Eğer Titanfall’un mobile oyunu Frontline’ın beta programına katılmayı ve oyunu oynamaya başardıysanız şanslısınız çünkü oyun iptal oldu.

Respawn Entertainment’ın aynı isimli oyunundan yapılan Titanfall: Frontline çok sayıda beta kullanıcısına sahipti ancak bu aksiyon oyunu bütün kullanıcılara açılmaya hazır değilmiş. Respawn tarafından oyunun sitesi üzerinden yapılan açıklamada bir oyunu iptal etmenin çok kolay olmadığı ancak hem oyunculardan hem de oyundan bir çok tecrübe kazandıkları yer aldı.

Oyunun beta sürümü önümüzdeki bir kaç gün içerisinde girilmez olacak ve serverları 20 Ocak 2017 tarihinde kapatılacak. Hearthstone gibi bir kart oyunu Frontline için harika olabilir ayrıca oyun serisine de çok uygun. Diğer taraftan Square Enix Montreal ekibinin geliştirmiş olduğu Hitman, Deus Ex ve Tomb Raider mobil oyunları gibi bir çıkışı Respawn’ın Particle City ekibi gerçekleştirebilir.