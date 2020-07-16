TP Vision ve Bowers & Wilkins arasındaki iş birliği yenilendi

Üstün kaliteye sahip televizyonları ve ses ürünleri ile tanıdığımız TP Vision, aynı zamanda Philips TV & Sound’un da lisanslı sahibi konumunda. Ek olarak, ses mühendisliği konusunda alanının en yetkin şirketlerinden olan Bowers & Wilkins de; TP Vision ile bir süredir iş birliği içerisinde idi. İki şirket de, bu başarılı iş birliğinin devam ettirilmesi konusunda fikir birliğine vararak; ortaklıklarını uzatma kararı aldıklarını açıkladılar.

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TP Vision ve Bowers & Wilkins ortaklığını neler bekliyor

2018 yılının Haziran ayında başlayan ortaklık, 2020 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan yeni model OLED+ ve küçük ekranlı LCD modellerde de devam edecek. İki büyük markanın iş birliği kapsamında bugüne kadar satışa sunulan üç farklı Ambilight OLED+ TV ise, medyadan, sektörün önde gelenlerinden ve tüketicilerden aldığı pozitif bildirimlere ek olarak; son 18 ayda 95 adet ödül kazandı.

65” Philips OLED+ 984 modelinin, satışa sunulduğu dönem boyunca; tasarım ve performans yönünden pazardaki standartları belirlediğini de söyleyebiliriz. TP Vision ve Bowers & Wilkins, bu gibi cihazlarda, gelişime ve yeniliğe açık bir strateji izleyerek, ilerleyen zamanlarda da sektörün standartlarını belirleyen cihazlar üretebilmeyi hedefliyor. Ayrıca her iki markanın da Avrupa merkezli olması ve bundan mütevellit Avrupa’da üretim ve mühendislik tesislerinin bulunuyor olması; bu iş birliğini daha verimli ve etkin bir mertebeye taşıyor.

TP Vision Avrupa CEO’su Kostas Vouzas, iş birliğinin uzatılmasıyla ilgili düşüncelerini ‘’Bowers & Wilkins’le olan iş birliğimiz kapsamında üretilen televizyonlarla pazardaki premium marka algısını yükselttiğimize inanıyorum. Hali hazırda TV pazarındaki performans standartlarını değiştirmenin yanı sıra, her yeni çıkan modelimizle standartları daha da yükseltiyoruz. Kendi alanının lideri olan iki bağımsız markanın ortaklığının devamı; tüketicilerimizi seçkin ürünlerimizle memnun etmeye odaklı olduğumuzun en iyi göstergesi. Bowers & Wilkins’le iş birliğimizin önümüzdeki dönemde de devam edecek olmasından dolayı oldukça mutluyum.’’ dedi. Bowers & Wilkins CEO’su Geoff Edwards ise konuyla ilgili düşüncelerini; ‘’ TP Vision ile ortaklığımız; sahip olduğumuz ses becerilerimizi üst seviyedeki muhteşem bir marka ile birleştirmemiz esasına dayanıyor. TV kategorisinde bugüne kadar kazandığımız başarılardan dolayı oldukça guruluyum. TP Vision’la ortaklığımızın devam etmesi bizi çok mutlu etti.’’ şeklinde açıkladı.

TP Vision hakkında kısa bir özet

Görsel-işitsel dijital eğlence dünyasında önemli bir tüketici elektronik ürünleri şirketi olan TP Vision, Philips markalı televizyonların (Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesinde seçili ülkeler) ve ses ürünlerinin (dünya genelinde) geliştirilmesine, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanıyor. Eğlence sektöründe küresel ölçekte üst sıralarda yer etmiş olan TP Vision, aynı zamanda yukarıda belirtilen ülkelerde Philips TV’nin de marka lisans sahibi konumunda bulunuyor. TPV Grubu, yıllar içindeki büyümesini ölçek ekonomisini ve AR-GE, üretim, lojistik verimlilik ve kalitesindeki temel yeterliliklerini güçlendirerek sürdürürken; dünya çapında çeşitli ülkelerde de yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlıyor.