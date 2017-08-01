TorrentFreak, Bu Yılın En Popüler Korsan Filmlerin Listesini Yayınladı

TorrentFreak, düzenli olarak torrent üzerinden indirilen yapımlar ile ilgili istatistikler yayınlıyor ve en çok indirilen filmleri açıklıyor.

TorrentFreak’in yayınladığı listede 2017’de şimdiye kadar yayınlanmış filmler yer alıyor. Listede büyük yapımlar var ve bir çoğu tahmin edilebilir. İşte en çok korsanı indirilen filmlerin listesi.

Spider-Man: Homecoming

The Mummy

King Arthur: Legend of the Sword

Going in Style

Ghost in the Shell

The Boss Baby

S.W.A.T: Under Siege

Wonder Woman

Shot Caller

Alien: Covenant