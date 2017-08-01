TorrentFreak, Bu Yılın En Popüler Korsan Filmlerin Listesini Yayınladı

TorrentFreak, düzenli olarak torrent üzerinden indirilen yapımlar ile ilgili istatistikler yayınlıyor ve en çok indirilen filmleri açıklıyor.
TorrentFreak’in yayınladığı listede 2017’de şimdiye kadar yayınlanmış filmler yer alıyor. Listede büyük yapımlar var ve bir çoğu tahmin edilebilir. İşte en çok korsanı indirilen filmlerin listesi.
Spider-Man: Homecoming
The Mummy
King Arthur: Legend of the Sword
Going in Style
Ghost in the Shell
The Boss Baby
S.W.A.T: Under Siege
Wonder Woman
Shot Caller
Alien: Covenant
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