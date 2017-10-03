Toshiba’nın Yeni Lityum İyon Bataryası Elektrikli Araçlar İçin Umut Olabilir

Toshiba bugün yaptığı açıklama ile elektronik araç pazarında devrim yaratacak yeni bir lityum iyon batarya geliştirdiğini belirtti.

Toshiba’nın yeni bataryası ise 6 dakikalık bir şarj ile 320 kilometre yol gidebilmek mümkün olacak. Bu günümüzdeki araçlarda kullanılan bataryaların 3 katı mesafe anlamına geliyor.

Batarya üzerinde kullanılan titanyum niobyum oksit anot günümüz lityum iyon bataryalarda kullanılan grafit bazlı anotlardan iki kat daha yüksek kapasiteye sahip. Yeni batarya hem yüksek enerji yoğunluğu hem de ultra hızlı şarj özelliği sağlarken aynı zamanda bataryada kullanılan yeni anot günümüz anotlarına göre hızlı şarj süreçlerinde lityum daha az bozuluyor.

Şirket yaptığı açıklamada ayrıca yeni nesil bataryaların 5000 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin %90’ını koruduğunu belirtti. Hızlı şarj eksi 10 derece gibi düşük sıcaklıklarda da çalışıyor. Ancak bu durumda 6 dakika yerine 10 dakikada şarj oluyor. Toshiba yeni bataryasını 2019 yılında piyasaya çıkarmayı hedefliyor.