En büyük değişiklik ise egzozun olmayışı oluyor. Malum, geleneksel motosikletlerin en havalı parçalarından birisi egzoz.
Williams, pilin özel tasarlandığını ve ağırlık merkezini göz önüne alarak şasiye yerleştirildiğini söylüyor. Ayrıca batarya paketine eklenen özel bir kontrol sistemi bulunuyor. Böylelikle hem ağırlık tasarrufu hem de daha optimize bir pil sunulabileceği bildiriliyor.
Project TE-1, hafiflik ve yüksek performansı bir arada sunacak
Triumph ve Williams henüz fazla bir detay açıklamadı. Fakat pazar liderinin hedeflediği menzil değerlerini sunabilen ve hızlı şarj özellikli 360V bir elektrik sistemi olacağını açıkladılar. Ayrıca motosikletin %0‘dan %80‘e şarj süresinin 20 dakikanın altında olacağı da belirtildi.
Elektrik motoru ise Integral Powertrain şirketinin imzasını taşıyor. Şu anda satın alınabilecek en kompakt ve en hafif motor olduğu iddia edilen ünite, yalnızca 10 kg ağırlığa sahip olmasına rağmen 174 beygir güç üretebiliyor.
Project TE-1, elektrikli güç aktarma organı için özel geliştirilen merkez ve arka olmak üzere iki parçalı bir şasiye sahip. Ayrıca Triumph, motosikletin geliştirme süreci esnasında sezgisel bir gaz tepkisi ve doğal bir hissiyata sahip geri kazanım frenlemesini hedeflediklerini söylüyor.
2019 yılında başlatılan bu proje için Triumph CEO‘su Nick Bloor, “Esasında bu proje, sürücülerin Triumph’tan beklentilerini tam olarak karşılayacak elektrikli bir motosiklet olacak. TE-1, gelecekteki elektrik odaklı ürün stratejimizin temellerini oluşturacak. Gerçek bir Triumph karakteriyle, performanslı ve gündelik kullanım arasında mükemmel bir denge kuracak.” dedi.
Kaynak: Carscoops
Elektrikli araçlara meraklıysanız, sizler için seçtiğimiz ürünlerin bulunduğu Hepsiburada listemize buradan bakabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme 8 Modeli NBTC’de Görüntülendi!
Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli yeni modeli NBTC’de görüntülendi. İşte Realme 8 Serisinin 5G destekli yeni modelinin bilinen detayları.
Realme, 24 Mart tarihinde yeni akıllı telefon modelleri Realme 8 ve Realme 8 Pro‘yu tanıttı. Yeni modellerini tanıtan Realme, ilginç bir şekilde yeni modellerinin ikisinde de 5G bağlantısına yer vermedi. Ancak şirket, 8 Serisi bünyesine yeni eklenecek 5G destekli bir modelin varlığını açıkladı. Şimdi ise Realme, Realme 8 5G modelini NBTC’de sergiledi.
İlginizi Çekebilir: Huawei P50 Pro+ modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli modeli NBTC üzerinde ortaya çıktı. Realme 8 Serisi’nin ilk 5G destekli modeli olacak olan cihaz, listelerde RMX3241 model numarası ile yer alıyor. Ancak cihaz bir bilgi yer almıyor.
Öyle ki Realme de şimdilik Realme 8 5G hakkında herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak cihazın minimum Realme 8 ve 8 Pro özelliklerinde olacağı düşünülüyor. Bakalım Realme 5G destekli yeni Realme 8 modelini ne zaman tanıtacak? Gelin şimdi 4G destekli Realme modellerinin özelliklerine göz atalım.
Realme 8 ve 8 Pro özellikleri!
Serinin ilk modeli Realme 8 içerisinde MediaTek Helio G95 yonga setini barındırıyor. Realme 8 bu işlemciyi 4GB/6GB/8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Öte yandan 6.4 inç büyüklüğünde 60Hz AMOLED bir ekran ile gelen cihaz Android 11 işletim sistemine ve 128GB depolamaya sahip.
Ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip. Arka tarafında ise dörtlü kamera grubunu taşıyan cihaz, 64MP‘lik bir ana kameraya ve 8MP‘lik bir ultra geniş açı sensörünü içerisinde barındırıyor. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 5000mAh‘lik bir pil yer alıyor.
Realme 9 Pro‘ya baktığımızda ise performans tarafında Snapdragon 720G‘nin yer aldığını görüyoruz. AMOLED bir ekran ile gelen cihaz 6GB ve 8GB Ram bellek seçeneğine sahip. 128GB depolama ile gelen Realme 8 Pro, 16MP ön kameraya, 108MP ana arka kameraya sahip. Bununla birlikte 8MP ultra geniş açı, 2MP makro ve 2MP monokrom sensörler cihazda yer alıyor. Cihazda işletim sistemi olarak ise Android 11 destekli Realme UI 2.0 kullanılıyor.
Son olarak Realme 8 Pro içerisinde 4500mAh‘lik 50W hızlı şarj destekli bir batarya barındırıyor. Her ne kadar kutusundan 65W hızlı şarj adaptörü çıksa da cihaz 50W hızlı şarjı destekleyebiliyor. Firmanın önceki modeli Realme 7 Pro‘nun 65W hızlı şarj destekli olması Realme‘nin bu konuda bir geriye gidiş yaşadığını gösteriyor.
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Genel
Redmi ailesinin yeni üyeleri Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye’de!
