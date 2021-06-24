FTX borsası, Digital Assets AG ile birlikte Solana’da tokenize edilmiş hisse senetlerinin piyasaya sürülmesine öncülük ediyor. Tokenize edilmiş hisse senetleri Solana’ya geliyor.

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Digital Assets AG, finansal enstrümanları tokenize eden İsviçre merkezli bir şirkettir. Şirket Solana blok zincirinde tokenize edilmiş hisse senetleri piyasaya sürmekte. Kripto para borsaları Binance, FTX ve Bittrex Global için tokenize hisse senedi ticaretine güç veren şirket, daha önce özel bir blok zinciri kullanmaktaydı. Ancak Solana tabanlı teklif şu an sadece FTX kullanıcılarına sunulacak.

FTX ve Solana yakından bağlantılıdır; FTX’in kardeş şirketi Alameda Research, Solana’da bir yatırımcı ve FTX ayrıca Solana blok zincirinde Serum adlı kendi merkezi olmayan borsasını işletmekte.

Digital Assets’te kurumsal geliştirme başkanı Brandon Williams, konu ile alakalı şunları söylüyor:

“Özel bir blok zinciri üzerinde çalışmaktan Solana üzerinde çalışmaya geçiş, tokenize edilmiş hisse senetleri ticareti ve kullanımı için çok daha verimli ve uygun maliyetli bir ortam sağlayacaktır. Blockchain üzerinde çalışabilecek tüm klasik finans ve sermaye piyasalarını öngörüyoruz.”

Solana ağı, Ethereum’a rakip olarak görülüyor. Pek çok kullanıcı Solana’yı işlemleri yürütmek konusunda Ethereum’dan daha hızlı ve ucuz olarak görüyor.

FTX başlangıçta Facebook, Google, Apple ve Tesla dahil olarak 55 Solana tabanlı tokenize hisse senedinde 7/24 alım-satım sunacak.

Tokenize edilmiş hisseler, şirketlerin hisse senetlerinden farklı değildir. Halka açık şirketlerin hisselerini temsil eden blok zincir tabanlı dijital varlıklardır. Merkezi ve merkezi olmayan borsalar artık Solana’da Dijital Varlıklar aracılığıyla platformlarına tokenize edilmiş hisse alım-satımı ekleyebilecek.