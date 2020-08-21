TP-Link Deco E3 neler sunuyor?

TP-Link Deco E3 inceleme makalemizde, Wi-Fi problemini çözmek üzerine odaklanan Mesh destekli sisteme yakından bakıyoruz. Bakalım TP-Link Deco E3 modeli kullanıcılara neler sunuyor?

TP-Link Deco E3 paketi ve kurulum aşamaları

Model, Deco E4R isimli router ve Deco M3W Wi-Fi menzil arttırıcı modellerini barındıran bir paket. Ürün özellikle iki veya üç katlı evlerle birlikte, L şeklinde veya çiftlik şeklindeki ev sahiplerinde yaşanan kablosuz internet problemine çözüm olmayı vadediyor.

Kurulum aşamasında şirketin iOS ve Android platformlarında yer alan Deco isimli uygulamasını kullanıyoruz. Bağlantı için ilk olarak paketin içerisindeki E4R isimli router görevi gören birimi modemimize bağlamamız gerekiyor. Ardından Deco uygulaması üzerinden Deco E3 modelini seçerek Router’ımızın bağlantısını tamamlıyoruz. Ardından, paketin diğer birimi olan Wi-Fi menzil arttıcıyı evimizde internet problemi yaşadığımız bölgeye yakın bir konumda fişe takıyoruz. Sonrasında ise uygulama üzerinden Mesh ağına yeni ürün dahil et seçeneğinden Deco M3W modelini seçiyoruz ve ağımıza dahil ediyoruz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra evimizde bir Mesh ağı kurmuş olduk. Daha önceki inceleme videolarımızda ve makalelerimizde anlattığımız üzere, Mesh ağı sayesinde manuel geçişe gerek kalmadan tüm evde internet ağına ulaşabiliyoruz. Örneğin çift katlı bir evde yaşıyorsanız, akıllı telefonunuz alt kattayken router modeline, üst kata çıktığınızda ise menzil arttıcı birime otomatik olarak geçiş yapıyor ve sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor.

Teknik özellikler ve kullanım deneyimi

TP-Link Deco E3 paketinin en önemli avantajı Mesh teknolojisini kullanan bir paket olması. Yukarıda da belirttiğimiz gibi özellikle çok katlı veya L tipi evlerde yaşanan Wi-Fi problemleri, Mesh sistemi teknolojisi sayesinde kolayca çözülebiliyor.

Model, 100 cihaza kadar aynı anda farklı cihazların bu Deco birimlerine bağlanabilmesini destekliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çift bant desteği sunulurken, 5 GHz’de 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 MBps kablosuz hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Eğer çok büyük bir evde yaşıyorsanız, ihtiyaç halinde destekli Deco modelleri satın alarak ağa dahil edebiliyorsunuz.

Son olarak kurulumda kullandığımız TP-Link Deco uygulaması, bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Uygulama üzerinden misafir ağı oluşturma, ebeveyn kontrolü ve mevcut ağ durumunu görüntüleme gibi işlevlere ulaşabiliyoruz.