Hatırlarsanız dün akşam yaptığımız haberde Redmi Note 10’un fiyatının açıklandığını hatta Hepsiburada üzerinden satışa çıktığını duyurmuştuk. Orada duyurulan fiyattan bağımsız olarak bugün Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleştirilen lokal lansmanıyla Redmi Note 10 modellerinin 2.999 TL‘den, Redmi Note 10 Pro modellerinin ise 3.799 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu duyurdu. Orta sınıf akıllı telefon serisini genişletme misyonuyla tasarlanan serinin bir diğer üyesi Redmi Note 10S de yakın zamanda Türkiye’de satışa sunulacak.
Bakmakta fayda var: REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!
Mobil Fotoğrafçılığın Yeni Üyesi: Redmi Note 10 Pro
108MP sensörü ve çift yerel ISO özellikleriyle donatılan model, en ince ayrıntıları yakalıyor. Çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 özelliği de loş ortamlarda bile fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Telefon aynı zamanda çekimleri profesyonel hale getiren Photo Clones (Fotoğraf Klonları), Video Clones (Video Klonları), Dual Video (Çift Video) ve Uzun Pozlama modlarını barındırıyor.
Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü ve 6,67 inç 120Hz Amoled Nokta Ekran tasarımı ile cihaz Oniks Grisi, Buzul Mavisi ve Gradyan Bronz renk seçenekleriyle sunuluyor. Ek olarak sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan Corning® Gorilla® Glass 5 özelliği de yüksek dayanıklılık sağlıyor. Piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™ ️732G’nin kullanıldığı Note 10 Pro güçlü performansı ve düşük güç tüketim modeli ile dikkat çekiyor. 5.020mAh (typ) pili ve gelişmiş 33W hızlı şarj özellikleri kullanıcıların telefonu kısa sürede şarj edebilmelerine olanak tanıyor.
Orta sınıfta Xiaomi’den iki yeni rakip: Redmi Note 10 ve Redmi Note 10S
Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte gelen Note 10 ve Note 10S, optimum izleme deneyimi sunan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran ile tasarlanmış.
8MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2MP makro kamera ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumu ile kullanıcılar anlarını kolayca yakalayabiliyor. 48MP ile güçlendirilen Redmi Note 10’un ana kamerası ve önceki serilere göre çok önemli gelişmelerle birlikte gelen 64MP Note 10S kamerası; ağır çekim, gece modu ve normal zaman atlamalı video özellikleriyle donatılmış. Note 10 aynı zamanda günlük kullanımlar için kolayca güç sağlayan Qualcomm® Snapdragon™ 678 çipsetle birlikte geliyor. Note 10S de güçlü MediaTek Helio G95 çipsetiyle daha hızlı oyun oynama, iyileştirilmiş performans ve 900 MHz’ye kadar GPU saat hızları sunuyor.
Özetle telefonların özelliklerine ve fiyatına bakacak olursak:
Redmi Note 10
6.43 İnç AMOLED FHD+ ekran
Qualcomm Snapdragon 678 işlemci,
4GB ve 6GB RAM
64GB ve 128GB hafıza
33W destekli 5000mAh batarya
48MP’lik ana kamera
4/64 2999TL, 4/128 3199TL, 6/128 3339TL
Redmi Note 10 Pro
6.67 inç AMOLED FHD+ ekran
Qualcomm Snapdragon 732G işlemci
6GB ve 8GB RAM
128GB hafıza
33W destekli 5020mAh batarya
108MP’lik ana kamera
6/128 3799TL 8/128 3999TL
Redmi Note 10S ve Note 10 5G fiyatları da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A74 5G modeli Geekbench’te görüntülendi!
Oppo A74 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen orta giriş seviye akıllı telefon Geekbench platformunu ziyaret etti.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Oppo A74 5G modelinin bazı teknik özellikleri belli oldu!
Oppo A serisi için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefon yelpazesini genişletmek isteyen firma, bir yandan da 5G‘yi bütün modellerine yaymaya çalışıyor. A74 5G modeli için geri sayımda olan akıllı telefon üreticisi, cihazı ile alakalı yeni detayları bizlere sunmaya devam ediyor. Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ve test sonuçları belli oldu. Tekli çekirdek performansında 523 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında da 1758 puan almayı başardı.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!
Bununla birlikte bazı teknik detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, bizleri Snapdragon 480 işlemcisi ile karşılayacak. Ayrıca cihazın 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı. Giriş seviyede 5G kullanan nadir cihazlardan olacak akıllı telefon, Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Kesinleşmeyen bazı teknik özelliklere göre cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Bu bataryanın da 33W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddia ediliyor. Bakalım firma giriş seviye akıllı telefonu Oppo A74 5G ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: butiksevda, 1 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
-
Yazan: indirimkuponu, 1 ay önce
5G Destekli Realme 8 Modeli NBTC’de Görüntülendi!
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
Realme GT Neo, tasarım görüntüleriyle ortaya çıktı!
Triumph ve Williams, %100 elektrikli Project TE-1’i duyurdu
Redmi ailesinin yeni üyeleri Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye’de!
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!
1.000 TL ALTI TWS KULAKLIK ÖNERİLERİ | Bilinen markalardan kaliteli modeller!
realme 8 ve 8 Pro modelleri, Hindistan’da gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı
OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!
1.000 TL ALTI TWS KULAKLIK ÖNERİLERİ | Bilinen markalardan kaliteli modeller!
realme 8 ve 8 Pro modelleri, Hindistan’da gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı
OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.