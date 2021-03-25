Triumph ve Williams, %100 elektrikli Project TE-1’i duyurdu

Triumph ve Williams Advanced Engineering, ortak projeleri olan Project TE-1‘in prototipini paylaştı. Project TE-1, herhangi bir modelin dönüşümüyle değil, sıfırdan elektrikli bir motosiklet olarak tasarlandı.

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Project TE-1, dış görünüş itibarıyla çok da alışık olmadığımız bir çizgide değil. Fakat esas fark yandan bakınca ortaya çıkıyor. Motorun yerine gelen batarya ve elektrik motoru göze çarpıyor. En büyük değişiklik ise egzozun olmayışı oluyor. Malum, geleneksel motosikletlerin en havalı parçalarından birisi egzoz.

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Williams, pilin özel tasarlandığını ve ağırlık merkezini göz önüne alarak şasiye yerleştirildiğini söylüyor. Ayrıca batarya paketine eklenen özel bir kontrol sistemi bulunuyor. Böylelikle hem ağırlık tasarrufu hem de daha optimize bir pil sunulabileceği bildiriliyor.

Project TE-1, hafiflik ve yüksek performansı bir arada sunacak

Triumph ve Williams henüz fazla bir detay açıklamadı. Fakat pazar liderinin hedeflediği menzil değerlerini sunabilen ve hızlı şarj özellikli 360V bir elektrik sistemi olacağını açıkladılar. Ayrıca motosikletin %0‘dan %80‘e şarj süresinin 20 dakikanın altında olacağı da belirtildi.

Elektrik motoru ise Integral Powertrain şirketinin imzasını taşıyor. Şu anda satın alınabilecek en kompakt ve en hafif motor olduğu iddia edilen ünite, yalnızca 10 kg ağırlığa sahip olmasına rağmen 174 beygir güç üretebiliyor.

Project TE-1, elektrikli güç aktarma organı için özel geliştirilen merkez ve arka olmak üzere iki parçalı bir şasiye sahip. Ayrıca Triumph, motosikletin geliştirme süreci esnasında sezgisel bir gaz tepkisi ve doğal bir hissiyata sahip geri kazanım frenlemesini hedeflediklerini söylüyor.

2019 yılında başlatılan bu proje için Triumph CEO‘su Nick Bloor, “Esasında bu proje, sürücülerin Triumph’tan beklentilerini tam olarak karşılayacak elektrikli bir motosiklet olacak. TE-1, gelecekteki elektrik odaklı ürün stratejimizin temellerini oluşturacak. Gerçek bir Triumph karakteriyle, performanslı ve gündelik kullanım arasında mükemmel bir denge kuracak.” dedi.

Kaynak: Carscoops

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